«Атлетико» купил 18-летнего хавбека «Антверпена» Вермерена за 18+5 млн евро
Артюр Вермерен перешел в «Атлетико».
Контракт с полузащитником рассчитан на шесть с половиной лет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Антверпен» получит 18 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также бельгийский клуб может рассчитывать на 10% от суммы, которую «Атлетико» получит при перепродаже футболиста.
В текущем сезоне 18-летний Вермерен провел 21 матч в чемпионате Бельгии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: atleticodemadrid.com