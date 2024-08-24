У «Зенита» 2 ничьих подряд после 7 побед на старте сезона

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

В 6-м туре Мир петербуржцы на своем поле сыграли вничью со «Спартаком» (0:0).

В 9 играх текущего сезона, с учетом OLIMPBET Суперкубка России и ФОНБЕТ Кубка России, команда одержала 7 побед и дважды сыграла вничью.

«Зенит» набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице.