«Атлетико» представил третий комплект формы: дизайн в светлых и темных оттенках синего с символом трезубца Нептуна и развернутым логотипом Nike

«Атлетико» представил резервную форму на сезон-2024/25.

Дизайн формы характеризуется своей динамичностью, выполнен в темных и светлых оттенках синего цвета.

Футболка также выделяется инновационным поворотом логотипа на груди, а также важным символом трезубца, отсылающему к фонтану Нептуна в Мадриде, где команда традиционно празднует завоевание трофеев.

Фото: atleticodemadrid.com