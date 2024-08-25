Диего Коста теперь в «Краснодаре»! А где он играл раньше?
До конца трансферного окна остается пара недель, но клубы РПЛ сохраняют активность: они продолжают подписывать новичков, нередко укрепляя составы легионерами. Давайте проверим, как хорошо вы следили за иностранцами-новичками команд РПЛ этого лета?
Каких клубов не было в их карьере? Давайте проверим ваши знания – но перед этим забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.
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зато был Мозес из Челси:)
из топ клубов к нам никто не пришёл, это понятно
не угадал воспитанник, Австрию и Аргентину что ли(где 3 клуба были)