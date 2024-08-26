Сперцян о фоле на Роше: «Хотите сказать, что на красную? Обычная накладка, не прыгал же двумя ногами, я уже говорил, что извинился»

Эдуард Сперцян высказался о своем фоле на Виллиане Роше в матче с ЦСКА.

В матче 5-го тура Мир полузащитник «Краснодара» ударил шипами в ногу защитника армейцев, в результате чего получил травму и не смог продолжить игру. Впоследствии ЭСК РФС поддержала решение арбитра не удалять Сперцяна в данном эпизоде.

– Хотите сказать, что там фол на красную? Я уже говорил, что извинился перед Рошей. Это игровой момент.

Он попал мне в пятку, делал сильный удар по мячу. Я ничего не хотел сделать. Не прыгал же двумя ногами. Обычная накладка.

– Что думаете о судействе в этом сезоне?

– Не буду комментировать, отношусь ко всему нормально. Это их работа, они выполняют. Наша работа – играть в футбол», – сказал полузащитник « ».

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму