Беллингем – Мбаппе, Винисиусу и Родриго в перерыве с «Мальоркой»: «Вы трое, нам надо завершать атаки, потому что бежать назад ###### утомительно»
Джуд Беллингем призывал партнеров к атакующим действиям в перерыве с «Мальоркой».
В воскресенье вечером «Реал» играл с «Мальоркой» в рамках 1-го тура Ла Лиги. Матч закончился со счетом 1:1. Гол мадридцев на 13-й минуте игры забил Родриго с подачи Винисиуса Жуниора.
В перерыве матча Беллингем пообщался с Киллианом Мбаппе, Винисиусом и Родриго в подтрибунном помещении.
Беллингем: «Вы трое, нам нужно завершать наши атаки, потому что бежать назад… ###### (чертовски) утомительно».
Мбаппе: «Вот и я говорю, нам нужно завершать атаки».
Беллингем: «Даже если вы просто подходите ближе и бьете».
Винисиус: «Вперед, играем».
Винисиус: вперёд, играем)
Тем более, все нормально отреагировали на призыв Беллингема (ну кроме того, что не забили еще).
Вини будет плакать, Мбаппе - это Мбаппе
Будет как в ПСЖ, когда спереди стояли Мбаппе, Месси и Неймар руки по бокам, Хакими тоже куда-то убежал, а в защите Маркиньос и Данилу одни против пятерых игроков соперника
https://youtu.be/BJxcKml2bvw?si=Q2AqP5Ny7IrV9OiX
Мужчина: Глушак, бей в ворота!