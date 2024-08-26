Ханс-Дитер Флик: «Цель «Барселоны» – всегда выигрывать Ла Лигу. Мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться»

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик назвал цель «Барселоны».

«Наша цель – всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе.

Мы не забегаем наперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против «Райо», – сказал главный тренер каталонской команды. 

После двух первых туров Ла Лиги «блауграна» занимает 2-е место в турнирной таблице, одержав две победы.

13 комментариев
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Во Флике мне нравится то, что у него нет каких-то шапкозакидательских настроений и самоуверенных высказываний.

Надеюсь, все у Барселоны под его руководством получится.
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Флик прав. Не раскидывается словами впустую ,как это делал Хави
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Ответ Karl0709
С таким Реалом лет на 5 можно забыть про Ла Лигу.
Пока Реал никакущий и максимально разбалансированный ( по первым двум турам).
Одними звёздными именами на таком уровне ничего не выиграешь. Им ( Реалу) ещё искать и искать баланс, после ухода Крооса и прихода черепашки, которого на лавку не усадишь.
По первым турам , думаю, встреться прямо сейчас Атлетико с Реалом , то сливочных бы просто размазали об газон.
Так что никакого "такого" Реала пока нет и в помине
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Ответ Кирилл
Во Флике мне нравится то, что у него нет каких-то шапкозакидательских настроений и самоуверенных высказываний. Надеюсь, все у Барселоны под его руководством получится.
Удивительно и то, что Лапорта молчит
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Так и надо, не заглядывать вперёд, а концентрироваться на победе в каждой ближайшей игре
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Флик молоток, грамотно сбрасывает давление с команды. Главное, брать свои очки, идти от матча к матчу, а нынешний Реал точно осечки подарит
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Хави бы уже истерил во всех изданиях насчет того, что Барселона вернулась, чтобы править.
И в игре и на прессухах видно, что у Барселоны появился наконец-то тренер, вместо клоуна.
Вместо хаотичного сумбура Хави стало видно, что есть идеи и есть их реализация. Как по итогу выйдет, непонятно, возможно, что идеи Флика в Барселоне не приживутся, все-таки ламасийцев всю жизнь учили играть в другой футбол, а там полкоманды из Барсы Атлетик.
Но хорошо уже то, что есть какие-то идеи и концепция.
А не "газон был подстрижен не в ту сторону, я судьи дом-труба шатал и нам в двадцатый раз не удалось ничего показать, а так на треньках мы ого-го!!! Доминаторы!" Вот только майки слишком тяжелые, солнце светило в глаза и хитрые козни Мадрида не дали нам показать осмысленный футбол.
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Я конечно желаю успеха Флику, и Барселона хорошо начала, но действительно сейчас нужно идти от матча к матчу. И в конкурентах не только Реал, вчера меня очень впечатлил Атлетико, пока это самая цельная игра из всех в ЛЛ, а дальше посмотрим.
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Ответ Karl0709
С таким Реалом лет на 5 можно забыть про Ла Лигу.
с такой Барсой другие могут забыть про лигу на лет 7-8 )
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Хороший дядька, прямо спокойствие внушает
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Непонятно «на следующей неделе всё может измениться» Что это значит, или это перевод такой?
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Ответ Alexlagodny
Непонятно «на следующей неделе всё может измениться» Что это значит, или это перевод такой?
Флик имел ввиду, что после двух побед подряд не нужно Барсу в чемпионы записывать и ожидать, что они пройдут весь путь без проигрышей. Уже в следующей игре что-то может пойти не так, и Барселона проиграет.
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