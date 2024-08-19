«Арбитр всегда против «Зенита». Клаудиньо о брани рядом с судьей после 1:1 с «Химками»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия судьи Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Клаудиньо объяснил нецензурные высказывания после матча с «Химками».

Игра 5-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. Уходя в подтрибунное помещение после матча, полузащитник «Зенита» выругался рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым.

– Уходя с поля, ты ругался на русском. Объясни, что случилось?

– Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»! – сказал полузащитник сине-бело-голубых.

«##### #####, сука!» – ребус от Клаудиньо на русском. Зол из-за судейства

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95 комментариев
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Ответ Александр Рябов
Комментарий скрыт
Примерно во всем )))
+52
-16
+36
Не плачь клава
+61
-31
+30
Только сравнивал нытьё реала с зенитовским и вот подтверждение, большой клуб, с админ ресурсами и неограниченными финансовыми возможности ноют на судей.
+51
-35
+16
Ответ Константин Эсперов
Зенит начали судить как надо , сразу скулёж . Я не говорю ,что против зенита нет ошибок , но планка соблюдается .
Посмотри статистику судейских косяков за прошлый сезон по всем командам Это ваша планка?
+31
-17
+14
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Сутормин за 50к рублей недостаточный пример? Или когда Володьку приказом свыше заставили вернуться на болота?
+22
-9
+13
Зенит начали судить как надо , сразу скулёж . Я не говорю ,что против зенита нет ошибок , но планка соблюдается .
+41
-31
+10
Вчера смотрел матч Зенита с Химками. Что там криминального делал судья во вред Зениту? Вот Махачкалу реально топят. Как фанат Локо признаю, что в очном матче должны были давать пенальти за фол Ньямси. Ничего подобного вчера я не видел.
+16
-6
+10
Сухой всегда так на наших играх работает. Нет его матча без косяка. То Пиняева не удаляют, то Круговому нос в кровь разбивают и ему норм ,то за плечо Алипа пенальти ставит. Это клоуна давно пора сослать куда подальше, но у ЭСК есть более важные вещи, такие как просмотр олимпиады и попытки завлечь в свой состав как можно большее именитых бывших судей
+16
-9
+7
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Сутормин 50к
Коваленко скрытая аренда
Бакаев "недомогание" на игру с ФК "ЗПРФ"
Возврат Быстрого по звонку
Дисква Велика в отсутствие нарушения им правил
И паспортный стол в штате
Ну и заседания КДК по не нарушающим регламент кричалке ЗПРФ и шутке Безрукова в адрес "позора"
Хватит?
+17
-11
+6
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
В деньгах и возможности нарушать правила, если декодировать.
Отвечу на логичный вопрос про примеры: посчитайте трансферный баланс за 10-15 лет и скажите, куда подевался Бакаев?
+22
-16
+6
Ответ sanek_rabona
Комментарий удален модератором
Пятачки, через неделю)
+5
-1
+4
Ответ spartak-v
Примерно во всем )))
Ну так-то его уже который год лупят и судьи стабильно на это закрывают глаза.
+5
-1
+4
- После стольких лет?
- Всегда
+5
-1
+4
Везде они видят заговор против Зенита. Всё должны просто стелиться, преклоняться, облизывать их со всех сторон. Вот за это и получают потом"Зенит позор российского футбола. "
+17
-14
+3
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
В газпрёме и приближенности к власти через руководителей и болельщиков, не надо делать вид, что этого не понимаете, хоть вы и из питера.
+11
-8
+3
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
Вот мои аргументы почему Спартак пользуется админресурсом

1. Дункан Маклаул
2. Дождь минус 5
3. Ытырауопсир
4. Кофе вкусный

Уровень диалога примерно как у вас, набор бреда никак не соотносящийся с реальностью, просто высосано из пальца
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-1
+2
Перспективная ветка, сейчас москва нам расскажет про админ-ресурс)
+2
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Ответ SMART789
Скоро все технари разбегутся из лиги автобусов где арбитры защищают костоломов Осталось недолго Жаль только это будет футбол первенства водокачки и без зрителей
лига костоломов во Франции. Там бы он "побегал"
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+1
Ответ Регион-36
И против лучшего игрока Мира Клаудиньо. Похоже отпускать надо было, больше толку не будет.
Скоро все технари разбегутся из лиги автобусов где арбитры защищают костоломов

