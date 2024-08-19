Мбаппе после 1:1 с «Мальоркой»: «Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре. Вперед, Мадрид!»

Килиан Мбаппе высказался о ничьей «Реала» в матче с «Мальоркой» (1:1).

Мадридский клуб потерял очки в 1-м туре чемпионата Испании.

25-летний французский форвард, перешедший в «Реал» из «ПСЖ» в межсезонье, провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз соцсети.

Во 2-м туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Вальядолидом» дома. Матч пройдет 25 августа.

Потеря «Реала» сразу: куча обрезов в 1-м туре Ла Лиги. Мбаппе растворился