Конте о 3:0 с «Болоньей»: «С «Вероной» игроки выглядели как призраки самих себя. Победа должна придать «Наполи» веру в себя и осознание, что мы можем достичь всего, когда мы едины»

Антонио Конте оценил игру «Наполи» в матче с «Болоньей» (3:0).

«Мне очень понравился настрой команды против хорошо организованной «Болоньи», которая квалифицировалась в Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Мы победили очень хорошую команду, и это должно придать нам уверенность, веру в себя и осознание того, что мы можем достичь всего, когда мы едины.

Это важная победа, не только из-за трех очков, мы долго не побеждали на стадионе «Диего Марадоны». Я попросил болельщиков стать нашим 12-м, а то и 13-м игроком, они были важны для нас. Ребята показали игру, которая превзошла их качества, они показали сердце и мужество. Это то, что наши болельщики хотят видеть.

Сохранить ворота сухими было очень важно, особенно учитывая, что мы провели катастрофический второй тайм против «Вероны». Мы не вышли из раздевалки и пропустили три болезненных гола. Я сказал на неделе, что, возможно, этот удар в лицо с самого начала заставил нас понять, что если мы хотим «забыть» прошлое, мы должны показать все на поле. Можно стоять на ринге, получать удары, наносить удары, но продолжать стоять.

Я всегда говорил, что у меня есть большая вера в этих ребят и что я хотел, чтобы многие из них остались. Они усердно тренируются, я был первым, кто был разочарован после матча с «Вероной», потому что они выглядели как призраки самих себя.

Это была тяжелая неделя, но она помогла нам еще больше сплотиться, осознать, что в одиночку мы никуда не дойдем, но, работая вместе, можем достичь великих вещей. Это мои первые три очка в «Наполи», поэтому это волнительно, и мы должны нести с собой это чувство радости, потому что именно такие ощущения толкают вперед», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.