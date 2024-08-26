Сперцян о фоле на Роше: «Хотите сказать, что на красную? Обычная накладка, не прыгал же двумя ногами, я уже говорил, что извинился»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Москалев Виллиан Роша Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян высказался о своем фоле на Виллиане Роше в матче с ЦСКА.

В матче 5-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» ударил шипами в ногу защитника армейцев, в результате чего Роша получил травму и не смог продолжить игру. Впоследствии ЭСК РФС поддержала решение арбитра Владимира Москалева не удалять Сперцяна в данном эпизоде. 

– Хотите сказать, что там фол на красную? Я уже говорил, что извинился перед Рошей. Это игровой момент.

Он попал мне в пятку, делал сильный удар по мячу. Я ничего не хотел сделать. Не прыгал же двумя ногами. Обычная накладка.

– Что думаете о судействе в этом сезоне?

– Не буду комментировать, отношусь ко всему нормально. Это их работа, они выполняют. Наша работа – играть в футбол», – сказал полузащитник «Краснодара».

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачком прикидывается. ЭСК оправдывает отсутствие КК отсутствием умысла? Чушь полнейшая. Да в подавляющем большинстве красных карточек за грубость нет никакого злого умысла. Это почти всегда грубый фол по неосторожности, как и в этом случае.
+67
-16
+51
Лихо «переообулся» Сперцян … А ведь сам признавался вначале, что очень боялся увидеть перед собой КК. А этому костолому даже горчичник не дали ((.
+40
-6
+34
Вар проверка!
Решение: отмена красной карточки, он извинился!
+14
-3
+11
Ответ memes_sport
Это желтая, все верно
так и жёлтой же не было, вообще фола не было зафиксировано
+13
-2
+11
Ответ Эль Попо
Комментарий скрыт
"Почему все болельщицы "больших" команд в РПЛ такие жалкие нытики?" - сказал болельщик большой (даже очень большой) команды из Ла Лиги.

