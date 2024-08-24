У «Зенита» 2 ничьих подряд после 7 побед на старте сезона
«Зенит» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.
В 6-м туре Мир РПЛ петербуржцы на своем поле сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).
В 9 играх текущего сезона, с учетом OLIMPBET Суперкубка России и ФОНБЕТ Кубка России, команда Сергея Семака одержала 7 побед и дважды сыграла вничью.
«Зенит» набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице.
Когда начали играть от себя совсем другая картина.
В любом случае Спартак сегодня был действительно неплох.
Интересно что было бы в равных составах до конца матча, казалось, что Зенит перехватывает инициативу.
Ну и Латышонок. Это чудо какое-то. В последний раз такое удовольствие от игры нашего вратаря получал, когда Лодыгин ловил кураж.
Нет Латышонка - нет очка.