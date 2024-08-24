У «Зенита» 2 ничьих подряд после 7 побед на старте сезона

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

В 6-м туре Мир РПЛ петербуржцы на своем поле сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

В 9 играх текущего сезона, с учетом OLIMPBET Суперкубка России и ФОНБЕТ Кубка России, команда Сергея Семака одержала 7 побед и дважды сыграла вничью.

«Зенит» набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице.

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня большое спасибо за ничью ЛАТЫШОНКУ!
+39
0
+39
Объективно, Зенит в плюсе 1, Спартак в минусе 2!
+34
-1
+33
Сегодня по моему Семак перемудрил в 1 тайме. Слишком отдали игру и мяч Спартаку.
Когда начали играть от себя совсем другая картина.
В любом случае Спартак сегодня был действительно неплох.
+24
-1
+23
Кроме Латышонка ещё порадовало что вдесятером атаковали чуть ли не лучше чем до удаления)
+19
-5
+14
Зенит купил вратаря. В прошлом сезоне мы бы такой матч отдали.
+14
-1
+13
Если бы не воротчик было бы плохо
+13
-2
+11
Спартак оказался очень хорош, Станкович сходу чуть не похоронил серию в 12 лет, было реально страшно(
Интересно что было бы в равных составах до конца матча, казалось, что Зенит перехватывает инициативу.
Ну и Латышонок. Это чудо какое-то. В последний раз такое удовольствие от игры нашего вратаря получал, когда Лодыгин ловил кураж.
+11
-1
+10
Отскочил зенит сегодня… воротника должны благодарить
+13
-6
+7
Ответ T622222
Если бы не воротчик было бы плохо
И Барриос)
+7
0
+7
Ответ rarog
Кроме Латышонка ещё порадовало что вдесятером атаковали чуть ли не лучше чем до удаления)
Если бы Педро увидел Ерохина...
+5
-1
+4
Нету Глушенкова и Семак превратился в тыкву пускай спасибо Латышонку скажет без него был бы разгром
+6
-3
+3
Такими темпами Латышонок себе трансферную стоимость миллионов до 15 евро набьёт и дальше только в Интер вместо Зоммера. )
+4
-1
+3
ну сегодня очень близок был к поражению.
+3
-1
+2
Ответ unreality
Ну там и некоторые игроки вышли с непонятным настроем. Зачем Волков, зачем выпускать Мостового, который на футбол забил?
Караваев не готов очевидно после болезни. Алип может тоже на весь матч не готов. И в условиях лимита кроме Волкова и Мостового особо выпускать было и не кого. Потеря Глушенкова плоха не только тем, что он отлично играл и его самого по себе не хватает, но и тем, что без "лишнего" паспорта мы очень зажаты рамками лимита.
+2
0
+2
7 побед и 2 отскока.
+9
-8
+1
Ответ Сергей48
Отскочил зенит сегодня… воротника должны благодарить
Чей воротник?
+4
-3
+1
Ответ Саня Беляков
Сегодня по моему Семак перемудрил в 1 тайме. Слишком отдали игру и мяч Спартаку. Когда начали играть от себя совсем другая картина. В любом случае Спартак сегодня был действительно неплох.
да он и не мудрил ничего. лидеров нет и симак в тыкву превратился
+1
0
+1
Ответ Док Аксель
Жене спасибо за надёжную и уверенную игру. И поздравления за очередной сухой матч.
Чьей жене?
0
0
0
Ответ сергей петров
Нету Глушенкова и Семак превратился в тыкву пускай спасибо Латышонку скажет без него был бы разгром
Предыдущие 6 лет тоже Глушенкова на было, и что с того?
0
0
0
Ответ Ямальский СБГ
Спартак оказался очень хорош, Станкович сходу чуть не похоронил серию в 12 лет, было реально страшно( Интересно что было бы в равных составах до конца матча, казалось, что Зенит перехватывает инициативу. Ну и Латышонок. Это чудо какое-то. В последний раз такое удовольствие от игры нашего вратаря получал, когда Лодыгин ловил кураж.
Да уж, будь на воротах Кержаков или Адамов - вот не уверен что они бы так же прыгали за всеми мячами, ну и соответственно один бы да залетел
0
0
0
Ответ Игорь М.
Мостовой плох, очень плох, а Волкова словно и не было на поле в первом тайме. Не лучше ли было вместо Мостового выпускать Сергеева с первых минут?
Что с Мостовым, игрок то хороший...
0
0
0
Ответ Данко Лазович
Зенит купил вратаря. В прошлом сезоне мы бы такой матч отдали.
Тоже словил себя на мысли что если бы стоял Мишаня Кержаков то Спартак как минимум половину моментов реализовал бы
+3
-3
0
Ответ fil_spb
Без Алипа никакого Эраковича направо нельзя было. Я же говорю - лимит. А готов ли Алип был на 90 минут после травмы? Удобно с дивана рассуждать и варианты накидывать. А реальность и работа тренера несколько сложнее.
Про диван как бы согласен. Но сорян, с дивана было видно, что играли гораздо хуже ;) Касьерра без мяча вообще был, мяч не держался и т.д. )
0
0
0
Ответ unreality
Направо можно было Эраковича (которого нужно было менять после чудо-паса в ворота - явно не в своей тарелке, отсюда и удаление). Можно было 3 центральных, в общем, варианты были. Семак объктивно проиграл, в т.ч. решением отдать мяч. Первый тайм вообще нулевой был.
Без Алипа никакого Эраковича направо нельзя было. Я же говорю - лимит. А готов ли Алип был на 90 минут после травмы? Удобно с дивана рассуждать и варианты накидывать. А реальность и работа тренера несколько сложнее.
0
0
0
Ответ fil_spb
Караваев не готов очевидно после болезни. Алип может тоже на весь матч не готов. И в условиях лимита кроме Волкова и Мостового особо выпускать было и не кого. Потеря Глушенкова плоха не только тем, что он отлично играл и его самого по себе не хватает, но и тем, что без "лишнего" паспорта мы очень зажаты рамками лимита.
Направо можно было Эраковича (которого нужно было менять после чудо-паса в ворота - явно не в своей тарелке, отсюда и удаление). Можно было 3 центральных, в общем, варианты были. Семак объктивно проиграл, в т.ч. решением отдать мяч. Первый тайм вообще нулевой был.
0
0
0
Ответ Саня Беляков
Сегодня по моему Семак перемудрил в 1 тайме. Слишком отдали игру и мяч Спартаку. Когда начали играть от себя совсем другая картина. В любом случае Спартак сегодня был действительно неплох.
Ну там и некоторые игроки вышли с непонятным настроем. Зачем Волков, зачем выпускать Мостового, который на футбол забил?
+2
-2
0
Нет Глушенкова - нет атаки.
Нет Латышонка - нет очка.
0
0
0
Не так уж всё просто. А то кричали, что Зенит чемпион после первых сыгранных матчей, а тут отскоки сплошные.
0
0
0
два отскока подряд...
+1
-1
0
Спартачок молодца... Никакой оборонительной тактики... Зенит смотрелся с россиянами из Бразилии побледнее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий