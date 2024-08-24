Карпин – журналисту о соперниках сборной России: «Думаете, мы все тупые и не желаем сборной лучшего? То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в параллельном мире»
Валерий Карпин ответил на вопрос о соперниках сборной России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что было невозможно выбрать более сильных соперников для национальной команды на сентябрьские матчи, чем Вьетнам и Таиланд.
Учебно‑тренировочный сбор сборной России по футболу начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Карпина станет сборная Вьетнама, а 7 сентября – сборная Таиланда.
– Когда узнали соперников по сборной, не задавались вопросом: «А зачем нам с ними играть»?
– Нет, не задавался. Вопрос‑то какой?
– Зачем нам с ними играть?
– Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?
– Но ведь лететь...
– А вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались?
Вы задаете вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от [главы РФС] Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.
– Но ведь интерес сложно вызвать у людей такими матчами.
– А если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чем и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас все плохо.
То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Все очень просто, – сказал главный тренер сборной России.
И, действительно, создаётся ощущение, что такое понятие, как журналистика, сейчас, напрочь отсутствует (особенно, в контексте интервью). Вот, красноречивый тому пример.
С Аргентиной, кстати, хоть какие-то шансы есть это сделать, но у нее график на далеко вперед расписан, по сути это коммерческая сборная, которая приезжает играть за бабки и показывает своих звезд. Страна и федерация футбола там нищие, поэтому готовы куда угодно ездить, только планировать надо сильно раньше, не удивлюсь если какие-то контакты уже были.
Профессионализмом и не пахнет ни от одной из когорты. Какой-то колхоз. Раньше такие журналисты смешили народ в заводских ДК. Не более.
Вот, например: https://www.sports.ru/football/1116324593-rossiya-sygraet-s-vetnamom-i-tailandom-5-i-7-sentyabrya.html
Можете считать, что Карпин ответил комментаторам к этой новости.
Вся так называемая либеральная общественность.
Увы.