«Лейпциг» арендует Вермерена у «Атлетико» за 3 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн
Артюр Вермерен продолжит карьеру в Бундеслиге.
Полузащитник «Атлетико» перейдет в «РБ Лейпциг» на правах аренды с обязательством выкупа, сообщает журналист Sky Sport Филипп Хинце. За аренду немецкий клуб заплатит 3 миллиона евро.
Обязательный пункт о выкупе игрока за 20 млн евро вступит в силу после того, как он проведет определенное количество матчей.
Вермерен перешел в «Атлетико» из «Антверпена» в январе этого года за 18+5 млн евро. В рамках Ла Лиги он провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями.
Подробную статистику 19-летнего бельгийца можно найти здесь.
вроде вундеркинд или как минимум молодой талант, а тут продают за столько же, сколько и брали.
А себе оставлять или покупать стариков. Это не про футбол.