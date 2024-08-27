«Челси» подписал 19-летнего Пендерса из «Генка» и оставил в аренде до 2025-го. Контракт с вратарем – на 8 лет

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«Челси» подписал контракт с Майком Пендерсом.

Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано до 2032 года. До конца текущего сезона Пендерс останется в «Генке» на правах аренды – он присоединится к «Челси» летом 2025 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Фото: chelseafc.com

«Челси» коллекционирует вратарей: 7 штук, потрачено 200 млн за 6 лет

40 комментариев
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У Челси как будто не контракты, а тюремные сроки! Скоро будут пожизненные давать
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а я понял план - Челси будут саботировать рынок!
Хорошие вратари - товар дефицитный. Челси скупает всех вратарей, что хоть немного блестят, создавая искусственный дефицит, цены пойдут вверх, и Челси будут потихоньку продавать обратно вратарей по оверпрайсу, удовлетворяя жадный спрос.
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Ответ madaev
Не, ну, это уже клиника, но щас фаны Челси расскажут насколько это гениальная схема и игрок
Фаны Челси уже ничего не скажут, сбились со счета, ждут трансферного бана
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Сказочные...
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Челси скоро сможет матч провести с одними воротчиками в составе
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Ответ B@SS
О главная новость подъехала )) Дорогие сказочные комментаторы, это один и тот же вратарь, которого с легкой руки Спортс.ру Челси подписывает пятый раз)) И да, он в аренде, заявку и место в раздевалке не занимает, можете быть спокойны. А то за раздевалку Челси тут беспокоятся больше, чем за собственные клубы)
То есть у челси не 6-7 вратарей на контракте ?
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6 составов готовы и еще 200 миллионов на подходе
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Не, ну, это уже клиника, но щас фаны Челси расскажут насколько это гениальная схема и игрок
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Сюдааа идиии)))
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Ответ Гиперактивный осьминог
а я понял план - Челси будут саботировать рынок! Хорошие вратари - товар дефицитный. Челси скупает всех вратарей, что хоть немного блестят, создавая искусственный дефицит, цены пойдут вверх, и Челси будут потихоньку продавать обратно вратарей по оверпрайсу, удовлетворяя жадный спрос.
Проблема в том, что они покупают далеко не самых талантливых вратарей, к тому же даже топовые вратари стоят копейки (сейчас лучшие по 45 миллионов всего).
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в челси творится полный пендерс
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Это уже не смешно
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Ответ Гиперактивный осьминог
а я понял план - Челси будут саботировать рынок! Хорошие вратари - товар дефицитный. Челси скупает всех вратарей, что хоть немного блестят, создавая искусственный дефицит, цены пойдут вверх, и Челси будут потихоньку продавать обратно вратарей по оверпрайсу, удовлетворяя жадный спрос.
А я думаю, план в другом. Когда все смеялись над 4-4-3 от Боэли, мол без вратарей играть собрался, никто не понял, что имелось в виду как раз 4 вратаря. Потому и нужно 8 вратарей в составе: 4 в основу, 4 в ротации.
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Ответ Cearvm
Проблема в том, что они покупают далеко не самых талантливых вратарей, к тому же даже топовые вратари стоят копейки (сейчас лучшие по 45 миллионов всего).
За 35 вроде Ливерпуль взял Мамардашвили
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Нужно больше вратарей! На революционную схему 11-0-0-0 пока не хватает.
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Ответ Любезный Коссутий
усиления продолжаются - Боели, не останавливайся! еще бы пару вингеров не помешали!
он уже с нетерпением ждёт следующее ТО 😁
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Ответ madaev
Не, ну, это уже клиника, но щас фаны Челси расскажут насколько это гениальная схема и игрок
Это же тот же самый, про которого писали месяц назад.
Там уже и про таблетки, и про клинику.
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Во-первых, зачем еще один вратарь? Во-вторых, как можно подписать игрока за 20 миллионов при рыночной стоимости 1 миллион?!
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У Челси сейчас на контракте 9 вратарей,восемь из которых моложе 30,зачем им столько?
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Бывает команда тренерская, а Челси - вратарская )
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Ответ @rtrblk
Челси скоро сможет матч провести с одними воротчиками в составе
там уже будет в пору на гандбол переключиться)
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усиления продолжаются - Боели, не останавливайся!
еще бы пару вингеров не помешали!
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Ответ V l a d
Довольно дорого для 19-летнего вратаря
ну а вдруг хорошим окажется? кто знает?
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Ответ Anton Leginov
Нужно больше вратарей! На революционную схему 11-0-0-0 пока не хватает.
11 0 0 11, ведь по мнению товарища боули вратари не в счет
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Ответ Ебздрогыч
У Челси как будто не контракты, а тюремные сроки! Скоро будут пожизненные давать
Мало кто откажется от такой "высшей меры"
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Челси и Хоккейный СКА, оба синие, руководители - идиоты, халтурят с трансферами, и вратарей у них на звено, у других аж 8
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Довольно дорого для 19-летнего вратаря
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Мужики, сколько вратарей осталось купит Челси чтобы выпустить полным составом на поле?
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Двадцаточка за Пендерса. А вдруг пригодится потом)
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Я понял, это такой бизнес-план. Челси может одновременно в двух матчах принимать участие теперь. Одни в АПЛ, другие в выставочных матчах. А потом Челси Глоубтроттерс сделают. Еще им надо с Ласковым маем пообщаться, у тех опыт большой в таком.
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