«ПСЖ» и «Аль-Наср» почти договорились о переходе Шкриньяра. Защитник обсуждает условия с саудовцами, хотя были предложения из Италии

Милан Шкриньяр близок к уходу из «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижане почти согласовали сделку с « ». Они согласны продать футболиста, подписанного в качестве свободного агента прошлым летом.

Футболист сборной Словакии ведет переговоры с саудовским клубом. Несмотря на то, что у него были предложения из Италии, он близок к тому, чтобы договориться о трансфере на Ближний Восток.

В случае продажи Шкриньяра « » может приобрести другого центрального защитника.

В прошлом сезоне провел 24 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.