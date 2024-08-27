Угарте перейдет в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро. Личный контракт согласовали в июле
Мануэль Угарте переходит в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Фабрицио Романо, «МЮ» и «ПСЖ» согласовали трансфер 23-летнего полузащитника за 50+10 миллионов евро. Условия личного контракта Угарте были согласованы еще в июле – уругваец хотел перейти только в «Манчестер Юнайтед», а клуб не рассматривал других игроков в качестве альтернативы.
В сезоне-2023/24 Угарте провел за «ПСЖ» 25 матчей в Лиге 1, отметившись 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Очень странный трансфер
🏴 Мэйсон Гринвуд
🏴 Аарон Уан-Биссака
🇪🇸 Альваро Фернандес
🇫🇷 Вилли Камбвала
🇳🇱 Донни ван де Бек
🇺🇾 Факундо Пельистри
🇹🇳 Ганнибал Межбри
🏴 Скотт Мактоминей
Свободные агенты:
🇫🇷 Антони Марсьяль
🇫🇷 Рафаэль Варан
🏴 Шола Шоретире
🏴 Омари Форсон
🏴 Брендон Уильямс
ПСЖ требовал 60 млн плюс бонусы, смогли скинуть 50 млн сразу, остальное бонусами.
🥇 Мануэль Угарте (403)
🥈 Жоау Палинья (392)
🥉 Флорентино Луис (367)
Это для всех непонимающих данный трансфер
В нынешних реалиях, Угарте - это попытка проапгрейдить позицию Каземиро.
Тот же трансфер Гринвуда за 27 миллионов открыл очень большие возможности для новых трансферов.
Да даже сумма за Фернандеса, Пельистри и Ганнибала - пусть даже по 4-5 миллионов за каждого, позволяет сделать трансфер на вход на солидную сумму.
Если ещё Мактоминея продадут, то будет вообще прекрасно по финансам, т.к. это тоже чистые 30 миллионов в бюджет.
они в 22 человека будут в старте выходить? хитро хитро.. думаю, у них будет преимущество над соперниками"
Даже не сомневался, что стоит только зайти в профиль, сразу же найду пример настоящего искрометного юмора