Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом» и сфотографировалась с Пересом. 8-летний сын Ким и Канье Уэста вывел на игру Винисиуса
Ким Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом».
Американская звезда реалити-шоу присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» на матче 2-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» одержал победу со счетом 3:0. После матча Кардашьян встретилась с игроками мадридского клуба и президентом Флорентино Пересом.
Кроме того, перед матчем вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел на поле в сопровождении 8-летнего Сэйнта Уэста – старшего сына Кардашьян и рэпера Канье Уэста.
Фото: realmadrid.com