«Арбитр всегда против «Зенита». Клаудиньо о брани рядом с судьей после 1:1 с «Химками»

Клаудиньо объяснил нецензурные высказывания после матча с «Химками».

Игра 5-го тура Мир завершилась со счетом 1:1. Уходя в подтрибунное помещение после матча, полузащитник «Зенита» выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.

– Уходя с поля, ты ругался на русском. Объясни, что случилось?

– Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против « »! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.

«##### #####, сука!» – ребус от Клаудиньо на русском. Зол из-за судейства