«ПСЖ» и «Аль-Наср» почти договорились о переходе Шкриньяра. Защитник обсуждает условия с саудовцами, хотя были предложения из Италии

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Милан Шкриньяр Фабрицио Романо Футбол

Милан Шкриньяр близок к уходу из «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижане почти согласовали сделку с «Аль-Насром». Они согласны продать футболиста, подписанного в качестве свободного агента прошлым летом.

Футболист сборной Словакии ведет переговоры с саудовским клубом. Несмотря на то, что у него были предложения из Италии, он близок к тому, чтобы договориться о трансфере на Ближний Восток.

В случае продажи Шкриньяра «ПСЖ» может приобрести другого центрального защитника.

В прошлом сезоне Милан провел 24 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Ответ Влад Безруков
Кинул Интер и через два сезона уехал в Аравию Великий тип А был чуть ли не самый перспективный цз мира
Он получил отличный подписной бонус от ПСЖ и сейчас получит отличную зарплату в СА. Какие вопросы?
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+42
Кинул Интер и через два сезона уехал в Аравию
Великий тип
А был чуть ли не самый перспективный цз мира
+34
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+26
Ответ Влад Безруков
Кинул Интер и через два сезона уехал в Аравию Великий тип А был чуть ли не самый перспективный цз мира
Кто кого кинул? Париж давал за него бабки интер отказался и отпустил через год бесплатно.замориновав на лавке самого игрока
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Шкриньяр о переходе в «Аль-Наср»: «На решение ушла секунда. Когда такой клуб, как «Аль-Наср», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты мирового уровня здесь собраны и фантастические болельщики»
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Ответ Влад Безруков
Кинул Интер и через два сезона уехал в Аравию Великий тип А был чуть ли не самый перспективный цз мира
в смысле кинул? ПСЖ предложил за Шкриньяра 50 млн евро, Интер отказал. словак дал понять, что продлевать контракт не собирается, у него отобрали капитанскую повязку и усадили на скамью. зимой он подписал контракт с ПСЖ и еще через полгода уже офиц перешел в ПСЖ свободным агентом.
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Топарь в Фифе) Рано что-то на заработки собрался, приличный защ
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Эх, а был так хорош... Да, денег заработает очень много, но карьера могла быть ярче.
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Нормально ПСЖ наварится взяли бесплатно поодадут в СА))
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Взяли за шкриньяр и под жопу выпнули:)))
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Когда предлагает СА и Италия, то что тут думать то. Все таки есть шанс поиграть в Азиатской лиге чемпионов ☝️
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Ну не в блюву ему же переходить
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От капитана Интера до игрушки шейхов за два года.
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Ответ Влад Безруков
Кинул Интер и через два сезона уехал в Аравию Великий тип А был чуть ли не самый перспективный цз мира
Через 1 сезон , не 2
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