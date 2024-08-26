Марио об уходе из «Зенита»: «Мне предлагали продлить контракт, но я отказался. В подробности по условиям вдаваться не хочу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Марио Фернандес рассказал, почему решил покинуть «Зенит».

33-летний защитник покинул клуб в июле на правах свободного агента спустя год после перехода.

«Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», – сказал Фернандес.

Марио уходит из «Зенита». Агент говорит, что не договорились по зарплате

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33 комментария
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Мог бы запомниться в России, как легенда одного клуба, а в итоге запомнился, как обычная дворняжка, которая не в состоянии даже выучить гимн, за все годы в сборной.
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Ответ Liver0910
Мог бы запомниться в России, как легенда одного клуба, а в итоге запомнился, как обычная дворняжка, которая не в состоянии даже выучить гимн, за все годы в сборной.
Не надо обижать дворняжек - это умные, добрые собаки, отличающиеся своей преданностью и верностью. Они полные противоположности с Фернанде$ом
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Ответ Дмитрий9779
Ничего не показал, только лечился.
Почему ничего не показал? Своё гнилое нутро и меркантильность например
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Очередная Легенда Зенита покидает клуб...
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Предложили, чтобы Марио отдавал всю ЗП, потому что могли гарантировать только забеги вдоль бровки во время матча.
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Забег был легендарен
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Не на помойке себя нашел, чтобы за такие гроши вкалывать.
Вот только интересно, даст ли кто-нибудь больше Зенита? Да и вообще, нужен ли он сейчас кому-нибудь?
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Эх, Марио. Хоть я и ни разу не фанат коней, но всегда уважал тебя за твои игровые качества и характер, не свойственный среднестатистическому бразильцу. Но такой позорный слив "респекта" даже от нейтральных болельщиков... В общем, жаль...
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Лучшее, что он сделал для Зенита - это отказ от продления контракта. Без шуток.
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Хапнул у Газпрома денег, подлечился и домой, на пляж в родную бразилию
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Иуда бразильская.
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Ответ Liver0910
Мог бы запомниться в России, как легенда одного клуба, а в итоге запомнился, как обычная дворняжка, которая не в состоянии даже выучить гимн, за все годы в сборной.
То есть, если бы играл только за ЦСКА, а гимн так и не выучил, то в принципе норм? А так сразу дворняжка?
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Ничего не показал, только лечился.
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Время офигительных историй от Марио
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Марио чисто как в санаторий скатался. Только еще бабла заработал.
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Те кто предлагали продлить контракт, вы вообще сумасшедшие ребята, если это правда.
Его и покупать было глупостью.
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Ответ cobra
А сколько у вас отыграли Акбаров, Бундя, Дымарчук, Джорджевич, Крбашян, Кинцл, Курдюмов, вратарь Иван, Лумб, Малетич, Маюс, Мицейка, Молло, Мудринич, Несвадьба, Осорио, Пюигренье, Родич, Хён Ён Мин, Чадиковски... Это только леги. Тоже хлама было выше крыши.
Кто-то из зенитовских легионеров всё же играл, просто пресса так не нагнетала. Хотя кто такие Акбаров, Бундя, Дымарчук и Маюс, лично я даже не помню :)

А что касается конкретно Алешандре, помню один примечательный момент, связанный с ним.

В 2001 году журналисты "Спорт-Экспресса" подсчитали количество публикаций об Алешандре, который за "Спартак" сыграл всего один матч в кубке, и об Александре Могильном, игравшем на тот момент в НХЛ и клепавшем голы пачками. По количеству упоминаний Алешандре Мистический обыграл Александра Могильного со счетом 21:20.
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Списанный наемник, уже и забег не способен сделать 100%.
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Ответ Борис Борисович
Комментарий скрыт
Борис Борисович, вот это у вас пригорело, моё почтение!
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Ответ Максим Сытенко
неприятный человек , скажу так , как человек родившийся в Ленинграде....не люблю быдлоту ...ушел и ушёл ... М
Он не быдлота. Он глупый, как по мне. 😁
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Ответ cobra
А сколько у вас отыграли Акбаров, Бундя, Дымарчук, Джорджевич, Крбашян, Кинцл, Курдюмов, вратарь Иван, Лумб, Малетич, Маюс, Мицейка, Молло, Мудринич, Несвадьба, Осорио, Пюигренье, Родич, Хён Ён Мин, Чадиковски... Это только леги. Тоже хлама было выше крыши.
Не лень было это всё искать? Только не надо говорить, что по памяти. На вскидку, Осорио, Пюигренье, Джорджевич поиграли в еарокубках за Зенит.
Что касается остальных, (хотя кто такие Крбашян и Акбаров я не знаю), конечно, очень спорные кандидатуры. Объединяет их одно, практически все были подписаны во времена пана Петржелы. Но центральная спортивная пресса не обсуждала каждый их чих.
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Ответ bevooch
Очередная Легенда Зенита покидает клуб...
Маркизио же создал клуб ветеранов-гастролеров. на нехилые контракты разводить клуб(хотя, там вряд ли все чисто, менеджеры газпрома и зенита без личной выгоды точно не остались, сидя на такой здоровенной трубе) и со свистом уезжая после 1 года
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Ответ Liver0910
Мог бы запомниться в России, как легенда одного клуба, а в итоге запомнился, как обычная дворняжка, которая не в состоянии даже выучить гимн, за все годы в сборной.
Так он и запомнился. Тот самый легендарый забег по бровке будут вспоминать ещё очень и очень долго, настоящая легенда!
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Ответ Liver0910
Мог бы запомниться в России, как легенда одного клуба, а в итоге запомнился, как обычная дворняжка, которая не в состоянии даже выучить гимн, за все годы в сборной.
Запомнился своей пробежкой по бровке
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Ответ Дмитрий9779
Ничего не показал, только лечился.
Это был коварный замысел Гинера.
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