«Челси» готов включить Стерлинга в сделку по Санчо. Рахим может рассмотреть переход в «МЮ», несмотря на выступления за «Сити» (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Рахим Стерлинг Джейдон Санчо Футбол

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками.

Лондонский клуб готов включить Рахима Стерлинга в сделку по Джейдону Санчо, сообщает Daily Mail.

Стерлинг не станет сразу отказываться от этого трансфера, несмотря на то, что он играл за «Манчестер Сити» семь лет. Хотя футболист и сохранил близкие отношения со своим бывшим клубом, он также хотел бы рассмотреть возможность выступления за «Юнайтед». 

При этом отмечается, что сделка, подразумевающая обмен игроками, сейчас кажется маловероятной. Препятствием может стать зарплата Стерлинга, составляющая 325 000 фунтов в неделю. 

Санчо зарабатывает 300 000 фунтов в неделю – эта сумма тоже не вписывается в сокращенную зарплатную ведомость «Челси».

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37 комментариев
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Какой Сити. Он за Ливер играл, вот что напрягать должно)
+82
-2
+80
Что за перекидывание неликвида друг другу?
+31
-1
+30
Ответ З А
Какой Сити. Он за Ливер играл, вот что напрягать должно)
Майкл Оуэн легенда Ливерпуля, стал чемпионом Англии в составе Манчестер Юнайтед.😏😏😏
+24
0
+24
Бред какой то. Зачем жопастый нужен МЮ? Тут своего неликвида хватает. Ещё и помогать Челси свой 5й состав разгребать
+24
-4
+20
Ответ З А
Нет, не воспитанник
По правилам АПЛ воспитанником считается игрок, проведший в клубе минимум 3 года до достижения 21. Так что Стерлинг вполне себе подходит под этот критерий
+11
0
+11
Ответ ta-tosha
Он не просто играл, воспитанник :)
Нет, не воспитанник
+13
-3
+10
Ответ З А
Нет, не воспитанник
Почему? Выпускник академии Ливерпуля, а то что не местный - ничего не значит
+10
-2
+8
Но если абстрагироваться и посмотреть непредвзято - депутат никогда не был на уровне Стерлинга, кроме пары сезонов - даже и близко. Да и сейчас Стерлинг по сравнению с ним - Марадона
+12
-6
+6
надеюсь, руководство МЮ не совершит такую глупость, и не примет престарелого дельфина, с крупной личкой, в качестве части сделки
+8
-2
+6
насколько я знаю Рахим с детства за МЮ
+6
-1
+5
А то что он ливерпульский тоже плевать? 🤔
+5
0
+5
Ответ Бременер
На сколько?
На 325 000 фунтов в неделю, как минимум
+3
0
+3
а то что он Ливерпуль играл ,ничего страшного?))
Или это уже типа не считается..?
+3
0
+3
Ливер, Сити, Челси, Мю. Очень даже хорошая карьера, если смотреть только на название клубов и исключить принципиальное соперничество между ними
+2
0
+2
Ответ ta-tosha
Он не просто играл, воспитанник :)
Подростком сманили из КПР, так что так себе воспитанник.
+2
0
+2
Ответ alex_cup
По правилам АПЛ воспитанником считается игрок, проведший в клубе минимум 3 года до достижения 21. Так что Стерлинг вполне себе подходит под этот критерий
Думаю, болельщики вряд ли буду руководствоваться формальными правилами АПЛ)
+1
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Ответ ta-tosha
Ну да, но когда переходил назад в АПЛ - хотел только в Ливерпуль. Его вежливо послали, он и обиделся. Обижается до сих пор
И правильно делали, молодцы . Ушёл когда был молод, не возвращайся за пенсией. Когда от тебя есть польза ты выберешь другой клуб, когда уже не тот назад домой)))
МЮ лоханулся с Роналду. Было очень обидно,когда повторно подписали. . Ещё помню как целый год уговорили его остаться. Рад что Тен Хаг вытеснил его.
+1
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+1
250 и 325
+1
0
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Ну здесь для Челси обмен выгодней. Игроки на данный момент приблизительно одного уровня, да только Санчо всё таки моложе будет.
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Ответ Beckham7-23
насколько я знаю Рахим с детства за МЮ
На сколько?
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Одним стерлингом не отделаетесь. Отдавайте сразу несколько миллионов фунтов стерлингов.
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Похоже, что шейхи потирают руки...
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Потом в Эвертон пойдет для полного набора
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Гениальная замена перспективному Рэшфорду
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Санчо? Он что так Мареске нужен?
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Ответ gerudes
Думаю, болельщики вряд ли буду руководствоваться формальными правилами АПЛ)
Он с 15 лет в академии , это как с Фабрегасом , тот разве не воспитывался в Арсенале ? Или уже готовым игроком пришел ?
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Ответ ZarvuR2020
Санчо? Он что так Мареске нужен?
Мареске нужны все, кто способен играть в короткий и быстрый пас, с последующим взрывным забиганием в штрафную.
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Ответ ta-tosha
Там другая история - он переходил из Реала, и просился назад домой, но Ливерпуль отказал. У него коленей уже тогда не было, обоих причем
Он из Ньюкасла переходил
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Ответ S. A.
Он из Ньюкасла переходил
Ну да, но когда переходил назад в АПЛ - хотел только в Ливерпуль. Его вежливо послали, он и обиделся. Обижается до сих пор
0
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Да уж, подложит себе овна в карму и от Сити, и от Ливерпуля сразу :)
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