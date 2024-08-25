Мадуэке после 6:2 с «Вулвс»: «Рад хет-трику, но победе «Челси» рад еще больше. Пост в соцсетях был случайностью – прошу прощения у всех, кого обидел, возможно»

Нони Мадуэке высказался после победы над «Вулверхэмптоном».

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу со счетом 6:2. Мадуэке сделал хет-трик, забив все голы с передач .

«Сегодняшний матч много значит. Мы просто проявили смекалку и дождались подходящего момента. Система позволяет нам присматриваться и владеть мячом ближе к чужим воротам – возможно, в первом тайме игра шла в обе стороны, но после перерыва мы взяли ситуацию под контроль.

Первый гол был скорее удачей, а второй и третий сделал Коул Палмер. Он отдал два блестящих паса. Я рад, что сделал хет-трик, но еще больше рад победе. Это невероятно. Он [Палмер] хладнокровный, а я взрывной. У нас получилось отличное сочетание. Он способен отдать пас в нужном месте в нужное время, а мне нравится получать мяч, обыгрывать соперников и реализовывать [моменты]».

Об Энцо Мареске

«Все знают, чего он добился в прошлом году в «Лестере». Он без ума от тактики и мелких деталей. Вы видите, что даже в первой игре мы сыграли хорошо – нам не хватило лишь реализации. Сегодня мы все сделали правильно. Я рад, что он одержал с «Челси» свою первую победу в ».

О публикации в соцсетях про Вулверхэмптон

«Я лишь хочу извиниться перед всеми, кого я, возможно, обидел. Это была человеческая ошибка, случайность. Это не предназначалось для публики.

Я уверен, что Вулверхэмптон – прекрасный город, я очень сожалею. Что касается свиста, то я ожидал этого. Но приходится учиться под таким давлением», – сказал полузащитник «Челси».

Мадуэке из «Челси» назвал Вулверхэмптон дерьмом в соцсетях, а затем удалил пост