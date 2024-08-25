Компани о 3:2 с «Вольфсбургом»: «Не все было идеально, но «Бавария» победила благодаря правильному настрою. Доволен своим дебютом в Бундеслиге в качестве тренера»
Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Вольфсбургом» (3:2).
«Я доволен первым матчем в Бундеслиге в качестве тренера. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот.
Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в итоге победили благодаря правильному настрою. Я достаточно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настрой был на высоте, хотя и не все было идеально. Мы должны честно сказать об этом», – сказал главный тренер «Баварии».
В важных матчах выше уровень сопротивления, не всегда ж играть против Фрайбургов, запершихся на своей половине поля, как было прошлой осенью. Но даже там пропустить умудрились! Правда, гол отменили из-за офсайда.
Болеть за них не перестану, но лучше б видел их в другом клубе. Они не выглядят защитниками, с которыми можно спокойно выигрывать трофеи. Дайеру респект, он выглядит защитником, а не новомодной тенденцией универсального защитника, от которого ждут не защиты, а созидания и билд-апа.
Упамекано является другой стороной монеты: выдающийся в физических кондициях, но в позиционной обороне не ощущается стеной и топом.