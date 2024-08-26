«ПСЖ» и «Аль-Наср» почти договорились о переходе Шкриньяра. Защитник обсуждает условия с саудовцами, хотя были предложения из Италии
Милан Шкриньяр близок к уходу из «ПСЖ».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижане почти согласовали сделку с «Аль-Насром». Они согласны продать футболиста, подписанного в качестве свободного агента прошлым летом.
Футболист сборной Словакии ведет переговоры с саудовским клубом. Несмотря на то, что у него были предложения из Италии, он близок к тому, чтобы договориться о трансфере на Ближний Восток.
В случае продажи Шкриньяра «ПСЖ» может приобрести другого центрального защитника.
В прошлом сезоне Милан провел 24 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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