«Барселона» зарегистрировала Фати, Лангле и Эрика Гарсию в Ла Лиге

«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге троих игроков.

Mundo Deportivo сообщает, что «блауграна» согласовала документы по защитникам и , а также вингеру .

Отмечается, что регистрация француза носит формальный характер и осуществлена в интересах «фэйр плей». В ближайшее время футболист, скорее всего, покинет команду на правах аренды.

17 августа « » встретится с «Валенсией» в 1-м туре .