Фати получил травму ступни на тренировке. Вингер «Барсы» будет проходить консервативное лечение
Ансу Фати получил травму во время предсезонки.
«Барселона» сообщила, что 21-летний вингер получил повреждение ступни правой ноги на тренировке во вторник. Он будет проходить консервативное лечение. Сроки восстановления футболиста неизвестны.
Сезон-2023/24 Фати провел в «Брайтоне» на правах аренды. В 19 матчах АПЛ он забил 2 гола.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Ремень?
Талантливый игрок, но здоровье подводит. В чем тут могут быть насмешки?
тут и в аренду то не спихнёшь
но помочь тут могут разве что книги, после них могут новые мысли набежать