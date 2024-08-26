Фернандес не считает переход в «Зенит» ошибкой: «Это большой клуб. Там я обрел много друзей»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Марио Фернандес заявил, что не считает решение о переходе в «Зенит» ошибкой.

– Не считаешь переход в «Зенит» ошибкой?

– Нет, клуб вел себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» – большой клуб. Кроме того, я обрел там много друзей, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых. 

Фернандес присоединился к петербургскому клубу летом 2023 года. Стороны расторгли контракт в июле 2024-го. 

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37 комментариев
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Но ещё больше потерял друзей в Москве и оставил о себе не самые хорошие воспоминания болельщиков «коней»
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Франклинов?
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"Марио,который искал друзей."(с)
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Ответ wfhm777
Он бобла поднял, не особо напрягаясь, пофигу ему на "коней"
и стал никому ненужным. может стоило попридержать свои хотелки в запасе и сделать все по-хорошему? в зените его выкинули как использованное изделие для контрацепции. в ЦСКА в 2022 ему устроили красивые проводы, он вывел команду с капитанской повязкой и забил гол.прощание же достойное? бабло баблом, но в истории он останется как поступивший скверно и гнусно против родного клуба, где к нему относились по-семейному с уважением.
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Из легенды в 🐀 так предать тысячи болельщиков! Замазали его физиономию на стадионе??
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Ответ fussballer
Франклинов?
Рублев!
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Ответ pavlo-one
Ошибкой было его предательство ЦСКА
причем с самого перехода в стан сбг он заварил такую кашу, что не расхлебает ее до конца жизни. сначала бы язычок свой не развязывал на суперкубке, а потом в Москве не бегал бы через полполя, радуясь голу Дугласа
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Рублев!
Сомневаюсь)
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Дзюба, Соболев и Фернандес создали общий чат
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Где теперь друзей искать будешь?
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Ну представьте что вы русский профессиональный футболист, не тянущий уровень топлиг и рпл. Переехали молодым в Кайрат, отыграли в Алматы 7 сезонов, приняли казахское гражданство, заигрались за сборную. Когда стали не тянуть уровень вернулись в условное Динамо Махачкала, а через полгода предложение от "Астаны". Отказались бы?) Жалели о решении после того как стали чемпионом?)
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Там я обрел много евро
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Ответ Дарья Новикова
Где теперь друзей искать будешь?
В Химках ?
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Ответ Cruel Snake
Но ещё больше потерял друзей в Москве и оставил о себе не самые хорошие воспоминания болельщиков «коней»
Он бобла поднял, не особо напрягаясь, пофигу ему на "коней"
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Идеальный для него переход, - заработал, получил титулы выходя на замены в паре матчей, поправил здоровье и нашёл много новых друзей. Почти как Чебурашка.
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Пошел ты, Марио. Куда подальше от нас.
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Поимел он сто друзей, приобрёл он сто рублей
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Какие у тебя друзья? Ты иуда везде. Это всё равно что Быстрову говорить о друзьях в "Зените" или "Спартаке".
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Ошибкой было его предательство ЦСКА
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Но потерял ещё больше
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Так вот зачем он перешёл в Зенит. Видимо друзей не хватало парню.
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Фернандес - наемник российского футбола
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Ответ ilmir84
и стал никому ненужным. может стоило попридержать свои хотелки в запасе и сделать все по-хорошему? в зените его выкинули как использованное изделие для контрацепции. в ЦСКА в 2022 ему устроили красивые проводы, он вывел команду с капитанской повязкой и забил гол.прощание же достойное? бабло баблом, но в истории он останется как поступивший скверно и гнусно против родного клуба, где к нему относились по-семейному с уважением.
Как стал никому не нужным?

Он ведь сказал, что обрёл много друзей
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Рублев!
Андрей?
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Ответ wfhm777
Он бобла поднял, не особо напрягаясь, пофигу ему на "коней"
на дистанции он потерял деньги. у коней он играл бы не один сезон. его там любили, уважали, видели в структуре клуба и дальше. и сейчас он не сидел бы без работы после одного хорошо оплаченного сезона. и в итоге поедет домой в бразильский клуб за копейки
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Ответ Руслан Мартынов
Потому что он играет для нас - для болельщиков, а не для себя любимого. Так что, попридержите тут свою философию индивидуализма.
Нет, конечно, он играет для того, чтобы получать зарплату, как и любой другой человек, который ходит на работу. Болельщики - фон, а не первопричина его игры в футбол
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Ответ ilmir84
прежде чем сменить работу или пустить хотелки я взвешиваю все за и против. и как фернандес не сжигаю мосты с прежними коллегами или работодателем, не кидаюсь на первую блестяшку при покупке. воте му стоило бы у разных людей поучиться как грамотно расставаться и не портить отношения. а не потворствовать влиянию агента
Так а с чего он вам что-то должен? Вы с чего взяли, что ваши хотелки и поучения могут распространяться на жизнь и судьбу абсолютно чужого вам человека?
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Друзья, в основном, президенты США на банкнотах.
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Да он недалёкий же.
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Если бы про него не писали, я бы и не вспомнил
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