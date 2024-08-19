«Челси» согласовал трансфер Феликса с «Атлетико». Контракт – на 6 лет с опцией продления еще на год

Жоау Феликсу переходит в «Челси» из «Атлетико».

Клубы согласовали трансфер 24-летнего атакующего хавбека. Речь идет о полноценном переходе, не об аренде.

«Синие» также договорились с португальцем об условиях контракта. Он будет рассчитан на шесть лет с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит 50 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов за .

В мадридский клуб из « » перейдет полузащитник . Его трансфер обойдется « » в 42 млн евро.