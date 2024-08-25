«Зенит» не планирует отпускать игроков до закрытия трансферного окна

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

«Зенит» не планирует продавать игроков до закрытия трансферного окна.

По данным источника Metaratings.ru, близкого к ситуации, петербуржцы завершили трансферную кампанию «на выход» и отпустили всех игроков, кого планировали.

Летом «Зенит» покинули 11 футболистов. В частности, голкипер Александр Васютин, защитник Данил Круговой и Марио Фернандес ушли как свободные агенты.

На правах аренды ушли Даниил Одоевский («Ростов»), Никита Гойло («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Ваня Дркушич («Црвена Звезда»), Алексей Сутормин («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Вильзон Изидор («Сандерленд»). В «Оренбург» перешел Александр Коваленко.

17 комментариев
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Ответ Tun
Даже с базы?
Да. Плюс круглосуточно шутки директора клуба Медведева через громкоговорители.
+16
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+12
Даже с базы?
+12
-4
+8
А как же трансфер Сергеева в Крылья?
+4
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+4
Ответ Любитель шоколада
Комментарий скрыт
Зенит полчаса играл вдесятером и то не пропустил.
У Спартака должны были получить по второму горчичнику Мартинс и Медина. Так что спасибо Мешкову скажите, что очко увезли из Санкт-Петербурга.
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Ответ Любитель шоколада
А у Зенита железную желтую должен был получать Барриос при фоле на Угальде. За что говорить спасибо Мешкову ? За то что он Зениту карточек не додал ?
За то, что не удалил Мартинса в первом тайме и Медину во втором.
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какая здесь битва богов-неожиданно-ну мочите мочите.....
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Ответ Мексиканская песня
Какой?
Про позор российского футбола.
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Ответ wonderwall
А в каких эпизодах они должны были вторые жк получить? В том, что у Зенита удаление - так это целиком вина Эраковича . По поводу игры- она в целом была равной, но факт, что в концовке Спартак был получше, но за игру получше три очка не дают. Мешков внезапно без косяков грубых отсудил ( мелко ошибался он в обе стороны)
Жёлтая Мартинсу за то, что мяч руками схватил. А Медине за то, что сидя на газоне аппелировал к судье, чтобы тот дал горчичник Страхине.
+3
-2
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Комментарий удален модератором
Сергеева отдайте Самаре
+2
-2
0
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