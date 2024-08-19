Гюндоган уходит из сборной Германии: «82 матча за команду родной страны – о таком и мечтать не мог. Но еще до Евро я чувствовал усталость, а игр меньше не становится»
Илкай Гюндоган сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.
Полузащитник «Барселоны» в своем обращении отметил, что несколько недель обдумывал решение.
«Я с большой гордостью могу смотреть на свои 82 матча за команду родной страны – о таком числе я и мечтать не мог, дебютируя в 2011 году.
Самым ярким событием для меня, безусловно, стала огромная честь – быть капитаном команды на домашнем чемпионате Европы этим летом! После стольких лет нам наконец-то удалось вновь заставить нацию гордиться собой – я очень рад, что смог сыграть в этом не последнюю роль.
Но еще до начала турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне меньше не становится», – подчеркнул 33-летний футболист, также отметив, что надеется на продолжение успешных выступлений команды во главе с «фантастическим тренером» Нагельсманном.
В составе сборной Германии Гюндоган забил 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А Гюндо тогда был не более чем игрок ротации.
На ЧМ-2026 шансов выступить мало.
Значит пришло время уходить.
Помню как Бэкс забивает Греции со штрафного, а сейчас взрослый мужик.
Россия не на столько ужасно была. Но там такие шедевры были, что к вратарю претензий нет)
Единственный гол, по-моему, Аршавин забил)
Матчей было немало)
Мой первый осознанный матч - финал на НоуКамп в 99г)