«Арбитр всегда против «Зенита». Клаудиньо о брани рядом с судьей после 1:1 с «Химками»
Клаудиньо объяснил нецензурные высказывания после матча с «Химками».
Игра 5-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. Уходя в подтрибунное помещение после матча, полузащитник «Зенита» выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.
– Уходя с поля, ты ругался на русском. Объясни, что случилось?
– Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.
«##### #####, сука!» – ребус от Клаудиньо на русском. Зол из-за судейства
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Ну и заседания КДК по не нарушающим регламент кричалке ЗПРФ и шутке Безрукова в адрес "позора"
Хватит?
Отвечу на логичный вопрос про примеры: посчитайте трансферный баланс за 10-15 лет и скажите, куда подевался Бакаев?
- Всегда
1. Дункан Маклаул
2. Дождь минус 5
3. Ытырауопсир
4. Кофе вкусный
Уровень диалога примерно как у вас, набор бреда никак не соотносящийся с реальностью, просто высосано из пальца
Осталось недолго
Жаль только это будет футбол первенства водокачки и без зрителей
Это не игрок нашего клуба
Короче, там, где судейские санкции не распространяются.
Иначе показали бы красную сразу, да и дело в сторону))
Не оставлять же Зенит без Клауда перед Спартаком)))
То-то думаю, что привкус у статьи блевотный какой-то)
Очень "объективно" на него ссылаться)
А касаемо сабжа, на что именно там надо смотреть, чтоб в этой истории понятие "зашквар" отнести к Зениту? Я в спартаковской мифологии не очень силён)