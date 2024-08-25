Компани о 3:2 с «Вольфсбургом»: «Не все было идеально, но «Бавария» победила благодаря правильному настрою. Доволен своим дебютом в Бундеслиге в качестве тренера»

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Вольфсбургом» (3:2).

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге в качестве тренера. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот.

Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою. Я достаточно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хотя и не все было идеально. Мы должны честно сказать об этом», – сказал главный тренер «Баварии».