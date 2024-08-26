Сперцян о фоле на Роше: «Хотите сказать, что на красную? Обычная накладка, не прыгал же двумя ногами, я уже говорил, что извинился»
Эдуард Сперцян высказался о своем фоле на Виллиане Роше в матче с ЦСКА.
В матче 5-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» ударил шипами в ногу защитника армейцев, в результате чего Роша получил травму и не смог продолжить игру. Впоследствии ЭСК РФС поддержала решение арбитра Владимира Москалева не удалять Сперцяна в данном эпизоде.
– Хотите сказать, что там фол на красную? Я уже говорил, что извинился перед Рошей. Это игровой момент.
Он попал мне в пятку, делал сильный удар по мячу. Я ничего не хотел сделать. Не прыгал же двумя ногами. Обычная накладка.
– Что думаете о судействе в этом сезоне?
– Не буду комментировать, отношусь ко всему нормально. Это их работа, они выполняют. Наша работа – играть в футбол», – сказал полузащитник «Краснодара».
Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму
Решение: отмена красной карточки, он извинился!
Да, и почему "болельщицы"? К "болельщикам" это не относится?
Скажу так: поскольку Сперцян оказался прав/не судим, то Ньямси вчера тоже ничего не боялся. И выиграл! И такие "накладки" будут в каждом матче, а чё, можно же!! И во что превратится футбол? Его и сейчас смотреть иногда тошно... Вчера и броать наземб в штрафной тоже разрешили)) Скоро и бросок через себя разрешат((
Кстати, Вендел в субботу был бледной тенью себя самого.
Возможно, Вы правы по букве, но по сути это очень страшно.