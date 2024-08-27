Вильмар Барриос: «Зенит» в шести матчах пропустил 1 гол – у нас хорошая защита. Я чувствую себя замечательно и отлично в команде»
Вильмар Барриос положительно оценил уровень защитников «Зенита».
В последних 6 матчах в Мир РПЛ петербургский клуб пропустил 1 гол в матче 5-го тура с «Химками» (1:1).
«Я чувствую себя замечательно и отлично в команде. Рад, что команда помогает мне. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита.
Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», – сказал колумбийский хавбек «Зенита».
Если вы пропустили 1, а забили 1 за 2 матча, значит нарушен баланс между атакой и обороной и тренер должен решить эту проблему
Иначе так можно до 30 тура пропустить 0 и забить 0 в каждом матче, закончив в середине таблицы
Тут скорее вопросы к Семаку, почему при текущам состоянии Кассеры и Вендела не попробовал сыграть более плотно и на контратаках.