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1 мин.

Диего Коста теперь в «Краснодаре»! А где он играл раньше?

2 k

До конца трансферного окна остается пара недель, но клубы РПЛ сохраняют активность: они продолжают подписывать новичков, нередко укрепляя составы легионерами. Давайте проверим, как хорошо вы следили за иностранцами-новичками команд РПЛ этого лета?

Каких клубов не было в их карьере? Давайте проверим ваши знания – но перед этим забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.

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БЕТСИТИ
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23 комментария
Диего Коста для меня это: двукратный чемпион Испании и Англии, чемпион Бразилии, двукратный победитель Лиги Европы, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, а не вот это всё ☝️🤣🤣🤣🤣🤣
+49
-1
+48
Довольно легкий тест, если руководствоваться простым соображением: все это ноунеймы, не игравшие в приличных командах.
+26
-1
+25
Очень лёгкий тест который можно пройти не зная историю этих игроков. 7/8.
+10
0
+10
Мдаа... Интелектуально...
+7
-1
+6
Ответ Геннадий Тимченко
Диего Коста для меня это: двукратный чемпион Испании и Англии, чемпион Бразилии, двукратный победитель Лиги Европы, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, а не вот это всё ☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Жаль что только к старости раскрылся. В молодости пребывал в тени Пеле, Марадоны и Ван Бастена
+8
-3
+5
Ответ иди поплачь
0/8 Откуда я должен знать. кто все эти фуболисты? что за ноунеймы?
ну уж понятно, что из ПСЖ к нам бы вряд ли кто-то пришел.
зато был Мозес из Челси:)
+3
0
+3
3/8
+2
0
+2
Ответ иди поплачь
0/8 Откуда я должен знать. кто все эти фуболисты? что за ноунеймы?
Откуда набрались всех этих заморских слов? Есть нормальное Русское высказывание "не известный"
+3
-1
+2
5/8
из топ клубов к нам никто не пришёл, это понятно
не угадал воспитанник, Австрию и Аргентину что ли(где 3 клуба были)
+1
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6 из 8
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Тест для чайников, не для прожженой аудитории спортса, чего уж там ...
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Сначала честным словом прочиталось, что Дуглас Коста, который транзитом через Шахтер надолго засветился в свое время в Мюнхене и Юве) А оно вот как..) И подобных подстав в наших локальных трансферных "шумениях" прибудет еще немало в виде доигрывающих свои карьеры латиноамериканских игрочков, вроде многочисленных Дугласов Луисов, Руисов Диасов, Давидов Луисов. И ладно бы если оригиналы, не то всё эрзацы)
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Я ждал все вопросы в духе Атланта/Аталанта
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Пасиб за тест
0
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7/8
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0
0
Ответ иди поплачь
0/8 Откуда я должен знать. кто все эти фуболисты? что за ноунеймы?
Зумерок спокуха оформи
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Тест для чайников, не для прожженой аудитории спортса, чего уж там ...
Для не футбольных людей. Мостовой
+1
-1
0
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