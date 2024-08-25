Лотар Маттеус: «Такое чувство, что «Бавария» выиграет Бундеслигу. Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Харри Кейн Футбол

Лотар Маттеус думает, что «Бавария» выиграет Бундеслигу.

«Мы ждем не только титулов, не только первого места, а еще и зрелищности. Хотим увидеть хорошую игру. Хотим привлекательный футбольный стиль. Это «Бавария», которую мы знаем последние 40-50 лет.

Я не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов. Однако в этом сезоне он будет мотивирован новым тренером, новой командой, новым духом. У меня такое чувство, что «Бавария» выиграет чемпионат», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.

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9 комментариев
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Ответ Alex.K71
Ты не поверишь Лотар, что у многих такое чувство насчет победы Баварии, но я всё же бы не списывал до конца Байер Алонсо, иногда палка и два раза стреляет подряд, хотя и крайне редко, поэтому поживём-увидим!!
Да... только я не помню такую палку кроме как Валенсию эктора купюра в чемпионате Испании и лч в 00-01 сезонах... ну а три лч зидана с реалом это в современном футболе можно сравнить только если байер 10 раз подряд выиграет бундеслигу... дв стреляет но неожиданно и не там где ждёшь.
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
С чего вдруг мешок? Шейхи в Баварию бабло вливали, Газпром, Абрамович? Правильная экономическая политика клуба.
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Ты не поверишь Лотар, что у многих такое чувство насчет победы Баварии, но я всё же бы не списывал до конца Байер Алонсо, иногда палка и два раза стреляет подряд, хотя и крайне редко, поэтому поживём-увидим!!
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Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Скамейчук
Они и в прошлом сезоне играли на три фронта. Сил хватило на все три
Уровень сопротивления в ЛЧ и в Ле разный
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Ответ trav
Уровень сопротивления в ЛЧ и в Ле разный
Разный, поэтому в финал ЛЧ они и не выйдут. Но и количество матчей, и физические нагрузки во время них будут +/- одинаковые (ну ок, в группе ЛЕ средний пробег футболиста будет на 2-3 процента меньше,)
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Ответ wadwill13
Да... только я не помню такую палку кроме как Валенсию эктора купюра в чемпионате Испании и лч в 00-01 сезонах... ну а три лч зидана с реалом это в современном футболе можно сравнить только если байер 10 раз подряд выиграет бундеслигу... дв стреляет но неожиданно и не там где ждёшь.
Боруссия Д
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Ответ wadwill13
Да... только я не помню такую палку кроме как Валенсию эктора купюра в чемпионате Испании и лч в 00-01 сезонах... ну а три лч зидана с реалом это в современном футболе можно сравнить только если байер 10 раз подряд выиграет бундеслигу... дв стреляет но неожиданно и не там где ждёшь.
Только время покажет, не спеши с выводами…
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