«Динамо» о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «В ближайшие дни Андрей возобновит тренировки в общей группе. Патологических состояний не выявлено»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Краснодар Андрей Лунев Джон Кордоба Матч ТВ Футбол

Андрей Лунев избежал травмы в матче с «Краснодаром».

Напомним, голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Вместо Лунева на поле вышел Игорь Лещук.

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», – сообщили в пресс‑службе «Динамо».

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15 комментариев
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Хорошие новости. Лунёв топ-вратарь для Динамо.
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
По сравнению с Шуниным - однозначно
По сравнению с Лещуком - обладатель "Золотой перчатки"
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Крепкий кочан у Андрюхи
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Я в первую секунду побоялся, что будет перелом ливцевой кости, челюсти или носа. Тогда надолго бы остались опять с Лещуком. А сотряс ладно, пережить можно.
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Здоровья нашему №1
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И даже ЖК не было.
А руководство клуба принимает любое решение.
Как всегда(
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Кордоба заслужил карточки. Ногу мог бы и убрать, Лунев был 1й на мяче.
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Гугл-переводчик вот как это выдает в переводе на зенитовский - "Кордоба вышел с заданием убивать, Лунев в лучшем случае выйдет на поле через полгода".
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Здоровья Андрею!
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Ответ culthero
Хорошие новости. Лунёв топ-вратарь для Динамо.
По сравнению с Шуниным - однозначно
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Ну и слава богу здоровья и удачи Андрею!!!
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Это очень радует....! Здоровья и удачи наш вратарь!
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Ответ Pertinax Gandi
Я в первую секунду побоялся, что будет перелом ливцевой кости, челюсти или носа. Тогда надолго бы остались опять с Лещуком. А сотряс ладно, пережить можно.
Похоже, что Андрюхе повезло сотрясения не случилось...
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