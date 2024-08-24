Карпин – журналисту о соперниках сборной России: «Думаете, мы все тупые и не желаем сборной лучшего? То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в параллельном мире»

Теги Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос о соперниках сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что было невозможно выбрать более сильных соперников для национальной команды на сентябрьские матчи, чем Вьетнам и Таиланд.

Учебно‑тренировочный сбор сборной России по футболу начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником команды Карпина станет сборная Вьетнама, а 7 сентября – сборная Таиланда.

– Когда узнали соперников по сборной, не задавались вопросом: «А зачем нам с ними играть»?

– Нет, не задавался. Вопрос‑то какой?

– Зачем нам с ними играть?

– Но если больше не с кем, то лучше вообще не играть?

– Но ведь лететь...

– А вы думаете, что кто‑то из РФС или из тренерского штаба, включая меня, рвались поехать во Вьетнам? Если была минимальная возможность сыграть в России, мы бы от этого отказались?

Вы задаете вопросы, ответы на которые на поверхности. Конечно, все, начиная от [главы РФС] Александра Дюкова и заканчивая мной, хотят сыграть с более сильными соперниками здесь, в России. Это нереально.

– Но ведь интерес сложно вызвать у людей такими матчами.

– А если мы не сыграем ни с кем, интереса будет больше? Вот вы видите, мы играем с Вьетнамом и Таиландом, но мы с вами про это говорим сейчас. Если бы не было игр вообще, мы бы ни о чем и не говорили. И вы писали: «Ну как так можно, почему не нашли вообще соперника». Для вас все плохо.

То, что хоть что‑то нашли, уже слава богу. Вы живете в каком‑то параллельном мире, неужели не понимаете ситуацию? Думаете, что мы все такие тупые в РФС и в сборной и не хотим лучшего для сборной? Если мы не играем с более сильным соперником, значит, это невозможно. Все очень просто, – сказал главный тренер сборной России.

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31 комментарий
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Реально порой жалко Валеру. Он как будто с детьми или умственно отсталыми постоянно общается на пресс-конференциях. Причем вопросы всё глупее и глупее.
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Уровень вопросов журналистов какой то запредельный.
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Как-то это неуважительно к тем, кто идет навстречу и играет с нами. Для Аргентины, чемпионов Мира и ЮА, мы такой же Вьетнам
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Ответ тигр настоящий
Комментарий скрыт
А ты попробуй ответь спокойно на такие вопросы? Это даже не вопросы даже, это какое-то дно журналистики.
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Журналист тупой. При чем тут Карпин? Пусть едет к Дюкову,Митрофанову им вопросы позадает. Быстро лишат аккредитации.
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Кто-то, недавно, написал комментарий, к подобного рода интервью, указав, что-то в духе "зачем вы этих провокаторов называете журналистами".
И, действительно, создаётся ощущение, что такое понятие, как журналистика, сейчас, напрочь отсутствует (особенно, в контексте интервью). Вот, красноречивый тому пример.
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Ответ тигр настоящий
Комментарий скрыт
Сидят взрослые люди, наверняка с высшим образованием и спрашивает ересь, которую ребенок даже не спросит
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Тот самый момент когда даже я, записной хейтер 🐩не могу с ним не согласиться.
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Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
Ты болен?))
С Аргентиной, кстати, хоть какие-то шансы есть это сделать, но у нее график на далеко вперед расписан, по сути это коммерческая сборная, которая приезжает играть за бабки и показывает своих звезд. Страна и федерация футбола там нищие, поэтому готовы куда угодно ездить, только планировать надо сильно раньше, не удивлюсь если какие-то контакты уже были.
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Если коротко охарактеризовать наш футбол и околофутбольную журналистику, то получится: "Недожурналисты задают вопросы недотренерам о недофутболистах".
Профессионализмом и не пахнет ни от одной из когорты. Какой-то колхоз. Раньше такие журналисты смешили народ в заводских ДК. Не более.
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Ответ Dizzod
Комментарий скрыт
Думаешь они все тупые и не хотят сыграть с Аргентиной? Вот Аргентина точно не хочет
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Ответ Тукман
Реально порой жалко Валеру. Он как будто с детьми или умственно отсталыми постоянно общается на пресс-конференциях. Причем вопросы всё глупее и глупее.
Очень здорово, что для вас эти вопросы кажутся глупыми, но это именно те вопросы, которыми многие задаются. Задача журналиста в том числе состоит в том, чтобы озвучить те вопросы, которые в голове у большинства интересующихся, но по понятным причинам не могут подойти к Карпину и спросить об этом лично.
Вот, например: https://www.sports.ru/football/1116324593-rossiya-sygraet-s-vetnamom-i-tailandom-5-i-7-sentyabrya.html
Можете считать, что Карпин ответил комментаторам к этой новости.
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Ответ тигр настоящий
Комментарий скрыт
Да потому что с этими вопросами, на которые ответа никто не знает, журналисты носятся как угорелые.
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Ответ тигр настоящий
Комментарий скрыт
Потому что вопросы предельно тупые, не? Валера так и сказал - ответы на них лежат на поверхности
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Ответ Ogramoon
Недочеловеки, получается? Да вы нацист…
Все мои оценки касаются профессии, а не человеческих качеств. Недопрофессионалы в своём деле. Те кто учил логику в 7-м классе всё прекрасно поняли.
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Ответ Amalfitano
Если коротко охарактеризовать наш футбол и околофутбольную журналистику, то получится: "Недожурналисты задают вопросы недотренерам о недофутболистах". Профессионализмом и не пахнет ни от одной из когорты. Какой-то колхоз. Раньше такие журналисты смешили народ в заводских ДК. Не более.
Комментарий удален модератором
Ответ Ротенберг
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Журналюги-правокаторы сейчас в тренде время такое. Чем глупей вопросы тем больше хайпа.
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В параллельном импорте
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Валера прав на 146%! Сейчас играйте с кем можете, живите сегодняшним днем!
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И не только журналисты живут в параллельном мире.
Вся так называемая либеральная общественность.
Увы.
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фамилию журналиста можно узнать? наверное бегун за автомобилями футболистов Сережа Егоров
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Журналист просто днище
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Действительно, тупой вопрос. Валера Верим получает за как бы "работу" со сборной в 5 раз больше, чем за ежедневную работу с "Ростовом". Что значит - "зачем"? Новые кардиганы на что покупать? Жену баловать? Идиотский вопрос.
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