Компани о 3:2 с «Вольфсбургом»: «Не все было идеально, но «Бавария» победила благодаря правильному настрою. Доволен своим дебютом в Бундеслиге в качестве тренера»

Теги Бавария Вольфсбург Венсан Компани бундеслига Германия Футбол

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Вольфсбургом» (3:2).

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге в качестве тренера. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот.

Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою. Я достаточно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хотя и не все было идеально. Мы должны честно сказать об этом», – сказал главный тренер «Баварии».

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24 комментария
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Если даже тренер бывший защитник не наладит игру в обороне с этими расчудесными Упамекано и Кимом, то избавляйтесь от них уже зимой,или кого угодно приобретайте. А то пиши пропало. Не Ким и Упа, а Биба и Боба за центр отвечают, ей богу.
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+14
Игра в обороне как всегда в последние годы на стабильно плохом уровне, но сам общий стиль пока приятно выглядит. После Тухеля это как глоток свежего воздуха.
+9
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+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если даже тренер бывший защитник не наладит игру в обороне с этими расчудесными Упамекано и Кимом, то избавляйтесь от них уже зимой,или кого угодно приобретайте. А то пиши пропало. Не Ким и Упа, а Биба и Боба за центр отвечают, ей богу.
И на этом фоне продают Де Лигта))) хотя он младше того же Кима.
+10
-2
+8
Ответ Пытливый Исследователь
И на этом фоне продают Де Лигта))) хотя он младше того же Кима.
Это да) а с таким центром, который был сегодня, вышедший Дайер на их фоне - английский Каннаваро.)
+10
-3
+7
Мне игра команды понравилась, тренерский почерк виден, очень быстро стремились проходить переходную фазу, никакого ватоката, напоминает лучшие образцы Баварии. Но защита🤦🏻‍♂️ Венсан если выйдет вместо любого из цз, хуже не будет
+6
0
+6
Кейн не забил, но приложил руку ко всем мячам Баварии...
+5
0
+5
Ответ Пытливый Исследователь
Ким классно читает игру, но обожает ломать защитные установки своими странными решениями: как дриблинг в своей штрафной сегодня, или безумные выдирания за Винисиусом, чтобы прибежать к тому же месту, откуда выдирался. Упамекано является другой стороной монеты: выдающийся в физических кондициях, но в позиционной обороне не ощущается стеной и топом.
Так если бы Упа просто не являлся стеной в позиционной обороне - это ещё ладно, самое-то главное, что часто он именно чудит, притом в важных матчах. Это не просто не оплот надёжности, это привозчик, Ким лишь тянется, хотя и успешно, к уровню Уповской привозности. Я всегда буду болеть за всех, кто выходит за команду, и всегда буду ждать от них лучшего, в том числе изменяющейся к лучшему репутации, но сейчас репутация Упы именно такова, а репутация Кима продолжает падать, в итоге мы имеем на сегодняшний момент пару цз из двух привозчиков, каждый из которых способен быть крутым защитником, но меры по потенциалу давно прошли, идёт по мера по делам, и дела у этих ребят в "Баварии" пока если и выразительны, то выразительностью явно лишь трагикомической. Будем смотреть дальше. Но я за Дайера в старте, вот к Дайеру вообще пока вопросов нет серьёзных, молодец.
+5
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+5
Ответ culpa
Так если бы Упа просто не являлся стеной в позиционной обороне - это ещё ладно, самое-то главное, что часто он именно чудит, притом в важных матчах. Это не просто не оплот надёжности, это привозчик, Ким лишь тянется, хотя и успешно, к уровню Уповской привозности. Я всегда буду болеть за всех, кто выходит за команду, и всегда буду ждать от них лучшего, в том числе изменяющейся к лучшему репутации, но сейчас репутация Упы именно такова, а репутация Кима продолжает падать, в итоге мы имеем на сегодняшний момент пару цз из двух привозчиков, каждый из которых способен быть крутым защитником, но меры по потенциалу давно прошли, идёт по мера по делам, и дела у этих ребят в "Баварии" пока если и выразительны, то выразительностью явно лишь трагикомической. Будем смотреть дальше. Но я за Дайера в старте, вот к Дайеру вообще пока вопросов нет серьёзных, молодец.
Когда я вижу кого-то из пары Ким-Дайот на поле, то ожидаю от них косячности. Они не мыслят как защитники, а всё время хотят ввернуть приколюху в свою игру. Иногда у них получаются классные пробеги с мячом, а иногда получается парный клоунский нос.
В важных матчах выше уровень сопротивления, не всегда ж играть против Фрайбургов, запершихся на своей половине поля, как было прошлой осенью. Но даже там пропустить умудрились! Правда, гол отменили из-за офсайда.

