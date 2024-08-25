Обляков об уровне Вьетнама и Таиланда: «Ничего не могу сказать. Наверное, это лучше, чем ничего»

Иван Обляков не смог оценить уровень сборных Вьетнама и Таиланда.

проведет два матча во вьетнамском Ханое – против и . Обляков попал в расширенный состав сборной России для подготовки к этим матчам.

– Что вы думаете о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми сборная России сыграет в сентябре?

– Ничего не могу сказать про их уровень.

– Это лучше, чем ничего?

– Наверное, да, – сказал хавбек .