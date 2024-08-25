Мадуэке из «Челси» назвал Вулверхэмптон дерьмом в соцсетях, а затем удалил пост

Нони Мадуэке назвал Вулверхэмптон дерьмом.

Футболист «Челси» перед матчем с «Вулвс» выложил в сторис пост с геолокацией Вулверхэмптона и написал: «Все в этом месте – дерьмо».

В следующей сторис Мадуэке написал: «Черт, не тот аккаунт... Вы все слишком быстрые».