«Хоффенхайм» купил защитника Чехии Гранача за 8-9 млн евро. У него худшая средняя оценка на Евро-2024 от SofaScore

Защитник сборной Чехии Робин Гранач перешел в «Хоффенхайм».

24-летний футболист и клуб Бундеслиги заключили долгосрочный контракт.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, « » Пльзень получит от « » 8-9 млн евро. Также предусмотрены небольшие бонусы, с учетом которых общая сумма трансфера чеха не превысит 10 млн.

На Евро-2024 Гранач провел 3 матча за Чехию и отдал 1 голевой пас. При этом он получил худшую среднюю оценку на турнире по версии SofaScore (6,33).

Подробная статистика выступлений Робина доступна здесь.

Фото: tsg-hoffenheim.de