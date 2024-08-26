«Ливерпуль» обсудит с «Валенсией» структуру выплат за Мамардашвили. Голкипера подпишут за 35 млн евро и оставят в аренде

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Георгия Мамардашвили.

По данным инсайдера , в ближайшее время « » и « » проведут еще один раунд переговоров, в ходе которого обсудят структуру выплат. Сумма трансфера уже согласована – она составит 35 миллионов евро. При этом останется в «Валенсии» на правах аренды.

Со статистикой голкипера сборной Грузии можно ознакомиться здесь.