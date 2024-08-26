Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом» и сфотографировалась с Пересом. 8-летний сын Ким и Канье Уэста вывел на игру Винисиуса

Ким Кардашьян посетила матч «Реала» с «Вальядолидом».

Американская звезда реалити-шоу присутствовала на « » на матче 2-го тура , в котором « » одержал победу со счетом 3:0. После матча Кардашьян встретилась с игроками мадридского клуба и президентом .

Кроме того, перед матчем вингер «Реала» вышел на поле в сопровождении 8-летнего Сэйнта Уэста – старшего сына Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

Фото: realmadrid.com