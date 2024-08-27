«Атлетико» представил третий комплект формы: дизайн в светлых и темных оттенках синего с символом трезубца Нептуна и развернутым логотипом Nike
«Атлетико» представил резервную форму на сезон-2024/25.
Дизайн формы характеризуется своей динамичностью, выполнен в темных и светлых оттенках синего цвета.
Футболка также выделяется инновационным поворотом логотипа Nike на груди, а также важным символом трезубца, отсылающему к фонтану Нептуна в Мадриде, где команда традиционно празднует завоевание трофеев.
Фото: atleticodemadrid.com
Я тоже умею находить упоротые ассоциации с чем-то.