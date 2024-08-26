«Ливерпуль» обсудит с «Валенсией» структуру выплат за Мамардашвили. Голкипера подпишут за 35 млн евро и оставят в аренде
«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Георгия Мамардашвили.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «Ливерпуль» и «Валенсия» проведут еще один раунд переговоров, в ходе которого обсудят структуру выплат. Сумма трансфера уже согласована – она составит 35 миллионов евро. При этом Мамардашвили останется в «Валенсии» на правах аренды.
Со статистикой голкипера сборной Грузии можно ознакомиться здесь.
Алиссон еще лет 5 минимум может играть на уровне
Даже если Али ещё 5 лет отыграет, Георгию будет всего 28 - самый сок ваще
И наверное в этот момент лучше иметь контракт с Ливерпулем, а не с Валенсией
А если Алисой засобирается в следующем году в Саудовскую Аравию - у Ливерпуля будет готовый вратарь.