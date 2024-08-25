Обляков об уровне Вьетнама и Таиланда: «Ничего не могу сказать. Наверное, это лучше, чем ничего»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Иван Обляков Футбол

Иван Обляков не смог оценить уровень сборных Вьетнама и Таиланда.

Сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое – против Вьетнама и Таиланда. Обляков попал в расширенный состав сборной России для подготовки к этим матчам.

– Что вы думаете о сборных Вьетнама и Таиланда, с которыми сборная России сыграет в сентябре?

– Ничего не могу сказать про их уровень.

– Это лучше, чем ничего?

– Наверное, да, – сказал хавбек ЦСКА.

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14 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Лучше бы со сборной легионеров играли, больше толку, интереса и зрелищности... Сборную Бразилии можно запросто собрать...
Помню как-то проводили товарняк со сборной легионеров, в году 2003, такой матч для болельщиков полюбому интереснее чем условный Вьетнам.
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Лучше бы со сборной легионеров играли, больше толку, интереса и зрелищности...
Сборную Бразилии можно запросто собрать...
+7
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Нужно учитывать, что играть будут во Вьетнаме. Там сейчас ужасная духота. Но местные и тайцы привыкли играть в таких условиях, а наши сдохнут через полчаса. И тут нужно смотреть регламент: если можно делать 10 замен по ходу матча, то может и скажется более высокий класс наших игроков, а если всего 5 замен, то тогда лишь бы не раскатали наших
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без шуток, смотрел немного кубок Азии, Вьетам достаточно организован был, есть пару игроков яркий местных
Надо понять что уже много где научились играть в футбол, я видел от и до матч с Кенией и по мне они может и уступали технически сборной, но компенсировали это командной игрой и желание
Так что нормально в принципе. Если бы Бутан или Непал, там наверное вообще пастухи играют футбол, а так думаю классические 1-0 или 2-0 со стандартов от Валеры
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Ответ Leo_GOAT
Товарняк, на то и товарняк, Португалия каждый год играет против Люксембургов и тому подобных, никто не жалуется
Где игроки Люкса играют и Вьетнама) Мартинс вон в ЛЧ играл с Янг Бойз, там люди из сильных лиг. Сборная Вьетнама сугубо собрана из местной лиги
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Нормальные соперники по нынешним временам. Бывает и по-экзотичнее и по-слабее(различные андорры и сан-марины). К тому-же эти матчи будут влиять на рейтинг.
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Товарняк, на то и товарняк, Португалия каждый год играет против Люксембургов и тому подобных, никто не жалуется
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Ответ dreamstep
Помню как-то проводили товарняк со сборной легионеров, в году 2003, такой матч для болельщиков полюбому интереснее чем условный Вьетнам.
в легионерам в их сборные ехать не надо?
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Ответ Юрий Король
в легионерам в их сборные ехать не надо?
Дугласу Сантосу например не надо. 16 таких игроков, легионеров основного состава, можно найти.
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Ответ dreamstep
Дугласу Сантосу например не надо. 16 таких игроков, легионеров основного состава, можно найти.
То есть, это будет сборная легионеров, не попавших в свои сборные?
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Ответ Jean_M
Нужно учитывать, что играть будут во Вьетнаме. Там сейчас ужасная духота. Но местные и тайцы привыкли играть в таких условиях, а наши сдохнут через полчаса. И тут нужно смотреть регламент: если можно делать 10 замен по ходу матча, то может и скажется более высокий класс наших игроков, а если всего 5 замен, то тогда лишь бы не раскатали наших
Вьетнамцев наши должны обыгрывать в любых условиях, там слабая команда. С тайцами должно быть интереснее. Надеюсь увидеть Суфаната Муэнта, интересный парнишка.
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Ответ Роман Грожан
Где игроки Люкса играют и Вьетнама) Мартинс вон в ЛЧ играл с Янг Бойз, там люди из сильных лиг. Сборная Вьетнама сугубо собрана из местной лиги
Да принципиально ни к чему не обязывает играть против сильных сборных, да если бы готовились к турнирам, тогда другое дело, а тут все боятся санкций)
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