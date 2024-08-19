Мбаппе после 1:1 с «Мальоркой»: «Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре. Вперед, Мадрид!»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о ничьей «Реала» в матче с «Мальоркой» (1:1).

Мадридский клуб потерял очки в 1-м туре чемпионата Испании.

25-летний французский форвард, перешедший в «Реал» из «ПСЖ» в межсезонье, провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. 

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!», – написал Мбаппе в сториз соцсети.

Во 2-м туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Вальядолидом» дома. Матч пройдет 25 августа. 

Потеря «Реала» сразу: куча обрезов в 1-м туре Ла Лиги. Мбаппе растворился

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41 комментарий
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Ответ Chuha-Motibg
Копирует Роналду во всем. Только Роналду такое выкладывает под 40. В его годы Рон пахал.
В его годы Рон мячей по 60+ за сезон клал :)
+87
-6
+81
Копирует Роналду во всем. Только Роналду такое выкладывает под 40. В его годы Рон пахал.
+62
-10
+52
Много моментов вчера растранжирил, но благо что они хотя бы возникают. Но было видно, что Мбаппе и Винисиус мешают друг другу, постоянно сваливаясь на один фланг. Надеюсь дела с реализацией в скором времени улучшаться. Пока очень много сумбура в атаке из-за несыгранности у Мадрида.
+41
-11
+30
Ответ corazon blanco
Много моментов вчера растранжирил, но благо что они хотя бы возникают. Но было видно, что Мбаппе и Винисиус мешают друг другу, постоянно сваливаясь на один фланг. Надеюсь дела с реализацией в скором времени улучшаться. Пока очень много сумбура в атаке из-за несыгранности у Мадрида.
Их проблемы были ожидаемыми. Удивлён, что Карло решает данную проблему ещё большим перегрузом левой зоны от Родриго. Он по сути провоцирует их играть вместе на маленьком участке поля в надежде, что они сами разберутся за счёт своего таланта
+24
-2
+22
Ответ deadjoker
В его годы Рон мячей по 60+ за сезон клал :)
В его возрасте Рон положил 46, в следующем 57, а по 60+ было пару раз но чуть позже.
+22
-3
+19
В ПСЖ бы Мбаппе 2-3 ударил в тех моментах, в которых он тут пасы отдавал. А так да. Команде три левых нападающих и один правый – Карвахаль
+17
0
+17
Может прекратить выкладывать сторизы, делайте результат с 1 по 38 тур, а потом застористезь по самое не хочу.
+7
-2
+5
Ну а пока Мадрид будет бежать вперед, хитрый черныш будет закидывать бабло лопатой )))
+5
0
+5
Ответ Dims32
Так он бесплатно пришел..
Подписной бонус в 150 лимонов))не не,не слышал
+5
-1
+4
Ответ <Inter>
Их проблемы были ожидаемыми. Удивлён, что Карло решает данную проблему ещё большим перегрузом левой зоны от Родриго. Он по сути провоцирует их играть вместе на маленьком участке поля в надежде, что они сами разберутся за счёт своего таланта
Карло ничего не решает и решить не может, ибо он тренер среднего уровня, что и показал в командах-середняках вроде Наполи и Эвертона, где получил результаты ровно по уровню состава команд и даже чуть ниже. Когда у Анчелотти состав на две головы сильнее, чем у остальных - тогда Анчелотти выигрывает, но как только нужно решать за счёт тактики и разрешать тактические задачи - Анчелотти садится в лужу. В той же тактической Серии А у Анчелотти 1 трофей чемпиона за 16 лет работы.
+9
-5
+4
мбапе для чего ты перешёл в Реал?
+3
0
+3
Ответ Gretzkyfan
Может прекратить выкладывать сторизы, делайте результат с 1 по 38 тур, а потом застористезь по самое не хочу.
Может быть вообще перестать заходить в интернет пока не закончится чемпионат?
+5
-2
+3
Ответ deadjoker
В его годы Рон мячей по 60+ за сезон клал :)
Выкладывает сторисы имею ввиду, а не сколько мячей кладет.
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Надо было менять Винисиуса, ставить черепаху налево, а в центр Эндрика во втором тайме. Потому что был эпизод, когда атака Реала просто столпилась на левом краю аж вчетвером! Центр и левый край были просто перекати полем
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Не всегда бывает легко, особенно в начале сезона. Важно, что команда остается сосредоточенной на главных целях. Вперед, Реал! 🤍
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Пока конечно рано говорить, но походу как минимум в 2017 году ЗМ нужно было давать Кроссу...
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+1
Ответ Alex Rhea