Да, и почему "болельщицы"? К "болельщикам" это не относится?
+9
-1
+8
Это желтая, все верно
+17
-11
+6
Грязнейший игрок, которому судьи боятся показывать карточки. Зато сам валяется симулируя муки при малейшем касании. Вообще помощь Краснодару идет в каждом матче в этом сезоне. Как факт: чтоб они забили при не устраивающем счете по 3 минуты в первом тайме добавляют и по 8-9 минут во втором (речь о реально сыгранном времени а не добавленном)
+6
-1
+5
Краснодар в этом сезоне очень интересно судят…
+7
-2
+5
Ответ Сергей Раков
так и жёлтой же не было, вообще фола не было зафиксировано
Тот же Москалев, который судил Краснодар-ЦСКА, вчера не свистнул фол на Осипенко в эпизоде с Ньямси. Претензия к Сперцяну в том, что он сам себе карточку не дал что ли? Наверное, дело все-таки в Москалеве
+4
0
+4
Игрок не может продолжить игру после этой "обычной" накладки. Даже кровь была (привет Кашшаю). Если за такое не давать красную, то я не знаю даже.
+9
-5
+4
Ответ Mike 60
Лихо «переообулся» Сперцян … А ведь сам признавался вначале, что очень боялся увидеть перед собой КК. А этому костолому даже горчичник не дали ((.
Может он не "переобулся" а просто разобрался дают за такое или нет?
+4
0
+4
Ответ Эль Попо
Комментарий скрыт
Ну да. Всего лишь практический идентичный эпизод трактуется по-разному, причем оба раза против одной и той же команды. Удивительно.
+3
0
+3
Ответ Эль Попо
Большие в кавычках написал без злого умысла, просто чтобы не перечислять. Ок, могу перечислить - Зенит, ЦСКА, Спартак, Динамо, в случае с болельщиками Локо вижу это в меньшей степени. Что касается большой испанской команды, то болеть за большие команды не зазорно, а вот безостановочно плакать о судействе - вполне (поэтому когда клубное тв большой испанской команды громко плачет, я себя чувствую очень неловко). Почему болельщицы? Потому что болельщикам такие нюни не к лицу, имхо
Да, и ещё. В эпизоде с Ахметовым не было игры прямой ногой шипами вперёд.
+2
0
+2
Ответ viktorpavlov70
Все, кто твердят о КК похоже никогда не играли в футбол, либо лица заинтересованные. Там была хрестоматийная накладка для учебника, такая же, как у Ньямси во вчерашнем матче с Ростовом, а это фол и ЖК. Другой вопрос, что Москалёв ни там, ни там вообще нарушений не увидел, в этом и есть судейская ошибка. Кстати, две недели назад был целый накат, Сперцян и Карраскаль убийцы, искалечили Рошу с Венделом надолго, казнить их немедленно и т.д. и т.п. В итоге Роша вышел уже в следующем матче, как ни в чём не бывало, а Вендел пропустил одну игру с Химками. Какие-то странные убийцы, убивали, убивали, но так и не убили.
Сам себе протворечишь: так был фол? И как его нужно судить: по принципу убил/не убил? То есть поднял ногу шипами вперед, не попал по мячу но пробил сопернику ногу до крови - не красная, так? Потому что Роша со швами вышел на поле? А если б не вышел? Сколько надо пробыть в лазарете, чтоб ты признал, что это красная?
Скажу так: поскольку Сперцян оказался прав/не судим, то Ньямси вчера тоже ничего не боялся. И выиграл! И такие "накладки" будут в каждом матче, а чё, можно же!! И во что превратится футбол? Его и сейчас смотреть иногда тошно... Вчера и броать наземб в штрафной тоже разрешили)) Скоро и бросок через себя разрешат((
Кстати, Вендел в субботу был бледной тенью себя самого.
+3
-1
+2
В прошлом сезоне Рошу удалили. Он то же не хотел, но открытыми шипами попал в ногу. Удаление. Здесь абсолютно тот же случай
+2
0
+2
Ну это до первого попадания по ноге самому Сперцяну, там сразу начнет орать, что фол, красная, куда продажные судьи смотрят....
+2
0
+2
Чистая красная, тащат Краснодар
+7
-5
+2
Ну вот парень сам себя уже простил. Значит, в ближайшее время удалится)
+2
0
+2
Ответ Осоавиахим
Ну ладно, я тебя но понял. Но в защиту себя хочу сказать, что мой пост был постом про общепринятую практику трактовок таких эпизодов, а не с целью попадаться. Кстати, ты вспомнил эпизод из дерби с удалением и оправданием. А вот если бы Сперцяна удалили, а потом оправдали, вас бы это устроило?
А можно хоть один пример из "общепринятой практики"? А то что-то за 2 недели так никто и не сподобился, только "караул!" кричат))
+1
0
+1
Ответ krokodilych
Это стопроцентная желтая, но не красная. При определении наказания нужно руководствоваться всё-таки действиями нарушителя, а не последствиями для того, против кого нарушили правила. То, что сделал Сперцян, - это опасная игра прямой ногой. Судья должен назначить штрафной и показать горчичник, потому что Сперцян опасно играл прямой ногой, а не потому что Роша получил травму.
Опасная игра? Опасная игра - это когда когда было опасно, но ничего не было. Например, сыграл высоко ногой и она прошла рядом с головой соперника, вот это называется опасная игра. И это не наказывается карточкой, а только свободным ударом. А в случае Сперцяна/Роши был самый что ни на есть фол, и фол грубый.
+2
-1
+1
Ответ Penarol
Не хотим сказать, а именно говорим: «Да - это красная. Да - это ошибка судьи, который её не показал. Ты - молодец, что извинился, это нормально и профессионально, когда фолишь на красную. Ты наверняка не хотел, но ошибся и это всё равно красная».
