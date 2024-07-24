Фати получил травму ступни на тренировке. Вингер «Барсы» будет проходить консервативное лечение

Теги Барселона Ла Лига травмы Ансу Фати Футбол

Ансу Фати получил травму во время предсезонки.

«Барселона» сообщила, что 21-летний вингер получил повреждение ступни правой ноги на тренировке во вторник. Он будет проходить консервативное лечение. Сроки восстановления футболиста неизвестны. 

Сезон-2023/24 Фати провел в «Брайтоне» на правах аренды. В 19 матчах АПЛ он забил 2 гола. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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72 комментария
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Да уж лучше уже будет поступить в университет и осваивать гражданскую профессию. Тут уже всё, инвалид
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Не фатит ему.
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Ответ David Martin_1116175716
Никто от него ничего не требует, все все понимают
Конечно никто требовать не будет, конечно, конечно...
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Фати нужно профессию менять:))
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Да печально.Здоровья.Ну видимо с карьерой топ игрока все конченно.
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Ох как Флику будет трудно, весь состав на травмах, а руководство и фаны будут ждать от него требла, лишь бы не морально сдался как Хави
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Ответ PREDATOR3000
Да печально.Здоровья.Ну видимо с карьерой топ игрока все конченно.
А у него была карьера топ игрока ?
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Ответ Lasha Butba
МЮ когда-то давал за него 150 ..)
Спортс ру напишет, что и все 200
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Ответ Игровой канал Вулкан
Ох как Флику будет трудно, весь состав на травмах, а руководство и фаны будут ждать от него требла, лишь бы не морально сдался как Хави
Никто от него ничего не требует, все все понимают
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Хрусталю надо просить своего агента, чтобы в аравийскую пустыню отправил. 3-4 года до конца карьеры осталось, надо успеть срубить денег.
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Ответ TFP_Sports
Консервативное лечение это как ? Ремень?
Консервативное лечение это «Само пройдет»
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Ну это писец какой то..ну сколько можно..жалко пацана,21 год а уже столько травм
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Консервативное лечение это как ?
Ремень?
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Ответ Штаны Мутко
кто бы сомневался. а меня ещё минусили тут, когда я писал, что это дно надо сливать
Одного вас минусили, бедный. Не плачьте только
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Ответ Штаны Мутко
кто бы сомневался. а меня ещё минусили тут, когда я писал, что это дно надо сливать
Че злой такой?:)
Талантливый игрок, но здоровье подводит. В чем тут могут быть насмешки?
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Непруха она такая
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Ответ Budabuda
Божэ продайте уже пока есть шанс
попробуй продай с такой историей травм, и с такой зарплатой
тут и в аренду то не спихнёшь
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Ответ Стопы Зайона
А у него была карьера топ игрока ?
По заявлениям Барсы и сочувствующей прессы - да )
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Ответ trav
Да уж лучше уже будет поступить в университет и осваивать гражданскую профессию. Тут уже всё, инвалид
А говорят же что на молодом организме все заживает и энергии полно, а нет. Похоже стереотип как оказалось.
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Ответ Daren Gill
Конечно никто требовать не будет, конечно, конечно...
кому как не фанатам Реала знать чего требуют от тренера болещики Барсы .............. по мадрид тв небось показали ?
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Никогда такого не было, и вот опять тоже самое
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Да что за хрусталь😩
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Сегодня узнал, что Де Йонг и Левандовски получают самые большие зарплаты в топ 5 лигах. Был в шоке мягко говоря. Плюс к этому Барса выплачивает зарплату Месси. Во всем виноват Перес, 100%
виновата узость суждений,
но помочь тут могут разве что книги, после них могут новые мысли набежать
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Ответ David Martin_1116175716
Никто от него ничего не требует, все все понимают
Лапорта уж точно не понимает, потому что когда Хави по факту сказал, что с такими возможностями за титулы бороться трудно его уволили
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Ответ Стопы Зайона
А у него была карьера топ игрока ?
Я имел ввиду что он так себя выставлял.Ну и отец тоже.
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Ответ Penguin
Консервативное лечение это «Само пройдет»
...и подорожник
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Ответ TFP_Sports
Консервативное лечение это как ? Ремень?
Это все, что не скальпель.
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Не футболист а хрусталь какой то .
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Ответ PREDATOR3000
Я имел ввиду что он так себя выставлял.Ну и отец тоже.
Он? Вы фаны Барсы говорили что чутье у него лучше чем у Месси, и вообще он может быть даже лучше, и даже так бахвально ему номер Месси вручали.
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В 20 же травма была серьёзная
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