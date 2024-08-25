«Майами» вдесятером и без Месси прибил главного конкурента. Суарес забил на 1-й и 6-й минутах
«Интер Майами» упрочил лидерство в МЛС, обыграв прямого конкурента – «Цинциннати» (2:0). Это тот самый соперник, которому в июле флоридцы влетели 1:6.
На этот раз «Интер» справился даже после удаления.
Быстрый дубль Суареса и больше тайма в меньшинстве. На глазах Месси и Тома Брэди
«Интер» сразу же создал комфортное преимущество. Уже на первой минуте Луис Суарес в штрафной подработал мяч грудью и вторым касанием отправил его в сетку.
Через пять минут уругваец зажег 2:0, в касание пробив из-под защитника.
Для команды Херардо Мартино все складывалось слишком хорошо, поэтому на 42-й минуте защитник «Майами» Томас Авилес решил усложнить задачу. В центре поля он срубил соперника прямой ногой, за что получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.
Больше тайма «Интеру» пришлось играть вдесятером, но команда удержала преимущество. Хотя игроки «Цинциннати» нанесли заметно больше ударов – 16:5 в общем и 8:3 в створ.
У «Майами» в этом матче была мощнейшая поддержка.
На трибунах был один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди.
И Лео Месси с семьей – капитан все еще травмирован.
«Интер» оторвался от того же «Цинциннати»
Флоридцы уверенно лидируют в МЛС, несмотря на то, что ранее лидеры уезжали на Кубок Америки, а Месси часто травмирован.
Отрыв от «Цинциннати» увеличен уже до восьми очков. Остальные отстали еще сильнее.
До конца регулярки восемь туров, в том числе 19 сентября «Интер» ждет выезд к «Атланте», за которую теперь играет Алексей Миранчук.
Суарес за 19 матчей в МЛС набрал 14+5 по гол+пас. Он четвертый бомбардир лиги, но его конкуренты сыграли на три-пять матчей больше. Лидируют тут пока Кристиан Бентеке и Кристиан Аранго с 17 голами.
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Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato
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