«Лейпциг» арендует Вермерена у «Атлетико» за 3 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн

Теги бундеслига Германия Атлетико Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Артюр Вермерен Футбол

Артюр Вермерен продолжит карьеру в Бундеслиге.

Полузащитник «Атлетико» перейдет в «РБ Лейпциг» на правах аренды с обязательством выкупа, сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце. За аренду немецкий клуб заплатит 3 миллиона евро

Обязательный пункт о выкупе игрока за 20 млн евро вступит в силу после того, как он проведет определенное количество матчей. 

Вермерен перешел в «Атлетико» из «Антверпена» в январе этого года за 18+5 млн евро. В рамках Ла Лиги он провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. 

Подробную статистику 19-летнего бельгийца можно найти здесь

12 комментариев
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что, не впечатлил он Атлетико? Болельщики матрасов, поделитесь.
вроде вундеркинд или как минимум молодой талант, а тут продают за столько же, сколько и брали.
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А вот это не одобряю, парень хорош был в антверпене, не дали играть ему, пол года потерял считай. Можно было просто в аренду отдать.
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Ответ Гиперактивный осьминог
что, не впечатлил он Атлетико? Болельщики матрасов, поделитесь. вроде вундеркинд или как минимум молодой талант, а тут продают за столько же, сколько и брали.
Ему не дали играть. Очередные игры от АТМ. Купить молодого игрока и почти сразу продать
А себе оставлять или покупать стариков. Это не про футбол.
+6
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+4
Ответ Гиперактивный осьминог
что, не впечатлил он Атлетико? Болельщики матрасов, поделитесь. вроде вундеркинд или как минимум молодой талант, а тут продают за столько же, сколько и брали.
158 минут сыграл с января. За сборную за это время 180. Не впечатлил он, похоже, тренерский штаб.
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Ну вот обязательный выкуп это прям лишнее. Сересо так испугался кейса Фелиша? Но тут же отдали в 6 раз меньше + времени мало прошло. Как раз погонял бы за Лейпциг годик, а тогда уже и приняли бы решение. Мда :(
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Кошмар! Парню даже не дали адаптироваться
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Ответ Бегемотик
Они Жоту купили и не сыграл он ни одной игры продали в Вулвер. Они Саму купили и продали 0 игр Они Переса купили 0 игр и Удинезе Наверное отмыв с агентами Светят игроков и продают , притом ладно бы за хорошие суммы, но чисто копейки Или отмывают с агентами или дураки. Оба варианта могут быть верными
В случае с Жотой - да, это были мутные схемы руководства Атлетико с Мендешем. Он покупался не для Атлетико, а перепродажи.
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Ответ Бегемотик
Ему не дали играть. Очередные игры от АТМ. Купить молодого игрока и почти сразу продать А себе оставлять или покупать стариков. Это не про футбол.
Комментарий удален пользователем
Ответ Бегемотик
Атлетико это не футбольный клуб, а распил продай проект. не более Только на плечах Симеоне стоит.
Комментарий удален модератором
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