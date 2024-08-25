«Хоффенхайм» купил защитника Чехии Гранача за 8-9 млн евро. У него худшая средняя оценка на Евро-2024 от SofaScore

Теги бундеслига Германия Сборная Чехии по футболу высшая лига Чехия Виктория Пльзень трансферы рейтинги Хоффенхайм Евро-2024 Робин Гранач Футбол

Защитник сборной Чехии Робин Гранач перешел в «Хоффенхайм».

24-летний футболист и клуб Бундеслиги заключили долгосрочный контракт.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Виктория» Пльзень получит от «Хоффенхайма» 8-9 млн евро. Также предусмотрены небольшие бонусы, с учетом которых общая сумма трансфера чеха не превысит 10 млн.

На Евро-2024 Гранач провел 3 матча за Чехию и отдал 1 голевой пас. При этом он получил худшую среднюю оценку на турнире по версии SofaScore (6,33).

Подробная статистика выступлений Робина доступна здесь.

Фото: tsg-hoffenheim.de

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4 комментария
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Тем более странно что Дркушича за 4 миллиона никто не хотел брать
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Ответ Александра Дежина
хуже мудрика? не верю
On stal qlavnoy pricinoy toqo, cto Cexiya ne vıshla v playoff) Etoqo dostatocno
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