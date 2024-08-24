Карпин – журналисту о соперниках сборной России: «Думаете, мы все тупые и не желаем сборной лучшего? То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в параллельном мире»

Валерий Карпин ответил на вопрос о соперниках сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что было невозможно выбрать более сильных соперников для национальной команды на сентябрьские матчи, чем Вьетнам и Таиланд.

Учебно‑тренировочный сбор сборной России по футболу начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Карпина станет сборная Вьетнама, а 7 сентября – сборная Таиланда.

– Когда узнали соперников по сборной, не задавались вопросом: «А зачем нам с ними играть»?

– Нет, не задавался. Вопрос‑то какой?

– Зачем нам с ними играть?

– Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?

– Но ведь лететь...

– А вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались?

Вы задаете вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от [главы РФС] Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.

– Но ведь интерес сложно вызвать у людей такими матчами.

– А если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чем и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас все плохо.

То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Все очень просто, – сказал главный тренер сборной России.