«Лейпциг» арендует Вермерена у «Атлетико» за 3 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн

Артюр Вермерен продолжит карьеру в Бундеслиге.

Полузащитник «Атлетико» перейдет в « » на правах аренды с обязательством выкупа, сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце. За аренду немецкий клуб заплатит 3 миллиона евро.

Обязательный пункт о выкупе игрока за 20 млн евро вступит в силу после того, как он проведет определенное количество матчей.

перешел в « » из «Антверпена» в январе этого года за 18+5 млн евро. В рамках он провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику 19-летнего бельгийца можно найти здесь.