Газзаев о лидерах «Зенита»: «Называю Дугласа и Барриоса «железными Феликсами». Всегда бьются за клуб, как за свою страну»
«Таких, как Малком, в принципе мало. Но мне очень нравится Педро. У него хорошее будущее. В следующем сезоне он будет еще лучше. Да, в Кубке к концу подустал, но хорошо обостряет. Вендел с Клаудиньо тоже сдали к концу чемпионата.
Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока – два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Его нещадно лупили, провоцировали, тренерский штаб вынудил играть его глубже.
При этом человек и по гол+пас выдал неплохой сезон, и моментов насоздавал партнёрам ещё целый вагон, и фолов на себе собрал немеренно и в защите регулярно отрабатывал.
А сколько ещё на нём фолов не поставили и карточек соперникам не дали, только один бог знает.
Думаю этот финиш превратит гадкого утенка в лебедя .
Я о команде в футбольном смысле. Совместная драма на финише расставила всё по местам.
В этом плане респект тому кто их привёз в Зенит.
В ЦСКА сам Газзаев , когда объявлял, что победа над Спартаком будет стоить 10 тыс.долларов, начался бразильский карнавал, типа Спартаку уже пришел кирдык, еще не выходя даже на поле.
И ведь и правда 7 лет ЦСКА побеждал Спартак в дерби, так что премки за победу и если они большие- это лучшие тренеры!