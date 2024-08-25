Мадуэке из «Челси» назвал Вулверхэмптон дерьмом в соцсетях, а затем удалил пост
Нони Мадуэке назвал Вулверхэмптон дерьмом.
Футболист «Челси» перед матчем с «Вулвс» выложил в сторис пост с геолокацией Вулверхэмптона и написал: «Все в этом месте – дерьмо».
В следующей сторис Мадуэке написал: «Черт, не тот аккаунт... Вы все слишком быстрые».
Приезжаешь в условный Зажопинск, где кроме грязи и серости ничего нет и должен поклониться ему?
Да чушь.
Вулверхэмптон и вправду никакой город.
Небелого англичанина нельзя притеснить))