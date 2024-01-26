«Атлетико» купил 18-летнего хавбека «Антверпена» Вермерена за 18+5 млн евро

Артюр Вермерен перешел в «Атлетико».

Контракт с полузащитником рассчитан на шесть с половиной лет.

Как сообщает инсайдер , « » получит 18 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также бельгийский клуб может рассчитывать на 10% от суммы, которую « » получит при перепродаже футболиста.

В текущем сезоне 18-летний провел 21 матч в чемпионате Бельгии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: atleticodemadrid.com