Мадуэке после 6:2 с «Вулвс»: «Рад хет-трику, но победе «Челси» рад еще больше. Пост в соцсетях был случайностью – прошу прощения у всех, кого обидел, возможно»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Вулверхэмптон соцсети Нони Мадуэке Коул Палмер Футбол

Нони Мадуэке высказался после победы над «Вулверхэмптоном».

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу со счетом 6:2. Мадуэке сделал хет-трик, забив все голы с передач Коула Палмера.

«Сегодняшний матч много значит. Мы просто проявили смекалку и дождались подходящего момента. Система позволяет нам присматриваться и владеть мячом ближе к чужим воротам – возможно, в первом тайме игра шла в обе стороны, но после перерыва мы взяли ситуацию под контроль.

Первый гол был скорее удачей, а второй и третий сделал Коул Палмер. Он отдал два блестящих паса. Я рад, что сделал хет-трик, но еще больше рад победе. Это невероятно. Он [Палмер] хладнокровный, а я взрывной. У нас получилось отличное сочетание. Он способен отдать пас в нужном месте в нужное время, а мне нравится получать мяч, обыгрывать соперников и реализовывать [моменты]».

Об Энцо Мареске

«Все знают, чего он добился в прошлом году в «Лестере». Он без ума от тактики и мелких деталей. Вы видите, что даже в первой игре мы сыграли хорошо – нам не хватило лишь реализации. Сегодня мы все сделали правильно. Я рад, что он одержал  с «Челси» свою первую победу в АПЛ».

О публикации в соцсетях про Вулверхэмптон

«Я лишь хочу извиниться перед всеми, кого я, возможно, обидел. Это была человеческая ошибка, случайность. Это не предназначалось для публики.

Я уверен, что Вулверхэмптон – прекрасный город, я очень сожалею. Что касается свиста, то я ожидал этого. Но приходится учиться под таким давлением», – сказал полузащитник «Челси».

Мадуэке из «Челси» назвал Вулверхэмптон дерьмом в соцсетях, а затем удалил пост

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17 комментариев
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Обозвал, еще и трёшку накидал, мудаэке!
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Мадуеке теперь надо про всех говорить что они д...мо.
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Все 19 коубов Апл дерьмо!!!
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Ответ Nono Gomes
Все 19 коубов Апл дерьмо!!!
он про город говорил, а не про клуб
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При Поче бы всеми силами защищали преимущество в один мяч на выезде.Сейчас пока не всегда получается правильно откатиться в переходной фазе из атаки в оборону, не все в команде еще понимают, когда нужно вступать в отбор после потери на чужой трети но тренер все равно готов рисковать.
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Ответ *MVP*
он про город говорил, а не про клуб
Значит на реализацию идеи еще меньше постов и времени потребуется
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Мадуэке не балабол, не словом а делом доказал что Вулверхэмптон ######, особенно в защите.
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Мадуеке: прости, если #######
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Надо признать у Мэда инстинкт хищника , как у 9-ток. Прошивает вратаря без шансов
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«Пост в соцсетях был случайностью. Хет-трик, кстати, тоже», добавил Мадуэке🙃
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да город реально серый, что теперь поделать.
а Мадуэке красавчик
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Мда. С тренерами в Италии все ок, лет на 25 вперед припасено. Игроков бы...)
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Да все уже поняли, что ты пишешь в закрытом чатике)
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правильно сделал что извинился, нельзя так просто оскорблять целый город
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