«Реал» 34 матча не проигрывает в Ла Лиге: 25 побед, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

Мадридский «Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.

Во 2-м туре команда разгромила « » (3:0).

В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).

С тех пор «Реал» не уступает в на протяжении 34 матчей: одержав 25 побед и 9 раз сыграв вничью.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

29 августа « » встретится в чемпионате с «Лас-Пальмасом».