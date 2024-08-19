Гюндоган уходит из сборной Германии: «82 матча за команду родной страны – о таком и мечтать не мог. Но еще до Евро я чувствовал усталость, а игр меньше не становится»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.

Полузащитник «Барселоны» в своем обращении отметил, что несколько недель обдумывал решение.

«Я с большой гордостью могу смотреть на свои 82 матча за команду родной страны – о таком числе я и мечтать не мог, дебютируя в 2011 году.

Самым ярким событием для меня, безусловно, стала огромная честь – быть капитаном команды на домашнем чемпионате Европы этим летом! После стольких лет нам наконец-то удалось вновь заставить нацию гордиться собой – я очень рад, что смог сыграть в этом не последнюю роль.

Но еще до начала турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне меньше не становится», – подчеркнул 33-летний футболист, также отметив, что надеется на продолжение успешных выступлений команды во главе с «фантастическим тренером» Нагельсманном.

В составе сборной Германии Гюндоган забил 19 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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Илкай решил забрать всё информационное пространство в этот понедельник.
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Гюндоган: Горжусь 51 матчем за Барселону, но сил это терпеть больше нет
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Ответ WESTERN-
Самое большая обида, что Илкай пропустил чм 2014 из за травмы
Обида - то что Ройс, являясь лучшим игроком той сборной, травмировался в последнем товарняке перед турниром.
А Гюндо тогда был не более чем игрок ротации.
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Уходит из Барсы в Ман Сити и уходит из сб Германии в сб Турции.
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Самое большая обида, что Илкай пропустил чм 2014 из за травмы
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Ща с барсы уйдет и игры ещё меньше станет
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Ответ Ola BP
1:7? 0:0? 0:2?) Матчей было немало) Мой первый осознанный матч - финал на НоуКамп в 99г)
1-7))) такие матчи не забываются
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Почти 34 года.
На ЧМ-2026 шансов выступить мало.
Значит пришло время уходить.
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Ответ Nicolas Erfe
Помню летом 2012 я играл в Евро 2012, и в составе которой был молодой игрок с непонятным мне именем, но неплохим рейтингом. Иликай, Уликай, как только не называл, а теперь он ушел из сборной, а я взрослый мужик. Вот так и ощущется время
Лол
Помню как Бэкс забивает Греции со штрафного, а сейчас взрослый мужик.
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Мне всегда нравилась игра Гюндогана и его характер.
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Ответ Nicolas Erfe
1-7))) такие матчи не забываются
Надо заметить, что там залетело почти всё)
Россия не на столько ужасно была. Но там такие шедевры были, что к вратарю претензий нет)
Единственный гол, по-моему, Аршавин забил)
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Ответ Nicolas Erfe
ну мое самое раннее воспоминание о футболе - матч Россия - Португалия
1:7? 0:0? 0:2?)
Матчей было немало)
Мой первый осознанный матч - финал на НоуКамп в 99г)
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Ответ Ola BP
Лол Помню как Бэкс забивает Греции со штрафного, а сейчас взрослый мужик.
ну мое самое раннее воспоминание о футболе - матч Россия - Португалия
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Ответ Бахти 86
Да, не у всех здоровье как у Роналду.
Гюндоган дает сборной омоложение, Роналду ждет новые возможности пошакалить голы на Литве и плевать ему на будущее сборной после себя
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Все логично, возраст дает о себе знать. Сейчас сосредоточит все внимание на клубе. Меньше травм будет. Спасибо Илкай
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ему давно пора было закончить, особо никогда не тащил в сборной быв пассажиром
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Вот он,ариец, Илкай Гюндаган.
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Да, не у всех здоровье как у Роналду.
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Все правильно, силы понадобятся, шутка ли - почти весь сезон АПЛ плюс 13 игр в ЛЧ, надо от чего-то отказаться)
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Щас скажут, что это Лапорта довёл
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Если действительно уедет в Саудовскую Аравию, то дело не в усталости. В Германии на капитана сборной обрушились бы с критикой из-за работы на тоталитарное государство
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