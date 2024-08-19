Мбаппе после 1:1 с «Мальоркой»: «Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре. Вперед, Мадрид!»
Килиан Мбаппе высказался о ничьей «Реала» в матче с «Мальоркой» (1:1).
Мадридский клуб потерял очки в 1-м туре чемпионата Испании.
25-летний французский форвард, перешедший в «Реал» из «ПСЖ» в межсезонье, провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз соцсети.
Во 2-м туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Вальядолидом» дома. Матч пройдет 25 августа.
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То было жалкое зрелище!
Не наступил ли Мадрид снова на звёздные грабли???