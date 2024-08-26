Марио об уходе из «Зенита»: «Мне предлагали продлить контракт, но я отказался. В подробности по условиям вдаваться не хочу»

Марио Фернандес рассказал, почему решил покинуть «Зенит».

33-летний защитник покинул клуб в июле на правах свободного агента спустя год после перехода.

« » предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», – сказал .

Марио уходит из «Зенита». Агент говорит, что не договорились по зарплате