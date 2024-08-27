Ван Бастен призвал к закрытию трансферного окна до старта сезона: «Футбол станет лучше, команды – более сыгранными. Сейчас клубы продолжают продавать – разве это не безумие?»

Теги высшая лига Нидерланды Марко ван Бастен УЕФА трансферы ФИФА болельщики календарь Футбол

Марко ван Бастен считает, что трансферное окно нужно закрывать до старта сезона.

«Каждый год одно и то же. Двадцать лет подряд. Сезон начинается в середине августа, а трансферный дедлайн – в сентябре. Почему так?

Если окно будет закрываться до старта сезона, то игра станет лучше и приятнее для зрителей. Команды будут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать игроков – и не по одному. Разве это не безумие?

Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом много раз. Но у них заложены уши. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем», – сказал бывший игрок и тренер сборной Нидерландов. 

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11 комментариев
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Ответ Алексей Скамейчук
Куда сдвигать начало сезона? На сентябрь? Ван Бастен несёт чушь
Ну то что можно закрыть ТО со стартом чемпионата не такая уж и чушь.
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он предлагает ТО, длиной в полтора месяца - с 1 июля по 12-14-16 августа? ни к чему, кроме как к повышению цен, это не приведет.

другой вариант - это прописать окончания контрактов 15 июня, а не 30-го, как сейчас. и открытие ТО с 16-го июня. тогда это имело бы смысл, но в этот период футболисты в отпусках.
+5
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+5
У нас до закрытия ТО клубы проведут четверть матчей чемпионата и половину - кубка... И нормальная сыгранность наступит только после зимнего перерыва. Красота!!
+3
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Ответ Алексей Скамейчук
Куда сдвигать начало сезона? На сентябрь? Ван Бастен несёт чушь
ну ты гений
+3
-1
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База
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Когда ван бастен играл за мою борсилону еще что то понимал в футобле а сейчас какую то чушь говорит.
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Помню было в АПЛ несколько лет назад ТО закрывалось прям перед стартом чемпионата. В итоге все жаловались что у них (клубов АПЛ) покупают игроков, а заменить их уже некем. И все вернули через год. Одинаковое ТО для всех - адекватный вариант, не у всех чемпионаты проходят и начинаются в одно и то же время
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Для нынешних функционеров футбол в первую очередь это шоу, это бизнес.. И все делается ради извлечения прибыли.
очевидно, что из трансферного окна тоже сделали шоу.
Стаду больше нравится сопереживать до 24:55 1-го сентября купит ли их команда кого на флажке или же нет. Особенно когда по исходу 3-4 туров очевидно, что команде нужно усиление из-за условных конфликта/травмы или еще чего, как пример кейс Реала с Куртуа год назад, клуб успел подписать Кепу.

Естественно, что единое для всей Европы трансферное окно, которое не залазит на старт сезона в эти рамки никак не вписываются. А добавьте сюда еще тот факт, что львиная часть окна проходит, когда у игроков отпуска, и что почти никто сегодня не проворачивает трансфер за 1-2 месяца...ибо приходится учитывать сотни факторов от фейрплей до бюджета.
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Ответ Алексей Скамейчук
Куда сдвигать начало сезона? На сентябрь? Ван Бастен несёт чушь
Сдвинуть это сдвинуть. Ну начнётся сезон у всех с 1 сентября. И заканчиваться будет 1 июня. Какая разница- это сдаидение а не сужение парень, математика и физика и литература вроде в школе должна была быть. Понятия то разные. Закрывать ТО до старта чемпионата великолепная и крайне нужная вещь клубам.
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Ответ kapitan.vorobey
У нас до закрытия ТО клубы проведут четверть матчей чемпионата и половину - кубка... И нормальная сыгранность наступит только после зимнего перерыва. Красота!!
А зачем? То в каждых странах регистрируется отдельно. Зачем нашим "пока что" европейское ТО если не факт что и со след. Сезона мы будем где-то играть. Минимум этот и след.европейские сезоны мы в пролёте точно. Не думаю что уатавасич и санкции снимут так быстро и закончится. Санкции начали вводить с 12 года и война не при чем ни тогда была ни сейчас.
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