Газзаев о лидерах «Зенита»: «Называю Дугласа и Барриоса «железными Феликсами». Всегда бьются за клуб, как за свою страну»

«Таких, как Малком, в принципе мало. Но мне очень нравится Педро. У него хорошее будущее. В следующем сезоне он будет еще лучше. Да, в Кубке к концу подустал, но хорошо обостряет. Вендел с Клаудиньо тоже сдали к концу чемпионата.

Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока – два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.