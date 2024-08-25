«Зенит» не планирует отпускать игроков до закрытия трансферного окна

«Зенит» не планирует продавать игроков до закрытия трансферного окна.

По данным источника Metaratings.ru, близкого к ситуации, петербуржцы завершили трансферную кампанию «на выход» и отпустили всех игроков, кого планировали.

Летом «Зенит» покинули 11 футболистов. В частности, голкипер Александр Васютин, защитник Данил Круговой и Марио Фернандес ушли как свободные агенты.

На правах аренды ушли Даниил Одоевский («Ростов»), Никита Гойло («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Ваня Дркушич («Црвена Звезда»), Алексей Сутормин («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Химки»), Вильзон Изидор («Сандерленд»). В «Оренбург» перешел Александр Коваленко.