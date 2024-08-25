Обляков об уровне Вьетнама и Таиланда: «Ничего не могу сказать. Наверное, это лучше, чем ничего»
Иван Обляков не смог оценить уровень сборных Вьетнама и Таиланда.
Сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое – против Вьетнама и Таиланда. Обляков попал в расширенный состав сборной России для подготовки к этим матчам.
– Что вы думаете о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми сборная России сыграет в сентябре?
– Ничего не могу сказать про их уровень.
– Это лучше, чем ничего?
– Наверное, да, – сказал хавбек ЦСКА.
Сборную Бразилии можно запросто собрать...
Надо понять что уже много где научились играть в футбол, я видел от и до матч с Кенией и по мне они может и уступали технически сборной, но компенсировали это командной игрой и желание
Так что нормально в принципе. Если бы Бутан или Непал, там наверное вообще пастухи играют футбол, а так думаю классические 1-0 или 2-0 со стандартов от Валеры