«У китайцев по-другому работает язык. Я даже не пытаюсь учить слова». Колонка Слуцкого – о трудностях общения

От редакции: главный тренер «Шанхай Шеньхуа» и амбассадор «Лиги Ставок» Леонид Слуцкий в своем блоге на Спортсе’’ продолжает рассказывать об особенностях жизни в Китае. Очевидно, что коммуникация для тренера – ключевой момент во взаимоотношениях с игроками. До работы в «Халл Сити» Слуцкий выучил английский, но китайский – вызов иного уровня. Сколько лет нужно потратить на фонетику? Почему сам тренер выучил только два слова? Как китайцы выходят из положения при общении с европейцами? Не забывайте отреагировать в комментариях – из ваших вопросов рождаются новые темы.

Мы здесь познакомились с ребятами-китаистами. Раз в неделю ходим играть в «квизы» – проводит российская франшиза. У нас образовалась очень хорошая компания, где есть один китаист с блестящим разговорным китайским языком. Он рассказывал, что изучение фонетики занимает два года…

У китайцев просто по-другому работает язык. Получается, что язык прикреплен к нёбу. Можете даже попробовать что-то сказать так – максимально неудобно. В китайском языке есть огромное количество букв и звуков, которые мы просто не можем произнести и выговорить. Для них – обратная ситуация: любой европейский язык, русский тоже… Очень тяжело им.

Я видел здесь китайцев, которые блестяще говорят по-русски, но это такой дикий акцент, что половину сказанного я просто не могу разобрать. Конечно, изучать китайский язык после подобной информации желания нет. Только фонетике нужно посвятить несколько лет – столько времени нет.

Вторая сложность – тон. Например, одна фраза, но есть сразу три различных тона: низкий, средний, высокий. Значение и суть резко отличаются. У нас даже мой помощник Олег Яровинский, который разговаривает на испанском, английском и голландском, сдался, не начиная процесс.

Это просто невозможно – даже выйти на базовый разговорный уровень. Сейчас, кроме слов «нихао» и «сесе» («добрый день» и «спасибо» – прим. Спортс’’), я больше ничего не знаю. Не пытаюсь даже учить новые слова.

Даже имена футболистов тяжело произносить. Для каждого игрока мы придумали более адаптированный европейский никнейм. Игроки к ним хорошо относятся, это была просьба с их стороны. Полное имя я просто произнести не в состоянии.

На пресс-конференциях часто бывает смешная ситуация: мне задают вопрос, называя полное имя игрока на китайском, а уже переводчик использует его европейское прозвище, чтобы я понял, о ком, собственно, идет речь. Далее уже перевод продолжается в другую сторону: я говорю «Цзе Цзе», а сотрудник называет полное имя на китайском языке.

Считаю, что для маленьких детей китайский язык – это очень круто. Если дети его выучат – прекрасно. Европейскую группу языков можно изучать всю жизнь, не будет проблемой. А вот именно китайский – совсем другой подход. Во-первых, невероятное развитие, во-вторых, можно будет накладывать на эту фонетическую группу и другие языки. Если бы у меня был маленький ребенок, я бы сейчас в обязательном порядке его заставил заниматься китайским.

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«Шанхай Шеньхуа» обострил интригу в борьбе за титул – между грандами всего два очка за шесть туров до финиша. Команда до сих пор сохраняет шансы даже на внутренний требл.

Чемпионат Китая ушел на перерыв до 13 сентября. Ранее в блоге на Спортсе’’ амбассадор «Лиги Ставок» Леонид Слуцкий рассуждал о тонкостях противостояния с конкурентами из клуба «Шанхай Порт». Кстати, новый матч между соседями совсем скоро – 24 сентября гранды разыграют путевку в финал Кубка Китая, где победитель дерби точно будет фаворитом.

Следующая игра, которую можно будет посмотреть в прямом эфире на Спортсе’’ – с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» 21 сентября. Не пропустите!

«Шанхайское дерби – как ЦСКА против «Спартака». Колонка Слуцкого накануне главного матча сезона

Леонид Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига» рассказал о жизни в Китае и самой неудачной шутке

Фото: Shanghai Shenhua ; youtube.com/Суперлига