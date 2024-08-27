Угарте перейдет в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро. Личный контракт согласовали в июле

Мануэль Угарте переходит в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает , «МЮ» и « » согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 50+10 миллионов евро. Условия личного контракта Угарте были согласованы еще в июле – уругваец хотел перейти только в « », а клуб не рассматривал других игроков в качестве альтернативы.

В сезоне-2023/24 провел за «ПСЖ» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.