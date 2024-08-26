«Динамо» о травме Лунева после удара в голову от Кордобы: «В ближайшие дни Андрей возобновит тренировки в общей группе. Патологических состояний не выявлено»

Андрей Лунев избежал травмы в матче с «Краснодаром».

Напомним, голкипер «Динамо» был заменен на 77-й минуте матча 6-го тура Мир после удара коленом в голову от форварда гостей . Вместо Лунева на поле вышел Игорь Лещук.

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», – сообщили в пресс‑службе « ».