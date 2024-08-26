Ханс-Дитер Флик: «Цель «Барселоны» – всегда выигрывать Ла Лигу. Мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться»
Ханс-Дитер Флик назвал цель «Барселоны».
«Наша цель – всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе.
Мы не забегаем наперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против «Райо», – сказал главный тренер каталонской команды.
После двух первых туров Ла Лиги «блауграна» занимает 2-е место в турнирной таблице, одержав две победы.
Надеюсь, все у Барселоны под его руководством получится.
Одними звёздными именами на таком уровне ничего не выиграешь. Им ( Реалу) ещё искать и искать баланс, после ухода Крооса и прихода черепашки, которого на лавку не усадишь.
По первым турам , думаю, встреться прямо сейчас Атлетико с Реалом , то сливочных бы просто размазали об газон.
Так что никакого "такого" Реала пока нет и в помине
И в игре и на прессухах видно, что у Барселоны появился наконец-то тренер, вместо клоуна.
Вместо хаотичного сумбура Хави стало видно, что есть идеи и есть их реализация. Как по итогу выйдет, непонятно, возможно, что идеи Флика в Барселоне не приживутся, все-таки ламасийцев всю жизнь учили играть в другой футбол, а там полкоманды из Барсы Атлетик.
Но хорошо уже то, что есть какие-то идеи и концепция.
А не "газон был подстрижен не в ту сторону, я судьи дом-труба шатал и нам в двадцатый раз не удалось ничего показать, а так на треньках мы ого-го!!! Доминаторы!" Вот только майки слишком тяжелые, солнце светило в глаза и хитрые козни Мадрида не дали нам показать осмысленный футбол.