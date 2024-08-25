Экс-вратарь «Крыльев» Лобос: «Слуцкий называл меня толстячком. Подкалывал словом gordito: пухляш, жиробас»

Теги Крылья Советов Эдуардо Лобос Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Эдуардо Лобос вспомнил о работе под руководством Леонида Слуцкого в «Крыльях».

– До переезда в Китай Слуцкий ударился в медийку: вел шоу, занимался юмором. Удивлены этим?

– Мне кажется, что у него были эти качества характера и раньше. Я следил за ним в инстаграме. Поэтому видел много фотографий и видео, где он участвует в шоу. И он всегда был таким: шутил, смеялся сам и заставлял смеяться других. Когда мы общались, то постоянно сыпал шутками-прибаутками. Это в его характере и стиле.

– Вспомните какой-то его подкол?

– Таких историй я не вспомню. Но он все время называл меня толстячком или пухляшом. Каждый раз я привозил с каникул килограмм, два или три лишнего веса. И он подкалывал меня испанским словом gordito. Это можно перевести как толстяк, пухляш или жиробас, – сказал бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов».

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4 комментария
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Ты так и родился жирным, гнусным подонком, рядовой Куча? Или ты специально тренировался, чтобы таким стать? (с)
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А ещё называл братом.
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Шутки ретранслировал ему все шутки от своих из Москвы?) Бракамонте, наверняка, называл его не мистер, а гордито!
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Раскаялся хоть?
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