Беллингем – Мбаппе, Винисиусу и Родриго в перерыве с «Мальоркой»: «Вы трое, нам надо завершать атаки, потому что бежать назад ###### утомительно»

Джуд Беллингем призывал партнеров к атакующим действиям в перерыве с «Мальоркой».

В воскресенье вечером « » играл с «Мальоркой» в рамках 1-го тура . Матч закончился со счетом 1:1. Гол мадридцев на 13-й минуте игры забил Родриго с подачи .

В перерыве матча пообщался с Киллианом Мбаппе, Винисиусом и в подтрибунном помещении.

Беллингем: «Вы трое, нам нужно завершать наши атаки, потому что бежать назад… ###### (чертовски) утомительно».

Мбаппе: «Вот и я говорю, нам нужно завершать атаки».

Беллингем: «Даже если вы просто подходите ближе и бьете».

Винисиус: «Вперед, играем».