Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом» и сфотографировалась с Пересом. 8-летний сын Ким и Канье Уэста вывел на игру Винисиуса

Теги Реал Мадрид Ла Лига светская хроника Вальядолид Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Канье Уэст Винисиус Жуниор Ким Кардашьян Футбол

Ким Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом».

Американская звезда реалити-шоу присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» на матче 2-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» одержал победу со счетом 3:0. После матча Кардашьян встретилась с игроками мадридского клуба и президентом Флорентино Пересом.

Кроме того, перед матчем вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел на поле в сопровождении 8-летнего Сэйнта Уэста – старшего сына Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

Фото: realmadrid.com

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Romano1985
Перес может ее подписать свободным агентом в 25г
У Кардашьян состояние 1,7 млрд долларов. Ещё непонятно кто кого может подписать
+56
-7
+49
Ответ Антон Ольшевский
Что там у Дурова?
На ужин макароны
+43
-1
+42
Друг сказал, что Кардашьян любит мужчин, похожих на нападение Реала 🎅🏾
+44
-4
+40
Перес может ее подписать свободным агентом в 25г
+28
-1
+27
Ответ Romano1985
Перес может ее подписать свободным агентом в 25г
Она и сейчас свободный агент))
+25
0
+25
Ответ Эль Иберико
И не стыдно ей перед дядюшкой Фло сиськами трясти? )
Кахьба
+26
-2
+24
Перес улыбается,а сам думает "Какая назойливая девка")
+23
-3
+20
И не стыдно ей перед дядюшкой Фло сиськами трясти? )
+19
-4
+15
Ответ Виктор Никитин
у Переса больше
Чем у Уэста?
+13
0
+13
Ответ Антон Ольшевский
Что там у Дурова?
Дурову вернули аж четыре стены
+12
-1
+11
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте про шоу-бизнес или чёт типа того?
+6
-1
+5
Ответ Пинающий Достоинства
Друг сказал, что Кардашьян любит мужчин, похожих на нападение Реала 🎅🏾
Это когда вы с другом успели обсудить? Во время уроков или уже после школы?
+5
0
+5
И своими бамперами раскидала их всех
+4
0
+4
Ответ Juninho P.
Кахьба
😂
+5
-1
+4
Что там у Дурова?
+6
-3
+3
Ответ glock17
У Кардашьян состояние 1,7 млрд долларов. Ещё непонятно кто кого может подписать
у Переса больше
+7
-4
+3
Перес смотрит не туда, старый стал...
+2
0
+2
Ответ fussballer
Чем у Уэста?
Чем у Кардашьян))
+3
-1
+2
Ответ PF000
Теперь мы точно знаем, что хейтеры Реала (и болельщики барсы, что одно и то же), - обычные малолетние токсикозники.
ГивиТрупер пытается шутить, но над его юмором не смеются даже детишки со двора))
+1
0
+1
Ответ Эль Иберико
И не стыдно ей перед дядюшкой Фло сиськами трясти? )
Это не сиськи, это куски пластмассы
+3
-2
+1
Ответ Juninho P.
Кахьба
Букъяк
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Теперь мы точно знаем, что хейтеры Реала (и болельщики барсы, что одно и то же), - обычные малолетние токсикозники.
+4
-3
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
В Реале такая концентрация черных, что уже Ким прилетала даже! Не удивлюсь если скоро в Реале начнется засуха и голод!
В Барселоне была засуха, потому что черных много?
+5
-4
+1
Ответ Футбол_это_жизнь
В Реале такая концентрация черных, что уже Ким прилетала даже! Не удивлюсь если скоро в Реале начнется засуха и голод!
15 лет назад ходила шутка, что Перес расист, т.к. в Мадриде либо небыло черных, либо они надолго не задерживались... Мб Перес на старости лет решил что-то доказать всем?
+1
0
+1
Ответ G-Dahuzi
Просто я не понимаю : эта новость с спортом имеет какое отношение? Думаю что редакция СПОРТСа должен об этом думать
Конечно же имеет! Сосцы у Ким как футбольные мячики.
0
0
0
Ответ Эль Иберико
И не стыдно ей перед дядюшкой Фло сиськами трясти? )
пусть трясёт, никто против не скажет
0
0
0
Ответ deadjoker
У дяди Переса то сильно больше :)) дедушка, по сути, теневой правитель Испании.
в Испании есть более крупные рыбы, чем Перес)
0
0
0
Ответ glock17
У Кардашьян состояние 1,7 млрд долларов. Ещё непонятно кто кого может подписать
У дяди Переса то сильно больше :)) дедушка, по сути, теневой правитель Испании.
0
0
0
Ответ glock17
У Кардашьян состояние 1,7 млрд долларов. Ещё непонятно кто кого может подписать
А у дяди Фло состоян 2,5 миллиардов.
0
0
0
Ответ Ansu Fati
Чем у Кардашьян))
Опыта больше?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий