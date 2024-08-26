«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Мамардашвили за 30+5 млн евро. Голкипер пройдет медосмотр сегодня

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Георгий Мамардашвили Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» и «Валенсия» согласовали трансфер Георгия Мамардашвили.

Как сообщает Фабрицио Романо, голкипер подпишет с мерсисайдцами 6-летний контракт и присоединится к команде следующим летом. Сумма трансфера составит 30+5 миллионов евро, при этом «Валенсия» получит право на 10% суммы при перепродаже игрока.

Ожидается, что сегодня Мамардашвили пройдет медобследование для «Ливерпуля».

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26 комментариев
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отличный трансфер на будущее, если Алиссон уйдет, и если Георгий улучшит игру ногами, но куда важнее было бы купить 2-3 игроков в обойму, левши ЦЗ нет, опорник в пару к Маке нужен, прямой замены Салаху по позиции нет, сейчас это кажется незначительным, но зимой может аукнуться
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Очень разумная цена за хорошего вратаря.
Молодец Ливерпуль !
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Ещë полгода назад на трансфермаркте занимал 7 место в мире, теперь совместно с Диогу Коштой делит 1 место. Прогресс колоссальный.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ещë полгода назад на трансфермаркте занимал 7 место в мире, теперь совместно с Диогу Коштой делит 1 место. Прогресс колоссальный.
На цену Трансфермаркта сильно влияют чемпионаты Мира/Европы. Первый сезон в Испании был ещё периодом адаптации - а с сезона 22-23 он играет на высочайшем уровне - а цена резко выросла лишь после чемпионата Европы :(
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+5
Не просто так Ливерпуль покупает вратаря за 35 мультов
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Можно банить сразу и вообще чтобы не было таких сообщений ! Заранее спасибо !
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если Алиссон не собирается вСА (а он судя по интервью не собирается), тогда зачем? И стиль Слота подразумевает игру ногами, а у Мамардашвили с этим проблема, тогда зачем?
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Ответ johnnytorres911
Ну на перспективу типо. Хотя нужно не те позиции усиливать. Есть Келлехер отличная подмена для Беккера
покупка молодого, но уже на слуху, вратаря, может начать нервировать основного кипера)
а руководство Ливера, возможно, держит в уме такой план - пока Алиссон на контракте, продать его в СА через год-другой, заработать денег, а главным станет вступающий во вратарский прайм грузин
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Неужели руководство Челси не могло приобрести данного кипера? У Боули денег хоть опой жуй, так нет, отвалили кучу денег, напокупали хрен знает сколько вратарей. И в итоге, ни один из купленых голкиперов не дотягивает до уровня Мамардашвили. Феерично!
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Ответ udod
буквально, но котнртакт то до 2027, а сейчас 24-й
контракт Алиссона до 2026 с опцией продления на год, Мамардашвили в клубе появится в 2025ом, побудет вторым годик, игру ногами подтянет о которой многие (считаю необоснованно) так переживают, в кубках поиграет, затем станет основным
Вероятно договоренность между клубом и игроком выглядит как-то так
Эта ситуация скорее похожа на Чех/Куртуа, нежели на Нойер/Нюбель
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Хороший трансфер для Ливерпуля, кипер отличный!
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Самый прогрессивный вратарь на ряду с диогу коштой
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Ответ ardiles
если Алиссон не собирается вСА (а он судя по интервью не собирается), тогда зачем? И стиль Слота подразумевает игру ногами, а у Мамардашвили с этим проблема, тогда зачем?
В интервью он буквально говорит, что доигрывает контракт. И пробел у грузина никаких нет с игрой ногами. На ютубе полно нарезок с дальними передачами, просто Валенсия не выходит через длинный пас воротчика. Регулярной практики у него в этом не особо, да.
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Ответ ljolik888
У каждого вратаря есть своя фишка и не думаю , что владельцы Ливерпуля не думали об этом . В следущем сезоне Аллисон всетаки поедет зарабатывать денег в Саудовскую Аравию и поэтому так договорились . Вообще Ливерпуль ждёт перестройка - потеря Салаха- большая потеря. Тем более бесплатно .
«У меня есть контракт с клубом, и я хочу его выполнить. Готов заключить и новое соглашение. Я в самом деле счастлив здесь. Моя семья счастлива. Я никогда не доходил до того, чтобы обсуждать зарплату [с саудовцами]. Это был просто интерес со стороны их клубов.
Я никогда не думал об уходе. Я всегда хотел остаться. Поэтому я не уйду сейчас и никогда об этом не думал. Остальное – выбор клуба», – сказал Алиссон.
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Ответ udod
зачем это грузину, сидеть за Алисоном, разве бразилец уходить собирается? в следующем сезоне Алисону исполнится 33 года, 33-34 ещё вполне нормальный возраст для хорошего вратаря, и у него контракт с Ливером до 2027, и что Мамардашвили эти 2 года будет делать, ждать травмы бразила?
Ну на перспективу типо. Хотя нужно не те позиции усиливать. Есть Келлехер отличная подмена для Беккера
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Ответ IgorScouser
В интервью он буквально говорит, что доигрывает контракт. И пробел у грузина никаких нет с игрой ногами. На ютубе полно нарезок с дальними передачами, просто Валенсия не выходит через длинный пас воротчика. Регулярной практики у него в этом не особо, да.
буквально, но котнртакт то до 2027, а сейчас 24-й
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Ответ udod
зачем это грузину, сидеть за Алисоном, разве бразилец уходить собирается? в следующем сезоне Алисону исполнится 33 года, 33-34 ещё вполне нормальный возраст для хорошего вратаря, и у него контракт с Ливером до 2027, и что Мамардашвили эти 2 года будет делать, ждать травмы бразила?
Алисон скоро в пустыню уедет...)
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Ответ Barsenoga
Слабый воротчик не чета католонцу тер штенгену.
Слышишь, посредственность!
Долго ты будешь барсаглором прикидываться? Настоящий Барсенога пал в бою с Онербаем, тот из-за полученных тоже не в состоянии продолжать сражения на спортсру.
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Ответ Barsenoga
Слабый воротчик не чета католонцу тер штенгену.
Нет не слабый
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
У каждого вратаря есть своя фишка и не думаю , что владельцы Ливерпуля не думали об этом . В следущем сезоне Аллисон всетаки поедет зарабатывать денег в Саудовскую Аравию и поэтому так договорились . Вообще Ливерпуль ждёт перестройка - потеря Салаха- большая потеря. Тем более бесплатно .
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Убежал от алиментов он действительно отлично. Правда, его нагнали.
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Если Алиссон остается, то зачем Георгию переходить на лавку?
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Вратарь-заначка
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зачем это грузину, сидеть за Алисоном, разве бразилец уходить собирается?
в следующем сезоне Алисону исполнится 33 года, 33-34 ещё вполне нормальный возраст для хорошего вратаря, и у него контракт с Ливером до 2027, и что Мамардашвили эти 2 года будет делать, ждать травмы бразила?
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