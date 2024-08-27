Вильмар Барриос: «Зенит» в шести матчах пропустил 1 гол – у нас хорошая защита. Я чувствую себя замечательно и отлично в команде»

Вильмар Барриос положительно оценил уровень защитников «Зенита».

В последних 6 матчах в Мир петербургский клуб пропустил 1 гол в матче 5-го тура с «Химками» (1:1).

«Я чувствую себя замечательно и отлично в команде. Рад, что команда помогает мне. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита.

Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», – сказал колумбийский хавбек « ».