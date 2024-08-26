Фернандес не считает переход в «Зенит» ошибкой: «Это большой клуб. Там я обрел много друзей»
Марио Фернандес заявил, что не считает решение о переходе в «Зенит» ошибкой.
– Не считаешь переход в «Зенит» ошибкой?
– Нет, клуб вел себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» – большой клуб. Кроме того, я обрел там много друзей, – сказал бывший защитник сине-бело-голубых.
Фернандес присоединился к петербургскому клубу летом 2023 года. Стороны расторгли контракт в июле 2024-го.
Он ведь сказал, что обрёл много друзей