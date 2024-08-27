Ван Бастен призвал к закрытию трансферного окна до старта сезона: «Футбол станет лучше, команды – более сыгранными. Сейчас клубы продолжают продавать – разве это не безумие?»
Марко ван Бастен считает, что трансферное окно нужно закрывать до старта сезона.
«Каждый год одно и то же. Двадцать лет подряд. Сезон начинается в середине августа, а трансферный дедлайн – в сентябре. Почему так?
Если окно будет закрываться до старта сезона, то игра станет лучше и приятнее для зрителей. Команды будут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать игроков – и не по одному. Разве это не безумие?
Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом много раз. Но у них заложены уши. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем», – сказал бывший игрок и тренер сборной Нидерландов.
другой вариант - это прописать окончания контрактов 15 июня, а не 30-го, как сейчас. и открытие ТО с 16-го июня. тогда это имело бы смысл, но в этот период футболисты в отпусках.
очевидно, что из трансферного окна тоже сделали шоу.
Стаду больше нравится сопереживать до 24:55 1-го сентября купит ли их команда кого на флажке или же нет. Особенно когда по исходу 3-4 туров очевидно, что команде нужно усиление из-за условных конфликта/травмы или еще чего, как пример кейс Реала с Куртуа год назад, клуб успел подписать Кепу.
Естественно, что единое для всей Европы трансферное окно, которое не залазит на старт сезона в эти рамки никак не вписываются. А добавьте сюда еще тот факт, что львиная часть окна проходит, когда у игроков отпуска, и что почти никто сегодня не проворачивает трансфер за 1-2 месяца...ибо приходится учитывать сотни факторов от фейрплей до бюджета.