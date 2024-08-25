«Майами» вдесятером и без Месси прибил главного конкурента. Суарес забил на 1-й и 6-й минутах

«Интер Майами» упрочил лидерство в МЛС, обыграв прямого конкурента – «Цинциннати» (2:0). Это тот самый соперник, которому в июле флоридцы влетели 1:6.

На этот раз «Интер» справился даже после удаления.

Быстрый дубль Суареса и больше тайма в меньшинстве. На глазах Месси и Тома Брэди

«Интер» сразу же создал комфортное преимущество. Уже на первой минуте Луис Суарес в штрафной подработал мяч грудью и вторым касанием отправил его в сетку.

Через пять минут уругваец зажег 2:0, в касание пробив из-под защитника.

Для команды Херардо Мартино все складывалось слишком хорошо, поэтому на 42-й минуте защитник «Майами» Томас Авилес решил усложнить задачу. В центре поля он срубил соперника прямой ногой, за что получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Больше тайма «Интеру» пришлось играть вдесятером, но команда удержала преимущество. Хотя игроки «Цинциннати» нанесли заметно больше ударов – 16:5 в общем и 8:3 в створ.

У «Майами» в этом матче была мощнейшая поддержка.

На трибунах был один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди.

И Лео Месси с семьей – капитан все еще травмирован.

«Интер» оторвался от того же «Цинциннати»

Флоридцы уверенно лидируют в МЛС, несмотря на то, что ранее лидеры уезжали на Кубок Америки, а Месси часто травмирован.

Отрыв от «Цинциннати» увеличен уже до восьми очков. Остальные отстали еще сильнее.

До конца регулярки восемь туров, в том числе 19 сентября «Интер» ждет выезд к «Атланте», за которую теперь играет Алексей Миранчук.

Суарес за 19 матчей в МЛС набрал 14+5 по гол+пас. Он четвертый бомбардир лиги, но его конкуренты сыграли на три-пять матчей больше. Лидируют тут пока Кристиан Бентеке и Кристиан Аранго с 17 голами.

Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину

Миранчук станет звездой МЛС? Как вообще играет «Атланта»?

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato