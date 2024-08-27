Вильмар Барриос: «Зенит» в шести матчах пропустил 1 гол – у нас хорошая защита. Я чувствую себя замечательно и отлично в команде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильмар Барриос Чемпионат.com Футбол

Вильмар Барриос положительно оценил уровень защитников «Зенита».

В последних 6 матчах в Мир РПЛ петербургский клуб пропустил 1 гол в матче 5-го тура с «Химками» (1:1).

«Я чувствую себя замечательно и отлично в команде. Рад, что команда помогает мне. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита.

Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», – сказал колумбийский хавбек «Зенита».

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11 комментариев
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В обороне участвует вся команда

Если вы пропустили 1, а забили 1 за 2 матча, значит нарушен баланс между атакой и обороной и тренер должен решить эту проблему

Иначе так можно до 30 тура пропустить 0 и забить 0 в каждом матче, закончив в середине таблицы
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В защите Барриос топ, в атаку ему вот не нужно подниматься, что он часто делает и, либо пас передерживает, либо не туда и под отбор - всем приходится ломить в защиту после этого.
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Ответ sega75reg
Да, в последней игре было преимущественно больше брака, чем полезных действий. Уберём блокировку за скобки, тут он молодец, но в целом матч провалил.
Не провалил он матч. Сыграл может быт не так надежно как обычно, но ему приходилось фактически за 3 отрабатывать - своя зона, зона Вендела (который НЕ возвращался в оборону, видимо готовность не позволяла) и страховка зоны Клаудиньо. Плюс полуфланг Волкова подстраховать, т.к. там Мостовой занимался черте чем. Кучо при всех его умениях физически не мог все это успеть.
Тут скорее вопросы к Семаку, почему при текущам состоянии Кассеры и Вендела не попробовал сыграть более плотно и на контратаках.
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Святой Клещ … Уважуха
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Ответ SMART789
и Барриос имеет признаки деградации, потому что проигрывает все больше единоборств из сезона в сезон, это тоже проблема Спасение в последней игре мое почтение 👏 , но оценки всегда ставят на дистанции
Да, в последней игре было преимущественно больше брака, чем полезных действий. Уберём блокировку за скобки, тут он молодец, но в целом матч провалил.
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
В защите Барриос топ, в атаку ему вот не нужно подниматься, что он часто делает и, либо пас передерживает, либо не туда и под отбор - всем приходится ломить в защиту после этого.
Как раз наоборот. В защите Барриос серьезно сдал, а в атаке прибавил.
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