Болеть за них не перестану, но лучше б видел их в другом клубе. Они не выглядят защитниками, с которыми можно спокойно выигрывать трофеи. Дайеру респект, он выглядит защитником, а не новомодной тенденцией универсального защитника, от которого ждут не защиты, а созидания и билд-апа.
+5
-1
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если даже тренер бывший защитник не наладит игру в обороне с этими расчудесными Упамекано и Кимом, то избавляйтесь от них уже зимой,или кого угодно приобретайте. А то пиши пропало. Не Ким и Упа, а Биба и Боба за центр отвечают, ей богу.
Согласен, никогда бы не подумал, что пара ЦЗ Ито-Дайер будет номинально сильнейшей в "Баварии"
+4
0
+4
Ответ ruslan2838
Какое-то дурное предчувствие что бавария заглохнет скоро
А у меня хорошее и что будем делать?
+2
0
+2
Ответ Harryck
Согласен, никогда бы не подумал, что пара ЦЗ Ито-Дайер будет номинально сильнейшей в "Баварии"
Да Дайер для меня самого приятное открытие, хотели же сначала Дрэгушина, или как его там, взять. Но в итоге он сел на лавку в Тоттенхеме, а вместо него тогда уже лавочник того же Тоттенхема Дайер в Мюнхене, по-моему, отрабатывает от и до, когда играет)
+4
-2
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Да Дайер для меня самого приятное открытие, хотели же сначала Дрэгушина, или как его там, взять. Но в итоге он сел на лавку в Тоттенхеме, а вместо него тогда уже лавочник того же Тоттенхема Дайер в Мюнхене, по-моему, отрабатывает от и до, когда играет)
Ага, тоже был приятно удивлен тем, как Дайер спрогрессировал. Весной он очень надежно играл во всех турнирах. Жаль, что с Де Лигтом вышло так, как оно вышло.
+3
-1
+2
Ответ Пытливый Исследователь
Ким классно читает игру, но обожает ломать защитные установки своими странными решениями: как дриблинг в своей штрафной сегодня, или безумные выдирания за Винисиусом, чтобы прибежать к тому же месту, откуда выдирался. Упамекано является другой стороной монеты: выдающийся в физических кондициях, но в позиционной обороне не ощущается стеной и топом.
Ну оно понятно, что будь они конкретными косячниками - то и не доиграли бы до Баварии и их предыдущих клубов. Но Может просто место не то для них, и без нервов тяжко смотреть матчи, ожидая, что в любой момент привезти могут. Это как Ульрайх после косяка с Реалом. Кипер не плохой, но стремно после этого. Хотя как раз таки он-то и не пожарил больше, заменяя Ману. Эта же парочка - что ни матч, то праздник)
+4
-2
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну оно понятно, что будь они конкретными косячниками - то и не доиграли бы до Баварии и их предыдущих клубов. Но Может просто место не то для них, и без нервов тяжко смотреть матчи, ожидая, что в любой момент привезти могут. Это как Ульрайх после косяка с Реалом. Кипер не плохой, но стремно после этого. Хотя как раз таки он-то и не пожарил больше, заменяя Ману. Эта же парочка - что ни матч, то праздник)
У Ульрайха нет закидонов в игре) Тот косяк с Реалом скорее исключение, чем правило. А у Бибы и Бобы прикол на приколе.
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Это да) а с таким центром, который был сегодня, вышедший Дайер на их фоне - английский Каннаваро.)
Ким классно читает игру, но обожает ломать защитные установки своими странными решениями: как дриблинг в своей штрафной сегодня, или безумные выдирания за Винисиусом, чтобы прибежать к тому же месту, откуда выдирался.

Упамекано является другой стороной монеты: выдающийся в физических кондициях, но в позиционной обороне не ощущается стеной и топом.
+1
0
+1
Сколько же нытиков в комментах а-ля «сезон без трофеев», «комнате нулёвый» и ещё такие подтянутся. Отличная игра для первой то в сезоне, после прошлогодних пыток услада для глаз.
+2
-1
+1
Ответ Пытливый Исследователь
Когда я вижу кого-то из пары Ким-Дайот на поле, то ожидаю от них косячности. Они не мыслят как защитники, а всё время хотят ввернуть приколюху в свою игру. Иногда у них получаются классные пробеги с мячом, а иногда получается парный клоунский нос. В важных матчах выше уровень сопротивления, не всегда ж играть против Фрайбургов, запершихся на своей половине поля, как было прошлой осенью. Но даже там пропустить умудрились! Правда, гол отменили из-за офсайда. Болеть за них не перестану, но лучше б видел их в другом клубе. Они не выглядят защитниками, с которыми можно спокойно выигрывать трофеи. Дайеру респект, он выглядит защитником, а не новомодной тенденцией универсального защитника, от которого ждут не защиты, а созидания и билд-апа.
100%
+1
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Ответ Борис Тимофеевич
Кейн не забил, но приложил руку ко всем мячам Баварии...
Если руку, то их нельзя было засчитывать!
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Ответ Михо
Мне игра команды понравилась, тренерский почерк виден, очень быстро стремились проходить переходную фазу, никакого ватоката, напоминает лучшие образцы Баварии. Но защита🤦🏻‍♂️ Венсан если выйдет вместо любого из цз, хуже не будет
Уважаемый,дай то Бог!
+1
-1
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