Шкриньяр, Лоботка, Дубравка, Куцка, Дуда, Пекарик – в окончательной заявке Словакии на Евро-2024

Назван состав сборной Словакии на Евро-2024.

Тренерский штаб огласил список игроков, попавших в окончательную заявку на предстоящий чемпионат Европы.

Вратари: (« »), Марек Родак (« »), Генрих Равас (« »);

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Норберт Дьомбер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («ПСЖ»), Адам Оберт («Кальяри»), Себастьян Коша («Спартак» Трнава), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»);

Полузащитники: Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Ондрей Дуда («Верона»), Матуш Беро («Бохум»), Ласло Бенеш («Гамбург»), Томаш Риго («Баник»), ;

Нападающие: Лукаш Гараслин («Спарта» Прага), Давид Дюриш («Асколи»), Лео Сауэр («Фейеноорд»), Любомир Тупта («Слован» Либерец), Иван Шранц («Славия» Прага), Томаш Суслов («Верона»), Роберт Боженик («Боавишта»), Давид Стрелец («Слован» Братислава).

По сравнению с изначальной заявкой из состава были исключены вратарь Доминик Такач («Спартак Трнава»), защитники Михал Томич («Славия» Прага) и Матуш Кмет («Тренчин»), полузащитники Якуб Кадак («Люцерн») и Доминик Голли («Яблонец») и нападающий Роберт Полиевка («Банска-Быстрица»).

Словакия сыграет в группе E с Бельгией, Румынией и Украиной.