«Реал» 34 матча не проигрывает в Ла Лиге: 25 побед, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Футбол

Мадридский «Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.

Во 2-м туре команда Карло Анчелотти разгромила «Вальядолид» (3:0).

В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).

С тех пор «Реал» не уступает в Ла Лиге на протяжении 34 матчей: одержав 25 побед и 9 раз сыграв вничью.

Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

29 августа «Реал» встретится в чемпионате с «Лас-Пальмасом». 

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25 комментариев
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Как хорошо, что у Реала есть Браим. Способный, трудолюбивый игрок. Заслужил выходить в старте пока Беллингем травмирован
+57
-1
+56
Ответ VuNePonimaete
Да и без Беллингема он должен плюс минус равное время с Родриго. А по факту Браим получает вообще крохи
При этом никогда не требует большего, а просто выходит и сходу усиливает атаку Мадрида, что зачастую дает свои плоды. Просто красавец.
+37
-1
+36
Ответ vazh
Как хорошо, что у Реала есть Браим. Способный, трудолюбивый игрок. Заслужил выходить в старте пока Беллингем травмирован
Да и без Беллингема он должен плюс минус равное время с Родриго. А по факту Браим получает вообще крохи
+32
-1
+31
Защита уверенно сегодня играла, Феде вообще гений и лучший игрок Реала прямо сейчас. Браим недооценён, заслуживает в основе быть хотя бы, когда Беллингем недоступен. 2 🇧🇷 и 🐢 сегодня снова невразумительно выступили. Бобби Чарльтон вышел и показал звездунам, как по воротам бить надо.
+30
-3
+27
Ответ Артем Гавин
Защита уверенно сегодня играла, Феде вообще гений и лучший игрок Реала прямо сейчас. Браим недооценён, заслуживает в основе быть хотя бы, когда Беллингем недоступен. 2 🇧🇷 и 🐢 сегодня снова невразумительно выступили. Бобби Чарльтон вышел и показал звездунам, как по воротам бить надо.
Бобби реально обрадовал на фоне Мбаппе
+17
-1
+16
Черепахе бы для начала карьеры в Реале перестать пижонить и лениться. Вообще было бы забавно, если бы его на лавку задвинул 18-летний Бобби )
+13
0
+13
Ответ Артем Гавин
Защита уверенно сегодня играла, Феде вообще гений и лучший игрок Реала прямо сейчас. Браим недооценён, заслуживает в основе быть хотя бы, когда Беллингем недоступен. 2 🇧🇷 и 🐢 сегодня снова невразумительно выступили. Бобби Чарльтон вышел и показал звездунам, как по воротам бить надо.
Винисиус, создавший партнёрам кучу голевых моментов, плохо сыграл?
+8
-1
+7
Ответ vazh
А он не играл раньше правого вингера случайно?)
Так у него одна из профильных позиций правый вингер) минус одна проблема тройки нападения бы была
+3
0
+3
Ответ VuNePonimaete
Да и без Беллингема он должен плюс минус равное время с Родриго. А по факту Браим получает вообще крохи
А как вот игнорить Родриго, он то в форме, с Мальоркой важный гол, сегодня ассист
+3
0
+3
Ответ Рашпель793
Черепахе бы для начала карьеры в Реале перестать пижонить и лениться. Вообще было бы забавно, если бы его на лавку задвинул 18-летний Бобби )
Лени у него в этой игре я не заметил. Но смотрел только второй тайм.
+2
0
+2
Ответ corazon blanco
При этом никогда не требует большего, а просто выходит и сходу усиливает атаку Мадрида, что зачастую дает свои плоды. Просто красавец.
Факт. Спасибо ему за всё
+1
0
+1
Ответ bo_larson
Лени у него в этой игре я не заметил. Но смотрел только второй тайм.
Были несколько моментов, когда соперник рядом с мячом в птаку бнжпть начинает, а Черепаха просто стоит или пешочком идёт. Понятно, что он привык к такому за столько лет, когда за него все пашут, но пора это менять ему.
+1
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Ответ Hi Hi
Не заметил? Он вместо обычного удара в ближний угол решил как бы пяточкой в стиле роналду забить в дальний, а получился шлепок во вратаря. После этого зачем то начал вертушки в центре поля вертеть, исполнил финт зидана в сторону боковой бровки, вот это гений! Еще пару моментов где он вместо паса тупо на скорости пытается убежать, ну и ужасная реализация
Так то пижонство, это и слепой бы увидел) А вот про лень я хз.
+1
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+1
Ответ Бегемотик
В чемпионате от Атлетико В Кубке от Атлетико
Атлеты стабильно с Реалом рвут жилы
А перед Барселоной ноги раздвигают
Типичный Симеоне
+1
0
+1
Эндрик конечно топчик,это не наши бревна Ферран Торрес и Рафинья.
+2
-1
+1
Ответ vazh
Как хорошо, что у Реала есть Браим. Способный, трудолюбивый игрок. Заслужил выходить в старте пока Беллингем травмирован
Можно чередовать с Родриго
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Да и без Беллингема он должен плюс минус равное время с Родриго. А по факту Браим получает вообще крохи
А он не играл раньше правого вингера случайно?)
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Так у него одна из профильных позиций правый вингер) минус одна проблема тройки нападения бы была
идеально)
0
0
0
Ответ bo_larson
Лени у него в этой игре я не заметил. Но смотрел только второй тайм.
Не заметил? Он вместо обычного удара в ближний угол решил как бы пяточкой в стиле роналду забить в дальний, а получился шлепок во вратаря. После этого зачем то начал вертушки в центре поля вертеть, исполнил финт зидана в сторону боковой бровки, вот это гений! Еще пару моментов где он вместо паса тупо на скорости пытается убежать, ну и ужасная реализация
0
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Во время игры коментатор рассказывает какие игроки и откуда и тут не понятно а где же испанцы
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Ответ Рашпель793
Были несколько моментов, когда соперник рядом с мячом в птаку бнжпть начинает, а Черепаха просто стоит или пешочком идёт. Понятно, что он привык к такому за столько лет, когда за него все пашут, но пора это менять ему.
Ну ничего, Федя еще больше отрабатывать будет) /сарказм
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