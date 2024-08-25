«Хоффенхайм» купил защитника Чехии Гранача за 8-9 млн евро. У него худшая средняя оценка на Евро-2024 от SofaScore
Защитник сборной Чехии Робин Гранач перешел в «Хоффенхайм».
24-летний футболист и клуб Бундеслиги заключили долгосрочный контракт.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Виктория» Пльзень получит от «Хоффенхайма» 8-9 млн евро. Также предусмотрены небольшие бонусы, с учетом которых общая сумма трансфера чеха не превысит 10 млн.
На Евро-2024 Гранач провел 3 матча за Чехию и отдал 1 голевой пас. При этом он получил худшую среднюю оценку на турнире по версии SofaScore (6,33).
Подробная статистика выступлений Робина доступна здесь.
Фото: tsg-hoffenheim.de