«Динамо» о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «В ближайшие дни Андрей возобновит тренировки в общей группе. Патологических состояний не выявлено»
Андрей Лунев избежал травмы в матче с «Краснодаром».
Напомним, голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча 6-го тура Мир РПЛ после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Вместо Лунева на поле вышел Игорь Лещук.
«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», – сообщили в пресс‑службе «Динамо».
А руководство клуба принимает любое решение.
Как всегда(