Карло ничего не решает и решить не может, ибо он тренер среднего уровня, что и показал в командах-середняках вроде Наполи и Эвертона, где получил результаты ровно по уровню состава команд и даже чуть ниже. Когда у Анчелотти состав на две головы сильнее, чем у остальных - тогда Анчелотти выигрывает, но как только нужно решать за счёт тактики и разрешать тактические задачи - Анчелотти садится в лужу. В той же тактической Серии А у Анчелотти 1 трофей чемпиона за 16 лет работы.
Ту же Аталанту выиграли, которая разгромила непобидимый Байер. Но да, Анчелотти же там конечно ничего не сделал и не придумал))))
+2
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+1
Ответ Alex Rhea
Карло ничего не решает и решить не может, ибо он тренер среднего уровня, что и показал в командах-середняках вроде Наполи и Эвертона, где получил результаты ровно по уровню состава команд и даже чуть ниже. Когда у Анчелотти состав на две головы сильнее, чем у остальных - тогда Анчелотти выигрывает, но как только нужно решать за счёт тактики и разрешать тактические задачи - Анчелотти садится в лужу. В той же тактической Серии А у Анчелотти 1 трофей чемпиона за 16 лет работы.
Ничего не решает? А как же его решения переход на 442 ромб после ухода Бензема? Или в полуфинале против Сити сдвоенный левый фланг?
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Ответ Dims32
Так он бесплатно пришел..
Тем не менее это считается трансфером, просто бесплатным, и то этот вопрос относительный.
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Ответ Dexter Morgan
Ничего страшного. Это первый тур.
Вот тоже так думаю.
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Ответ grauda
В его возрасте Рон положил 46, в следующем 57, а по 60+ было пару раз но чуть позже.
Спасибо что следите за статистикой Роналду так тщательно
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Ответ Двенадцатый
Помнится в 2003 Реал собрал Галактикос под свои знамёна - и что-то пошло не так. Звёзды не смогли сплотиться в единую команду. То было жалкое зрелище! Не наступил ли Мадрид снова на звёздные грабли???
В реале из звёзд только пенсионер Модрич
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Ещё раз про Мбаппе - это провальный трансфер Реала.
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Ответ Двенадцатый
Помнится в 2003 Реал собрал Галактикос под свои знамёна - и что-то пошло не так. Звёзды не смогли сплотиться в единую команду. То было жалкое зрелище! Не наступил ли Мадрид снова на звёздные грабли???
Все остальные переплаченнве бегунки.
Команда без мозгов
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Ответ corazon blanco
Много моментов вчера растранжирил, но благо что они хотя бы возникают. Но было видно, что Мбаппе и Винисиус мешают друг другу, постоянно сваливаясь на один фланг. Надеюсь дела с реализацией в скором времени улучшаться. Пока очень много сумбура в атаке из-за несыгранности у Мадрида.
я уверен, что он не "сваливается". они с винисиусом по ходу матча периодически меняются позициями. это то, что они сейчас пытаются наиграть - вопрос времени. в будущем, скорее всего, это будет работать куда лучше
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0
Ответ Alex Rhea
Карло ничего не решает и решить не может, ибо он тренер среднего уровня, что и показал в командах-середняках вроде Наполи и Эвертона, где получил результаты ровно по уровню состава команд и даже чуть ниже. Когда у Анчелотти состав на две головы сильнее, чем у остальных - тогда Анчелотти выигрывает, но как только нужно решать за счёт тактики и разрешать тактические задачи - Анчелотти садится в лужу. В той же тактической Серии А у Анчелотти 1 трофей чемпиона за 16 лет работы.
Боже, ну хоть кто-то это понимает
+3
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0
Не слежу. Просто проверил.
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Помнится в 2003 Реал собрал Галактикос под свои знамёна - и что-то пошло не так. Звёзды не смогли сплотиться в единую команду.
То было жалкое зрелище!
Не наступил ли Мадрид снова на звёздные грабли???
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С несопоставимой по финансам командой играл Реал, на расслабоне думали навалять, а нет уж что, что а мешать играть в футбол в Испании умеют хорошо, черепахе трудно будет с ними.
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В прошлом сезоне были классные переводы направо на Карвахаля, в основном от Кросса. Сейчас этого нету и навесов + прострелов справа практически тоже.
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