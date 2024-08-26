«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Мамардашвили за 30+5 млн евро. Голкипер пройдет медосмотр сегодня
«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Георгия Мамардашвили.
Как сообщает Фабрицио Романо, голкипер подпишет с мерсисайдцами 6-летний контракт и присоединится к команде следующим летом. Сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом «Валенсия» получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.
Ожидается, что сегодня Мамардашвили пройдет медобследование для «Ливерпуля».
Молодец Ливерпуль !
а руководство Ливера, возможно, держит в уме такой план - пока Алиссон на контракте, продать его в СА через год-другой, заработать денег, а главным станет вступающий во вратарский прайм грузин
Вероятно договоренность между клубом и игроком выглядит как-то так
Эта ситуация скорее похожа на Чех/Куртуа, нежели на Нойер/Нюбель
Я никогда не думал об уходе. Я всегда хотел остаться. Поэтому я не уйду сейчас и никогда об этом не думал. Остальное – выбор клуба», – сказал Алиссон.
Долго ты будешь барсаглором прикидываться? Настоящий Барсенога пал в бою с Онербаем, тот из-за полученных тоже не в состоянии продолжать сражения на спортсру.
в следующем сезоне Алисону исполнится 33 года, 33-34 ещё вполне нормальный возраст для хорошего вратаря, и у него контракт с Ливером до 2027, и что Мамардашвили эти 2 года будет делать, ждать травмы бразила?