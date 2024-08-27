«Челси» подписал 19-летнего Пендерса из «Генка» и оставил в аренде до 2025-го. Контракт с вратарем – на 8 лет
«Челси» подписал контракт с Майком Пендерсом.
Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано до 2032 года. До конца текущего сезона Пендерс останется в «Генке» на правах аренды – он присоединится к «Челси» летом 2025 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
Фото: chelseafc.com
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Хорошие вратари - товар дефицитный. Челси скупает всех вратарей, что хоть немного блестят, создавая искусственный дефицит, цены пойдут вверх, и Челси будут потихоньку продавать обратно вратарей по оверпрайсу, удовлетворяя жадный спрос.
Там уже и про таблетки, и про клинику.
еще бы пару вингеров не помешали!