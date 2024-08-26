«Ливерпуль» обсудит с «Валенсией» структуру выплат за Мамардашвили. Голкипера подпишут за 35 млн евро и оставят в аренде

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига возможные трансферы Георгий Мамардашвили Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Георгия Мамардашвили.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время «Ливерпуль» и «Валенсия» проведут еще один раунд переговоров, в ходе которого обсудят структуру выплат. Сумма трансфера уже согласована – она составит 35 миллионов евро. При этом Мамардашвили останется в «Валенсии» на правах аренды.

Со статистикой голкипера сборной Грузии можно ознакомиться здесь

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11 комментариев
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Ответ Nikro9
Пока не понятно для чего это грузину… Алиссон еще лет 5 минимум может играть на уровне
Алиссон уже поглядывает в сторону Саудовской Аравии и не скрывает , что поиграл бы там, а зная какие суммы там предлагают, то это может произойти в любой момент, не смотря на то, что контракт до 2027 года, так и клуб заработает и он.
+27
-3
+24
Пока не понятно для чего это грузину…
Алиссон еще лет 5 минимум может играть на уровне
+13
-1
+12
Здорово думать о будущем, но было бы неплохо купить кого-нибудь в обойму сейчас
+12
-1
+11
Ответ Nikro9
Пока не понятно для чего это грузину… Алиссон еще лет 5 минимум может играть на уровне
Мамардашвили почти на 10 лет младше Алиссона
Даже если Али ещё 5 лет отыграет, Георгию будет всего 28 - самый сок ваще
И наверное в этот момент лучше иметь контракт с Ливерпулем, а не с Валенсией
+3
0
+3
Для Валенсии хорошие условия.

А если Алисой засобирается в следующем году в Саудовскую Аравию - у Ливерпуля будет готовый вратарь.
+3
-1
+2
Ответ Liver0910
Алиссон уже поглядывает в сторону Саудовской Аравии и не скрывает , что поиграл бы там, а зная какие суммы там предлагают, то это может произойти в любой момент, не смотря на то, что контракт до 2027 года, так и клуб заработает и он.
Вот же только сегодня тут было интервью, в котором он не "посматривает" в сторону СА, а допускает возможность поиграть там когда-нибудь. Прямо сейчас "счастлив в Ливерпуле" и даже "готов подписать новое соглашение". Зачем всё время додумывать за игроков?
+4
-4
0
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