«Челси» согласовал трансфер Феликса с «Атлетико». Контракт – на 6 лет с опцией продления еще на год
Жоау Феликсу переходит в «Челси» из «Атлетико».
Клубы согласовали трансфер 24-летнего атакующего хавбека. Речь идет о полноценном переходе, не об аренде.
«Синие» также договорились с португальцем об условиях контракта. Он будет рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит 50 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов за Феликса.
В мадридский клуб из «Челси» перейдет полузащитник Конор Галлахер. Его трансфер обойдется «Атлетико» в 42 млн евро.
Для них и так подарок наконец продать Феликса, так еще и за такие деньги )
Феликс тоже не то лох, не то лузер. Опять нашёл проблемы для карьеры
Меня больше интересует, как фифа будут отмазывать это финансовый беспредел, перед клубами, которые банили ранее.
Ну или что скажет АПЛ Эвертону)