Беллингем – Мбаппе, Винисиусу и Родриго в перерыве с «Мальоркой»: «Вы трое, нам надо завершать атаки, потому что бежать назад ###### утомительно»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем контент Футбол

Джуд Беллингем призывал партнеров к атакующим действиям в перерыве с «Мальоркой».

В воскресенье вечером «Реал» играл с «Мальоркой» в рамках 1-го тура Ла Лиги. Матч закончился со счетом 1:1. Гол мадридцев на 13-й минуте игры забил Родриго с подачи Винисиуса Жуниора.

В перерыве матча Беллингем пообщался с Киллианом Мбаппе, Винисиусом и Родриго в подтрибунном помещении.

Беллингем: «Вы трое, нам нужно завершать наши атаки, потому что бежать назад… ###### (чертовски) утомительно».

Мбаппе: «Вот и я говорю, нам нужно завершать атаки».

Беллингем: «Даже если вы просто подходите ближе и бьете».

Винисиус: «Вперед, играем».

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39 комментариев
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😁 намечается что-то интересное
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Беллингем: Эй, вы пятеро, да-да, вы четверо, ещё раз втроём вас здесь увижу, оба получите, понял?
Винисиус: вперёд, играем)
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Я запутался в этих решётках. Подскажите, пожалуйста, ###### - это ###### или ######?
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Ответ Влад Безруков
Очевидно, что Родриго нужно убирать из состава и ставить Браима или Гулера для большей сбалансированности Ни одна команда в мире не может себе позволить, чтобы три игрока не защищались
Родриго вчера сыграл лучше Мбаппе и Вини.
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Что эта Мальорке себе позволяет ? мы трио претендентов на ЗМ по мнению,дяди переса и клубного тв , а нас зставляют бежать назад? Эй, «Вы трое, нам нужно завершать наши атаки, потому что бежать назад… ###### (чертовски) утомительно». Эй, как там тебя? Родриго , подай мяч️, Дай пробью, чисто на технику...
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Ответ Влад Безруков
Очевидно, что Родриго нужно убирать из состава и ставить Браима или Гулера для большей сбалансированности Ни одна команда в мире не может себе позволить, чтобы три игрока не защищались
Это Родриго то не защищается?
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Ответ sp.msk.86
😁 намечается что-то интересное
На самом деле ничего не намечается. Обычные разговоры, которых сотни за сезон в раздевалке в перерыве. Намного хуже, когда все сидят и молчат.
Тем более, все нормально отреагировали на призыв Беллингема (ну кроме того, что не забили еще).
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Ответ Nike of FW
Что эта Мальорке себе позволяет ? мы трио претендентов на ЗМ по мнению,дяди переса и клубного тв , а нас зставляют бежать назад? Эй, «Вы трое, нам нужно завершать наши атаки, потому что бежать назад… ###### (чертовски) утомительно». Эй, как там тебя? Родриго , подай мяч️, Дай пробью, чисто на технику...
А за пределами клубного тв и дяди переса кто в тройке на ЗМ? Первый Месси, второй Родри, третий Ямаль?
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Ответ Moscwow
Ничего, бобрик, скоро всякие барсы пойдут, тогда и наберут очки
Хорошо, выдрик, правда перед этим заведи себя 5:0 , 6:2 , 4:0 несколько раз))) Пересмотри классику)
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Ахаха сливочный ( чёрный) реал не справился с Великой Мальоркой))
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Тарантиновские диалоги отдыхают)
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Тарантино курит и плачет.
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Ответ Капибарбер
Как я и говорил до матча за Суперкубок, бегунки без топового плеймейкера зачахнут, а Джуд эту роль не потянет
Пользователи Sports.ru обладают самым мощным скиллом - анализ команды и ее перспектив по одному матчу
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Беллингем хотел сказать вперед по центру а эти в троем толпились на левом фланге 😂
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Ответ samatzakirzyanov
Родриго вчера сыграл лучше Мбаппе и Вини.
Но как бы феерически не играл Родриго, если кого-то и будут убирать, то его.
Вини будет плакать, Мбаппе - это Мбаппе
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Ответ Влад Безруков
Очевидно, что Родриго нужно убирать из состава и ставить Браима или Гулера для большей сбалансированности Ни одна команда в мире не может себе позволить, чтобы три игрока не защищались
Родриго как раз единственный кто из всей этой братии пашет в обороне пока мбаппе и винисиус не могут левый фланг поделить. :)
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Ответ ljolik888
Большой дисбаланс в игре Реала - любой топ клуб разнесет их в клочья прессингом . Конечно я думаю Анчелотти чего нибудь придумает , но пока это просто сборище звёзд. Через месяца два поймём, будет ли Мадрид главным фаворитом всех кубков . На бумаге - да . Но зачем было портить атаку Мбаппе - не понятно .
Сказать что Мбаппе портит команду... Гениально (нет)
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Ответ леннорыч-абрамович
Я запутался в этих решётках. Подскажите, пожалуйста, ###### - это ###### или ######?
Зависит от контекста
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Ответ Борис Моисеев
А за пределами клубного тв и дяди переса кто в тройке на ЗМ? Первый Месси, второй Родри, третий Ямаль?
Карвахаль и Родри только должны претендовать на ЗМ. Все остальные это тупо пиар, не более. Самые стабильные по сезону и за сборную и за клуб. Винисиус после его выступления за сборную не должен быть и в пятёрке
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Ответ Станислав Яцевич
Фанатам бчк ничего не остается кроме как вспоминать матчи 10-15 летней давности, ибо настоящего у них нет😂
Почему бы и не вспомнить классику, когда великий и ужасный реал унижали раз за разом)
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Ответ Всеволод Бобров
Хорошо, выдрик, правда перед этим заведи себя 5:0 , 6:2 , 4:0 несколько раз))) Пересмотри классику)
Фанатам бчк ничего не остается кроме как вспоминать матчи 10-15 летней давности, ибо настоящего у них нет😂
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los blancos уже не те
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На русском матерился
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Мбаппе пришёл и уже пошёл движ) Прям видно было, что дисбаланс у Реала. Надо им Винисиуса отправлять арабам, слишком много токсиков в одном месте, тут даже магия Реала не поможет
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Разлад в коллективе неминуем.
Будет как в ПСЖ, когда спереди стояли Мбаппе, Месси и Неймар руки по бокам, Хакими тоже куда-то убежал, а в защите Маркиньос и Данилу одни против пятерых игроков соперника
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Подаван Оренбуржский)
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Есть видео без цензуры , где Беллингем высказывает Вини, Мбаппе и Родриго за опасные обрезы и лёгкие потери мячей
https://youtu.be/BJxcKml2bvw?si=Q2AqP5Ny7IrV9OiX
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Интересный сезон намечается. Не слова Бенза про Винни, но что-то рядом с этим.
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Как я и говорил до матча за Суперкубок, бегунки без топового плеймейкера зачахнут, а Джуд эту роль не потянет
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Мальчик: Вы трое, нам нужно завершать наши атаки.
Мужчина: Глушак, бей в ворота!
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