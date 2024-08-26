«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Мамардашвили за 30+5 млн евро. Голкипер пройдет медосмотр сегодня

«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Георгия Мамардашвили.

Как сообщает , голкипер подпишет с мерсисайдцами 6-летний контракт и присоединится к команде следующим летом. Сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом « » получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.

Ожидается, что сегодня пройдет медобследование для « ».