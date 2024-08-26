Ханс-Дитер Флик: «Цель «Барселоны» – всегда выигрывать Ла Лигу. Мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться»

Ханс-Дитер Флик назвал цель «Барселоны».

«Наша цель – всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе.

Мы не забегаем наперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против «Райо», – сказал главный тренер каталонской команды.

После двух первых туров Ла Лиги «блауграна» занимает 2-е место в турнирной таблице, одержав две победы.