Насколько я понимаю, это - обычная накладка. То есть опасная игра прямой ногой. Которая по правилам должна наказываться назначением штрафного удара и ЖЕЛТОЙ - а не красной - карточкой.
+1
0
+1
Ответ Silent2006
В этом арбитр, безусловно, неправ. Пропустил эпизод. Так с этим вроде никто и не спорит. ВАР не имел права вмешиваться, поскольку нет оснований давать красную, так что ошибки ВАР (раз уж у них есть такие ограничения) в эпизоде нет.
ВАР мог бы вмешаться, типа есть подозрение на красную, иди, посмотри .Он бы пошёл, посмотрел, сказал, красную не вижу, а жёлтая в самый раз и вопросов бы ни у кого не было
+2
-1
+1
У Москалева это вообще не нарушение судя по аналогичному эпизоду в матче Локомотив - Ростов :)
+1
0
+1
Конечно надо наказывать за прямую ногу в момент выноса мяча защитником, это классика жанра. Но и щитки такие он мог надеть четыре штуки вместо двух)
+3
-2
+1
Ответ superbro
Вар проверка! Решение: отмена красной карточки, он извинился!
Последующий комментарий ЗСК: это был неакцентированный наступ с непреднамеренным ломанием ноги. Поэтому решение не давать карточку судья принял правильно.
+1
0
+1
Ответ viktorpavlov70
Абсолютно никакого противоречия. В том эпизоде был однозначный фол, официально именуемый опасная игра, в просторечии называемой накладкой. Если фолящий игрок не задевает соперника, назначается свободный удар, если задевает, назначается штрафной. За накладку максимум ЖК. Почему не КК? Потому что КК даётся за умышлённые действия, направленные на нанесение травмы сопернику. Прыжок в ноги, удар в незащищённое место и т.д. При накладке же фолящий игрок выставляет ногу для блокировки удара соперника. Не он бьёт соперника, а соперник бьёт в опасно выставленную ногу. Да, последствия могут быть разными, ну так и самые тяжёлые травмы игроки нередко получают вообще без какого-либо контакта с соперником. Кстати, если бы у Роши были нормальные щитки, а не декоративные, то возможно и до швов не дошло бы. При вынесении наказания ориентируются не на состояние пострадавшего игрока, которое может быть вообще обманчивым. Основным показателем являются исключительно действия фолящего игрока.
Не соглашусь по сути: категорически нельзя выставлять шипы по пути выносящего мяч игрока! Это же дико травмоопасно! Так можно и ногу сломать!
Возможно, Вы правы по букве, но по сути это очень страшно.
+1
0
+1
Ответ kapitan.vorobey
Не соглашусь по сути: категорически нельзя выставлять шипы по пути выносящего мяч игрока! Это же дико травмоопасно! Так можно и ногу сломать! Возможно, Вы правы по букве, но по сути это очень страшно.
На самом деле не так всё однозначно. Страшно, когда игроку в опорную ногу влетает чел прямой ногой открытыми шипами. Многие получали тяжелейшие травмы, а то и заканчивали карьеры. Вспомните Марадону или того же Тишкова. Когда же тебе выставляют ногу, то это вроде бы и опасно, но с другой стороны у бьющего есть возможность не бить со всей дури и избежать травмы. По правилам это в любом случае нарушение, даже если из-за накладки бьющий игрок не стал наносить удар. Раньше эти случаи всегда свистелись, сейчас же многие судьи вообще не понимают сути игры. Могут дать КК, где её и в помине нет, а могут не дать ЖК, где она, скажем оранжевая. Или, например, снесли нападающего в трёх метрах от штрафной, а мяч улетел к боковой линии и остался у пострадавшей команды, и судья при этом зачем-то дают правила преимущества, а скажем снесли игрока на чужой половине поля, но команда всё равно убегает в опасную контратаку, а судья свистит и назначает штрафной в пользу провинившихся. И. т.д.
+1
0
+1
Ответ Эль Попо
Большие в кавычках написал без злого умысла, просто чтобы не перечислять. Ок, могу перечислить - Зенит, ЦСКА, Спартак, Динамо, в случае с болельщиками Локо вижу это в меньшей степени. Что касается большой испанской команды, то болеть за большие команды не зазорно, а вот безостановочно плакать о судействе - вполне (поэтому когда клубное тв большой испанской команды громко плачет, я себя чувствую очень неловко). Почему болельщицы? Потому что болельщикам такие нюни не к лицу, имхо
Ну ладно, я тебя но понял. Но в защиту себя хочу сказать, что мой пост был постом про общепринятую практику трактовок таких эпизодов, а не с целью попадаться. Кстати, ты вспомнил эпизод из дерби с удалением и оправданием. А вот если бы Сперцяна удалили, а потом оправдали, вас бы это устроило?
+1
0
+1
То что он псих невменяемый уже все знают но давайте его подалеем у него ведь горячая кровь
+3
-2
+1
Все, кто твердят о КК похоже никогда не играли в футбол, либо лица заинтересованные. Там была хрестоматийная накладка для учебника, такая же, как у Ньямси во вчерашнем матче с Ростовом, а это фол и ЖК. Другой вопрос, что Москалёв ни там, ни там вообще нарушений не увидел, в этом и есть судейская ошибка. Кстати, две недели назад был целый накат, Сперцян и Карраскаль убийцы, искалечили Рошу с Венделом надолго, казнить их немедленно и т.д. и т.п. В итоге Роша вышел уже в следующем матче, как ни в чём не бывало, а Вендел пропустил одну игру с Химками. Какие-то странные убийцы, убивали, убивали, но так и не убили.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий