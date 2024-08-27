Угарте перейдет в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро. Личный контракт согласовали в июле

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Фабрицио Романо Футбол

Мануэль Угарте переходит в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Фабрицио Романо, «МЮ» и «ПСЖ» согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 50+10 миллионов евро. Условия личного контракта Угарте были согласованы еще в июле – уругваец хотел перейти только в «Манчестер Юнайтед», а клуб не рассматривал других игроков в качестве альтернативы.

В сезоне-2023/24 Угарте провел за «ПСЖ» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

93 комментария
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Угарте вроде не играл за Аякс.
Очень странный трансфер
+122
-15
+107
Ответ Mykytka
Интересно, откуда у МЮ столько денег? Никого же не продают, а покупают. В ЛЧ играть не будут. Правда интересно.
Ушли

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Гринвуд
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Аарон Уан-Биссака
🇪🇸 Альваро Фернандес
🇫🇷 Вилли Камбвала
🇳🇱 Донни ван де Бек
🇺🇾 Факундо Пельистри
🇹🇳 Ганнибал Межбри
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Скотт Мактоминей

Свободные агенты:

🇫🇷 Антони Марсьяль
🇫🇷 Рафаэль Варан
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Шола Шоретире
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Омари Форсон
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Брендон Уильямс
+40
-1
+39
Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
Согласен. А ещё можно написать 7хаг и это будет комбо 🤡🤣
+32
-6
+26
Ответ Гекдениз Кардениз
То же самое было и с приходом Каземиро казалось ну все сейчас заиграют
Так в первом сезоне Каз решил действительно почти все проблемы МЮ в полузащите. Но они вернулись уже через год после внезапного спада бразильца
+25
0
+25
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Каким способом МЮ будет соответствовать ФФП ?
Легальным!
+27
-4
+23
жду статью-разоблачение про голландские корни угартэ
+30
-8
+22
Я так понял что несмотря на долгие торги с парижанами, все таки скинули 5-10 млн евро.
ПСЖ требовал 60 млн плюс бонусы, смогли скинуть 50 млн сразу, остальное бонусами.
+24
-2
+22
Ответ Censormorum
Близкое к идеальному ТО в исполнении нового руководства. Отчасти осталась лишь одна провисающая позиция левого защитника. 9 из 10. 10 будет в случае продажи Санчо.
Я каждый год читаю про идеальное окно МЮ) по сути, опять набрали дорогостоящего шлака, который будут через год пытаться сбагрить в рамках чистки для нового тренера
+24
-9
+15
Ответ bbear4ks
жду статью-разоблачение про голландские корни угартэ
В свое время Тен Хаг отдыхал в Уругвае и на местной коробке увидел 6 летнего Угарте. С тех пор лишь ждал повода позвать его в команду.
+18
-4
+14
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Из них большинство - воспитанники, поэтому вся полученная сумма идет в прибыль. Новые же контракты размазываются на года. Плюс экономия на личке Марсиаля и Варана
+14
-1
+13
Наибольшее количество отборов + перехватов в Европе с начала сезона 2022/2023:

🥇 Мануэль Угарте (403)
🥈 Жоау Палинья (392)
🥉 Флорентино Луис (367)

Это для всех непонимающих данный трансфер
+15
-2
+13
Можете смеяться над МЮ сколько угодно, но по прошлому сезону было видно, что Угарте - это топище, просто попал не в свою команду. Я лично хотел Юлманда за более резонную цену, но Угарте - это хорошо. Намного лучше, например, попыток подписания Рабьо с его аномальными запросами.

В нынешних реалиях, Угарте - это попытка проапгрейдить позицию Каземиро.
+12
-2
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Каким способом МЮ будет соответствовать ФФП ?
Мактоминай уходит в Наполи за 30. Все нормально по ФФП у МЮ
+12
-2
+10
Ответ kisliy33
25 матчей в Лиге 1 - и два (2) ассиста. ну это топчик, надо брать ))
Жду, когда местные хомячки будут комментить статистику г+п при трансферах вратарей. Ты явно одним из первых такое напишешь
+7
0
+7
Ответ Mykytka
Интересно, откуда у МЮ столько денег? Никого же не продают, а покупают. В ЛЧ играть не будут. Правда интересно.
Перестали печетать програмки и кормить обедом сотрудников.
+10
-3
+7
Ответ Mykytka
Спасибо. Правда, свободные агенты - это н неприбыльные же(разве что разгруз ЗП ведомости). Остальные еще не все ушли. А кто ушел, не за большие деньги.
Да, но тут момент с тем, что если продаётся воспитанник, то клуб в отчётности получает всю сумму продажи. Без всяких амортизаций и прочее.
Тот же трансфер Гринвуда за 27 миллионов открыл очень большие возможности для новых трансферов.

Да даже сумма за Фернандеса, Пельистри и Ганнибала - пусть даже по 4-5 миллионов за каждого, позволяет сделать трансфер на вход на солидную сумму.

Если ещё Мактоминея продадут, то будет вообще прекрасно по финансам, т.к. это тоже чистые 30 миллионов в бюджет.
+6
0
+6
Близкое к идеальному ТО в исполнении нового руководства. Отчасти осталась лишь одна провисающая позиция левого защитника. 9 из 10. 10 будет в случае продажи Санчо.
+12
-7
+5
ты смотри, Юнайтед как никак решил в 4ку забраться по итогам сезона?)
+6
-2
+4
Ответ Mykytka
Интересно, откуда у МЮ столько денег? Никого же не продают, а покупают. В ЛЧ играть не будут. Правда интересно.
Зарабатывают много и не только на трансферах
+3
0
+3
Наконец-то! Всех проблем это не решит, но уверенности в центре добавит
+3
0
+3
Ответ HMD
ПСЖ продаёт пирожок, который уже не горячий, но ещё не остыл. Ещё год такой блеклой игры, и стоить он будет уже млн 30. А сейчас можно толкнуть за полтинник со словами, что "нам он просто не подошёл".
Блеклая игра???
+3
0
+3
В это ТО у МЮ топовые трансферы. Если и при этом команда продолжит играть в деградирующий футбол и показывать унылые результаты, лысого надо будет без раздумий гнать в шею.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Каким способом МЮ будет соответствовать ФФП ?
Ганнибала только что продали, он вроде как воспитанник считался, причём деньги сразу , так что всё окей
+3
0
+3
Ответ Алексей Демченко
Ушли 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Мэйсон Гринвуд 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Аарон Уан-Биссака 🇪🇸 Альваро Фернандес 🇫🇷 Вилли Камбвала 🇳🇱 Донни ван де Бек 🇺🇾 Факундо Пельистри 🇹🇳 Ганнибал Межбри 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Скотт Мактоминей Свободные агенты: 🇫🇷 Антони Марсьяль 🇫🇷 Рафаэль Варан 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Шола Шоретире 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Омари Форсон 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Брендон Уильямс
Скотти ещё не ушёл, надеюсь, будет самой прибыльной продажей этого лета
+3
0
+3
Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
"19 августа, 20:31 | К новости «Челси» согласовал трансфер Феликса с «Атлетико». Контракт – на 6 лет с опцией продления еще на год
они в 22 человека будут в старте выходить? хитро хитро.. думаю, у них будет преимущество над соперниками"

Даже не сомневался, что стоит только зайти в профиль, сразу же найду пример настоящего искрометного юмора
+4
-1
+3
Ответ Dred
Я так понял что несмотря на долгие торги с парижанами, все таки скинули 5-10 млн евро. ПСЖ требовал 60 млн плюс бонусы, смогли скинуть 50 млн сразу, остальное бонусами.
Новое руководство топчик
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+2
Ответ Romanian_Daddy
Комментарий удален модератором
😆
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0
+2
топ-трансфер, респект ИНЕОСу, что дожали катарцев!
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+2
Осталось купить игрока на правый фланг атаки и сбросить с горы Решфорда и Антони
+2
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Ответ kisliy33
25 матчей в Лиге 1 - и два (2) ассиста. ну это топчик, надо брать ))
Щас бы опорника судить по стате голы.голевые
+2
0
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