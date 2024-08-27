«Челси» готов включить Стерлинга в сделку по Санчо. Рахим может рассмотреть переход в «МЮ», несмотря на выступления за «Сити» (Daily Mail)

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками.

Лондонский клуб готов включить в сделку по , сообщает Daily Mail.

Стерлинг не станет сразу отказываться от этого трансфера, несмотря на то, что он играл за « » семь лет. Хотя футболист и сохранил близкие отношения со своим бывшим клубом, он также хотел бы рассмотреть возможность выступления за «Юнайтед».

При этом отмечается, что сделка, подразумевающая обмен игроками, сейчас кажется маловероятной. Препятствием может стать зарплата Стерлинга, составляющая 325 000 фунтов в неделю.

Санчо зарабатывает 300 000 фунтов в неделю – эта сумма тоже не вписывается в сокращенную зарплатную ведомость «Челси».

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