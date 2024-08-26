Марио об уходе из «Зенита»: «Мне предлагали продлить контракт, но я отказался. В подробности по условиям вдаваться не хочу»
Марио Фернандес рассказал, почему решил покинуть «Зенит».
33-летний защитник покинул клуб в июле на правах свободного агента спустя год после перехода.
«Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», – сказал Фернандес.
Марио уходит из «Зенита». Агент говорит, что не договорились по зарплате
Вот только интересно, даст ли кто-нибудь больше Зенита? Да и вообще, нужен ли он сейчас кому-нибудь?
Его и покупать было глупостью.
А что касается конкретно Алешандре, помню один примечательный момент, связанный с ним.
В 2001 году журналисты "Спорт-Экспресса" подсчитали количество публикаций об Алешандре, который за "Спартак" сыграл всего один матч в кубке, и об Александре Могильном, игравшем на тот момент в НХЛ и клепавшем голы пачками. По количеству упоминаний Алешандре Мистический обыграл Александра Могильного со счетом 21:20.
Что касается остальных, (хотя кто такие Крбашян и Акбаров я не знаю), конечно, очень спорные кандидатуры. Объединяет их одно, практически все были подписаны во времена пана Петржелы. Но центральная спортивная пресса не обсуждала каждый их чих.