«Реал» 34 матча не проигрывает в Ла Лиге: 25 побед, 9 ничьих. Команда Анчелотти продлила рекордную серию
Мадридский «Реал» продлил рекордную серию без поражений в Ла Лиге.
Во 2-м туре команда Карло Анчелотти разгромила «Вальядолид» (3:0).
В последний раз мадридцы проигрывали в чемпионате 24 сентября 2023 года – «Атлетико» (1:3).
С тех пор «Реал» не уступает в Ла Лиге на протяжении 34 матчей: одержав 25 побед и 9 раз сыграв вничью.
Предыдущий рекорд насчитывал 30 игр и был установлен столичным клубом в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.
29 августа «Реал» встретится в чемпионате с «Лас-Пальмасом».
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