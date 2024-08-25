Лотар Маттеус: «Такое чувство, что «Бавария» выиграет Бундеслигу. Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»

Лотар Маттеус думает, что «Бавария» выиграет Бундеслигу.

«Мы ждем не только титулов, не только первого места, а еще и зрелищности. Хотим увидеть хорошую игру. Хотим привлекательный футбольный стиль. Это «Бавария», которую мы знаем последние 40-50 лет.

Я не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов. Однако в этом сезоне он будет мотивирован новым тренером, новой командой, новым духом. У меня такое чувство, что «Бавария» выиграет чемпионат», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.