Газзаев о лидерах «Зенита»: «Называю Дугласа и Барриоса «железными Феликсами». Всегда бьются за клуб, как за свою страну»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дуглас Сантос Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Чемпионат.com Педро дос Сантос Футбол

«Таких, как Малком, в принципе мало. Но мне очень нравится Педро. У него хорошее будущее. В следующем сезоне он будет еще лучше. Да, в Кубке к концу подустал, но хорошо обостряет. Вендел с Клаудиньо тоже сдали к концу чемпионата.

Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока – два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

11 комментариев
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Клаудиньо лучший игрок Зенита в сезоне.
Его нещадно лупили, провоцировали, тренерский штаб вынудил играть его глубже.
При этом человек и по гол+пас выдал неплохой сезон, и моментов насоздавал партнёрам ещё целый вагон, и фолов на себе собрал немеренно и в защите регулярно отрабатывал.
А сколько ещё на нём фолов не поставили и карточек соперникам не дали, только один бог знает.
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Клаудиньо сильно изменился...последние две игры и кубок чисто его. Уже и не помню финтов ради финтов, всё больше походит на Рональдиньо последним пасом.
Думаю этот финиш превратит гадкого утенка в лебедя .
Я о команде в футбольном смысле. Совместная драма на финише расставила всё по местам.
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По делу тявкнул
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Хороший комментарий. Вопросов нет. В Рпл нет конкурентов у них на их позициях
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Дуглас Сантос и Барриос - профессоналы, всегда выкладываются.
В этом плане респект тому кто их привёз в Зенит.
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Судя по этому высказыванию, ужесточения лимита не будет.
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За премии они большие бьются, им надо свои семьи на долгие годы обеспечить, вот и играют хорошо.
В ЦСКА сам Газзаев , когда объявлял, что победа над Спартаком будет стоить 10 тыс.долларов, начался бразильский карнавал, типа Спартаку уже пришел кирдык, еще не выходя даже на поле.
И ведь и правда 7 лет ЦСКА побеждал Спартак в дерби, так что премки за победу и если они большие- это лучшие тренеры!
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Я думал за деньги, только так можно
ну это твоя логика, всё за деньги. Я бы постеснялся на твоем месте, такую позицию афишировать. Хотя может ты из такой семьи, региона. Тебе виднее.
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Я думал за деньги, только так можно
Можно всяко. Российские паспортисты во многиx командаx не дадут соврать.
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