«Барселона» зарегистрировала Фати, Лангле и Эрика Гарсию в Ла Лиге

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Эрик Гарсия Ансу Фати Футбол

«Барселона» смогла зарегистрировать в Ла Лиге троих игроков.

Mundo Deportivo сообщает, что «блауграна» согласовала документы по защитникам Эрику Гарсии и Клеману Лангле, а также вингеру Ансу Фати.

Отмечается, что регистрация француза носит формальный характер и осуществлена в интересах «фэйр плей». В ближайшее время футболист, скорее всего, покинет команду на правах аренды.

17 августа «Барселона» встретится с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги.

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28 комментариев
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Ответ S. A.
А Ольмо нет)))
Да всех зарегистрируют так или иначе. Барса, конечно, капитально чудит, но там ведь не совсем болваны в руководстве.
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Ответ dr. cage
Уникальный клубец конечно, гг.. Рядовые события в Барсе оборачивается праздником.. Вспоминаю два прошлых лета, когда они регистрацию Кунде, Левы, а затем Гюндогана и остальных по два дня отмечали.. Ни у одной команды мира такого цирка нет) Ларпота ещё так порулит, и будут всем спортсом радоваться, что игрокам основной команды разрешили горячей водой пользоваться. Хотя стоп..
Вам же не важно, что проблемы с водой были во всей Каталонии и точно такие же проблемы были у Жироны с Эспаньолом ( https://m.sports.ru/football/1115704603-igroki-barsy-ne-smogut-mytsya-na-stadione-i-baze-v-katalonii-iz-za-zas.html?ysclid=lzrc4fdeqi744242239 )

Нет, все только у Барселоны такое происходит по вашему мнению )
+14
-6
+8
Все легенды в сборе
+8
-1
+7
Ответ CoTTo
Эрик Гарсия ) еще играет этот топ)) Я думал его уже отправили куда нибудь!
Так-то в прошлом сезоне в Жироне играл весьма хорошо.
+8
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+4
Ну и молодцы, а я все такой "успеют, не успеют?!"
+3
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Ответ falkao2013
Да какая уже аренда для Лангле?Надо продавать француза.
Так его никто не покупает. У него зп космос.
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Их зарегистрировали, чтобы в случае продажи или платной аренды, деньги пошли для fair play и возврату 1:1.
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Ответ Nogoi89
С этими всадниками апокалипсиса все ясно, что с Ольмо?!)
Я думаю ,что кого-то из этих всадников нужно продать срочно ,иначе Ольмо не зарегистрируется 😆
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Зачем зарегистрировать Гарсию
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Да какая уже аренда для Лангле?Надо продавать француза.
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Лангле это шутка какая-то?
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Пошли кабинетные процессы
(Хорошие)
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От этих нужно избавляться в первую очередь
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Ответ войд
Зарегали своих легенд)
Комментарий удален модератором
Ответ войд
Зарегали своих легенд)
Что там по легендам Реала?
Уже зарегали Маэсо, Сото Градо, Эрнандеса, Мансано, Монтеро и прочих?
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Ответ arajanarm
Зачем зарегистрировать Гарсию
а по остольным двум вопросов нет?
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