Фати получил травму ступни на тренировке. Вингер «Барсы» будет проходить консервативное лечение

Ансу Фати получил травму во время предсезонки.

« » сообщила, что 21-летний вингер получил повреждение ступни правой ноги на тренировке во вторник. Он будет проходить консервативное лечение. Сроки восстановления футболиста неизвестны.

Сезон-2023/24 провел в «Брайтоне» на правах аренды. В 19 матчах АПЛ он забил 2 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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