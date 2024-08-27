«Челси» подписал 19-летнего Пендерса из «Генка» и оставил в аренде до 2025-го. Контракт с вратарем – на 8 лет

«Челси» подписал контракт с Майком Пендерсом.

Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано до 2032 года. До конца текущего сезона останется в « » на правах аренды – он присоединится к «Челси» летом 2025 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

Фото: chelseafc.com

«Челси» коллекционирует вратарей: 7 штук, потрачено 200 млн за 6 лет