Осталось недолго

Жаль только это будет футбол первенства водокачки и без зрителей
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Ответ Owen_the_Simple
Так у Кордобы адресные оскорбления, в адрес конкретных людей, а Клаудиньо просто ругается, никого конкретно не упоминая.
Каких конкретных людей? Не нужно заниматься сочинительством
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Ответ Dinamik1
Везде они видят заговор против Зенита. Всё должны просто стелиться, преклоняться, облизывать их со всех сторон. Вот за это и получают потом"Зенит позор российского футбола. "
Да нет никаких заговоров ! Что вы чушь повторяете? Просто у вас команда костоломов, вы по другому просто не умеете.
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Ответ Alina_77
Почему не было разбирательства по словам Песьякова, где обращение в прокуратуру? На лицо коррупционная составляющая, нужно было проверить игрока и клуб)
Проверяйте
Это не игрок нашего клуба
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Ответ Metalloid
В газпрёме и приближенности к власти через руководителей и болельщиков, не надо делать вид, что этого не понимаете, хоть вы и из питера.
Вы забыли добавить ГЛАВНЫЕ аргументы: Ну, это все знают. Мы все так говорим, значит это правда. Действует безотказно, потом ври что хочешь. Легко проскочит!
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Не переживайте! Сейчас выяснится, что он ругал судью вне поля. И даже вне Питера. И неизвестно, в России ли))
Короче, там, где судейские санкции не распространяются.
Иначе показали бы красную сразу, да и дело в сторону))
Не оставлять же Зенит без Клауда перед Спартаком)))
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Ответ pyritanza
Не следил за историей с Кордобой. Не могу сравнивать
Почитайте, может вам тоже станет противно. https://www.championat.com/football/article-4821237-kdk-diskvalificiroval-dzhona-kordobu-podrobnosti-igrok-krasnodara-vyrugalsya-na-sudej-matcha-s-lokomotivom-mnenie.html
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Ответ ыеем
Особенно ценно мнение зарплатного бота👍🤣
Ну, твоё так точно бесценно, юзера формирующего ник случайным ударом по клавиатуре))
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Ответ Евгений Овчаренко
Cмотрел вчера вживую этот матч, бразилец всю борьбу проиграл, в одном моменте психанул и тут же свалил игрока Химок. Сухой ему даже устного внушения не сделал. За-то Заболотный и Руденко сразу по желтой за первые же фолы получили)
Он психанул строго после того как судья предпочёл не заметить как его демонстративно за футболку схватили и дёрнули. Это фол на жк рядом со штрафной был. Судья вовсе не свистнул. Но ты видимо такой же глазастый как и судья, что того не увидел а вот фол Клаудиньо да и сидишь тут ехидничаешь теперь
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Ответ Roman Araslanov
Облякову пусть это расскажет, которому Азмун рассёк ногу и даже карточки не получил, или Кейта Бальде, которому Ренан на ногу наступил в штрафной площади, а пенальти не поставили(а ещё и гол зенита засчитали, перед которым этот фол и был) и это я только навскидку вспомнил. Таких(и не только) моментов много, но для игроков Зенита чёрное это белое, белое это чёрное
Три удаления у Урала - это вообще было жуткое засуживание зенита)
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Комментарий удален модератором
Ответ Alex Chernov
Ну как же, тренеру Химок запретили его выпускать... Не слыхали или не хотели Оставлю https://sportmail.ru/news/football-rus-premier/62424651/
Автор статьи - Игорь Рабинер
То-то думаю, что привкус у статьи блевотный какой-то)
Очень "объективно" на него ссылаться)
А касаемо сабжа, на что именно там надо смотреть, чтоб в этой истории понятие "зашквар" отнести к Зениту? Я в спартаковской мифологии не очень силён)
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