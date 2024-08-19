«Челси» согласовал трансфер Феликса с «Атлетико». Контракт – на 6 лет с опцией продления еще на год

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Конор Галлахер Футбол

Жоау Феликсу переходит в «Челси» из «Атлетико».

Клубы согласовали трансфер 24-летнего атакующего хавбека. Речь идет о полноценном переходе, не об аренде.

«Синие» также договорились с португальцем об условиях контракта. Он будет рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит 50 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов за Феликса.

В мадридский клуб из «Челси» перейдет полузащитник Конор Галлахер. Его трансфер обойдется «Атлетико» в 42 млн евро.

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61 комментарий
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50+5 млн за него это дар свыше. Боже, храни Боули 🙏
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На закрытие трансферного окна в челси будет 60+ игроков и они смогут не ездить по городам , а просто в каждом городе свой состав держать )
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Жаль болел Челси- очередной ненужный, бесполезный трансфер.
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Ответ Elmurat Uziyev
На закрытие трансферного окна в челси будет 60+ игроков и они смогут не ездить по городам , а просто в каждом городе свой состав держать )
Ласковый Челси
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Боули купи у меня стиралку за 20 млн!
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Господи, хоть бы уже забанили трансферы и спокойно пару лет пожить, нахера он вообще нужен...
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Болельщики Атлетико должны свечку поставить за здоровье Боули )
Для них и так подарок наконец продать Феликса, так еще и за такие деньги )
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Ответ Elmurat Uziyev
На закрытие трансферного окна в челси будет 60+ игроков и они смогут не ездить по городам , а просто в каждом городе свой состав держать )
Самое логичное обьяснение безумным трансферам Боули. Спасибо :)
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+7
Ответ Владислав Богданов
50+5 млн за него это дар свыше. Боже, храни Боули 🙏
Самое бредовое что берут его на позицию где и так уже перебор футболистов. Нкунку, Нету, Мудрик, Стерлинг и куда еще это чудо то... 🤦🏻‍♂️
+9
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+7
Молодец Атлетико - сбагрил Феликса и приобрёл Альвареса.
+5
-1
+4
Ответ Tseren031293
Жаль болел Челси- очередной ненужный, бесполезный трансфер.
Да нет, не жаль.
+11
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+4
Пора уже книжку писать «как убивали челси»
+4
-1
+3
Ответ Евгений Сидоров
Развод года.
во это точно прям в точку
+3
0
+3
Сколько ошибок в фамилии Осимьена
+4
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Ответ красная_карточка
Боули купи у меня стиралку за 20 млн!
Повесь на нее дреды, или сделай фото ее на воротах. И жди звонка
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Развод года.
+4
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Ответ Elmurat Uziyev
На закрытие трансферного окна в челси будет 60+ игроков и они смогут не ездить по городам , а просто в каждом городе свой состав держать )
😂 топчик
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даже в ФИФЕ я столько игроков не купил бы увеличивая конкуренцию, потом недовольство игроков на игровое время неизбежать и само собой микроклимат команды будет нарушен. Такая команда никогда не будет выигрывать трофеи.
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Ответ yakup
во это точно прям в точку
Посмотрим...🤔
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Ответ Tseren031293
Жаль болел Челси- очередной ненужный, бесполезный трансфер.
на 6 лет
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Ответ Мохнатый55
Лапорте нужно срочно провести переговоры с Боули о продаже нескольких футболистов.
Все есть предел, кроме мерзсости Анатолия Бышовца. Так что вряд ли
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Повезло Атлетико
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Его походы напоминают Морату..чуть ли не каждые два года меняет клубы
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Говорят, смех продлевает жизнь. У Боэли её продлевают трансферы. Потому и.
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Ответ DENBO
Я не понимаю, есть ли у Боули план? Или это все-таки пранк какой-то?
Это просто драфт новичков, как в североамериканских видах спорта, (только за деньги) и они, по мнению, Боули, должны выстрелить спустя время. Просто Боули пока не понимает, что в футболе это так не работает)
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Что за бред? Они же только что купили Педру Нету. Я думал после него Феликса отменили. Тоже португалец, 24 года, оба лучшие матчи проводят на позиции левого форварда. Не говоря уже о Стерлинге (уверен, его не смогут летом продать) и Мудрике (и Джексоне, который тоже будет играть слева, если возьмут ЦФ).

Феликс тоже не то лох, не то лузер. Опять нашёл проблемы для карьеры
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Ответ HMD
Что за бред? Они же только что купили Педру Нету. Я думал после него Феликса отменили. Тоже португалец, 24 года, оба лучшие матчи проводят на позиции левого форварда. Не говоря уже о Стерлинге (уверен, его не смогут летом продать) и Мудрике (и Джексоне, который тоже будет играть слева, если возьмут ЦФ). Феликс тоже не то лох, не то лузер. Опять нашёл проблемы для карьеры
Так они ещё Осихмена купят)
Меня больше интересует, как фифа будут отмазывать это финансовый беспредел, перед клубами, которые банили ранее.
Ну или что скажет АПЛ Эвертону)
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Ответ HMD
Что за бред? Они же только что купили Педру Нету. Я думал после него Феликса отменили. Тоже португалец, 24 года, оба лучшие матчи проводят на позиции левого форварда. Не говоря уже о Стерлинге (уверен, его не смогут летом продать) и Мудрике (и Джексоне, который тоже будет играть слева, если возьмут ЦФ). Феликс тоже не то лох, не то лузер. Опять нашёл проблемы для карьеры
на этой позиции играет еще Нкунку
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Зачем столько игроков Челси? Там же реально 3 состава
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Ответ Нагрузки Сборной
Феликса вообще хоть чьи-то фаны любят? Был на матче Порту Барса в лч, его свои же португальские фаны освистывали весь матч. Перед стадионом Атлетико установлены плитки с именами игроков, сыгравшими 100+ матчей за клуб. Плитки всех игроков чистенькие, только фамилия Феликса полностью вытоптана грязью и кажется намеренно не очищается.
Так он же за Бенфику играл
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