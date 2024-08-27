Ван Бастен призвал к закрытию трансферного окна до старта сезона: «Футбол станет лучше, команды – более сыгранными. Сейчас клубы продолжают продавать – разве это не безумие?»

Марко ван Бастен считает, что трансферное окно нужно закрывать до старта сезона.

«Каждый год одно и то же. Двадцать лет подряд. Сезон начинается в середине августа, а трансферный дедлайн – в сентябре. Почему так?

Если окно будет закрываться до старта сезона, то игра станет лучше и приятнее для зрителей. Команды будут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать игроков – и не по одному. Разве это не безумие?

Когда я работал в , то говорил об этом много раз. Но у них заложены уши. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем», – сказал бывший игрок и тренер сборной Нидерландов.