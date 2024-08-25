Мадуэке из «Челси» назвал Вулверхэмптон дерьмом в соцсетях, а затем удалил пост

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон соцсети Нони Мадуэке брань Футбол

Нони Мадуэке назвал Вулверхэмптон дерьмом.

Футболист «Челси» перед матчем с «Вулвс» выложил в сторис пост с геолокацией Вулверхэмптона и написал: «Все в этом месте – дерьмо».

В следующей сторис Мадуэке написал: «Черт, не тот аккаунт... Вы все слишком быстрые». 

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38 комментариев
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Не затерялся бы на спортсе)
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Ответ ApXuMaHqPuT
Этот бестолковый бегунок родился в семье мигрантов из Нигерии, а понтов уже больше, чем у английского лорда🙈
Чувак родился в Большом Лондоне и раскритиковал английскую пердь (явно перепутал личные и публичные аккаунты), обычное житейское явление... Ты уроженец Вулвергемптона, что так оскорбился, или просто расист?
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Теплый прием от трибуны волков обеспечен
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Когда футбол это хобби, а соцсеть - настоящая работа!
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Этот бестолковый бегунок родился в семье мигрантов из Нигерии, а понтов уже больше, чем у английского лорда🙈
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Так он сам сегодня там…
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Ответ ApXuMaHqPuT
Этот бестолковый бегунок родился в семье мигрантов из Нигерии, а понтов уже больше, чем у английского лорда🙈
Да чего в этом такого то?
Приезжаешь в условный Зажопинск, где кроме грязи и серости ничего нет и должен поклониться ему?

Да чушь.
Вулверхэмптон и вправду никакой город.
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а затем смыл пост
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Абсолютная правда, причём про любой город в Англии за исключением Лондона
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Это кот написал!
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Ответ Defensore
и эти люди предъявляли претензии Энцо Фернандесу?
Это другое))) белого аргентинца притеснить можно.
Небелого англичанина нельзя притеснить))
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Что-то мне кажется волки сегодня могут хлопнуть Челси вполне.
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закончит карьеру в этом самом вулвз
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Ответ Nik-17
Так он сам сегодня там…
он поуши в дерьме
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Ответ Полиграфист
Подтвердил слова делом ...)))
Точно!Ответил за базар)))Причем-три раза аж)
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Повязка на глаза сполза, не туда фоточку скинул!
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и эти люди предъявляли претензии Энцо Фернандесу?
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Подтвердил слова делом ...)))
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Ответ ApXuMaHqPuT
Этот бестолковый бегунок родился в семье мигрантов из Нигерии, а понтов уже больше, чем у английского лорда🙈
этот бестолковый игрок сделал хет-трик
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Ответ Nik-17
Так он сам сегодня там…
Трешку отгрузил))
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Но ведь он правду написал. Вулверхэмптон входит в угледобывающую метрополию "Черная страна" (есть даже Дерби Черной страны - Вулвз против Вест-Бромвича). Там всё выглядит чуть хуже, чем в Дуйсбурге или Гельзенкирхене.
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Даже негр растёт в Англии все равно у них головой что то не тт
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Ответ Nik-17
Так он сам сегодня там…
диалектика
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Ответ Defensore
и эти люди предъявляли претензии Энцо Фернандесу?
Какие люди?
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вы ребята не припухли? я с вами не первое десятилетие, а вы ведете двойные стандарты. стыд и позор вам за свое поведение и общение со своими подписчиками
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Ответ Турбомарсоход
Это кот написал!
Сел случайно на телефон и жопой набрал
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Ответ Турбомарсоход
Это кот написал!
Срочно нужен истребитель котов из Вест Хэма
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Ответ n9mn977m27
Абсолютная правда, причём про любой город в Англии за исключением Лондона
Конечно, английские города в перди лучше, чем наши. Но ты прав, что страны в этом похожи.
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Ответ n9mn977m27
Абсолютная правда, причём про любой город в Англии за исключением Лондона
Причем сами англичане с этим и не спорят)
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Удалил значит не было, всё по методичке
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