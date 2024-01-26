«Атлетико» купил 18-летнего хавбека «Антверпена» Вермерена за 18+5 млн евро

Теги Атлетико Ла Лига высшая лига Бельгия трансферы Антверпен деньги Фабрицио Романо Артюр Вермерен Футбол

Артюр Вермерен перешел в «Атлетико».

Контракт с полузащитником рассчитан на шесть с половиной лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Антверпен» получит 18 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также бельгийский клуб может рассчитывать на 10% от суммы, которую «Атлетико» получит при перепродаже футболиста.

В текущем сезоне 18-летний Вермерен провел 21 матч в чемпионате Бельгии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: atleticodemadrid.com

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10 комментариев
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Перспективное подписание.
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Ответ Johnie
Перспективное подписание.
Я бы сказал шикарное подписание.
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Ответ Вадим__Ситов
Есть шанс уже в этом сезоне увидеть? Или пока в аренду отдадут?
Конечно есть, Коке устает, Барриос не всегда доступен
+2
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Ответ иц а мен
был хорош в лч, хотел бы в барсе его увидеть(
А зачем ему переходить в этот коррумпированный середняк? Парень сделал правильный выбор
+3
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Есть шанс уже в этом сезоне увидеть? Или пока в аренду отдадут?
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был хорош в лч, хотел бы в барсе его увидеть(
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Игрок крутой, понятно что сразу в старте он не будет играть, но 18 лет всего
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Ответ Вадим__Ситов
Есть шанс уже в этом сезоне увидеть? Или пока в аренду отдадут?
Возможно дадут доиграть сезон в Бельгии.
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Ответ hiper26
Возможно дадут доиграть сезон в Бельгии.
Не думаю. Им самим не хватает полузащитников. Лемар травмирован, Витцель в защите играет. Маркос Льоренте больше играет латераля из-за нестабильности Молины.
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Ответ xbfy7wncvc
Не думаю. Им самим не хватает полузащитников. Лемар травмирован, Витцель в защите играет. Маркос Льоренте больше играет латераля из-за нестабильности Молины.
Тоже хорошо. Быстрее адаптируется.
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