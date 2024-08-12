«Барселона» зарегистрировала Фати, Лангле и Эрика Гарсию в Ла Лиге
«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге троих игроков.
Mundo Deportivo сообщает, что «блауграна» согласовала документы по защитникам Эрику Гарсии и Клеману Лангле, а также вингеру Ансу Фати.
Отмечается, что регистрация француза носит формальный характер и осуществлена в интересах «фэйр плей». В ближайшее время футболист, скорее всего, покинет команду на правах аренды.
17 августа «Барселона» встретится с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги.
Нет, все только у Барселоны такое происходит по вашему мнению )
(Хорошие)
Уже зарегали Маэсо, Сото Градо, Эрнандеса, Мансано, Монтеро и прочих?