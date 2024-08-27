«Атлетико» представил третий комплект формы: дизайн в светлых и темных оттенках синего с символом трезубца Нептуна и развернутым логотипом Nike

Теги Атлетико Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

«Атлетико» представил резервную форму на сезон-2024/25.

Дизайн формы характеризуется своей динамичностью, выполнен в темных и светлых оттенках синего цвета. 

Футболка также выделяется инновационным поворотом логотипа Nike на груди, а также важным символом трезубца, отсылающему к фонтану Нептуна в Мадриде, где команда традиционно празднует завоевание трофеев.

Фото: atleticodemadrid.com

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13 комментариев
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Так это же форма «Челси»! Галлахер что-ли с собой привёз
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Челси в рамках покупки Феликса отдал комплект своей формы?
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логотип приобрел окончательное сходство со стекающей соплей, гениально👍👍
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+6
очень тупо выглядит перевернутый найк, дешево как-то
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Ответ BARCA TOP
1 команда мадрида!
Навряд ли, а если точнее то нет. Вот «Жирона» первая команда Каталонии. Это да
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Ответ Любезный Ботиат
логотип приобрел окончательное сходство со стекающей соплей, гениально👍👍
В женском комплекте формы идут уши кошки?
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У меня зрение слабое, так что господа комментаторы, прошу сориентировать: трезубец Нептуна – это вот та непонятная буква h справа подмышкой?
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А можно я поработаю вдохновителем третьих форм?
Я тоже умею находить упоротые ассоциации с чем-то.
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Это же Челси! Опять Найк халтурит
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