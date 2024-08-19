Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда.

Игры состоятся 5 и 7 сентября.

«Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени», – сказано в заявлении РФС.

Сборная России в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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68 комментариев
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Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России.
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Недостаточно легкие соперники уже. Нужно Самоа и Ботсвана в следующий раз, вот это самое то.
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Могли бы и в один день сыграть, один матч, до обеда, второй после
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+23
Ответ StHappyOne
Недостаточно легкие соперники уже. Нужно Самоа и Ботсвана в следующий раз, вот это самое то.
Постепенно снижают уровень сложности до Науру и Бутана.
+29
-6
+23
Ответ Оригинальный Ник
Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной
парад идиотизма был бы если эти 2.5 года сборная не сыграла ни одного маича
+34
-13
+21
А в октябре с Турцией и Египтом
+20
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+18
Ответ Ебздрогыч
Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России.
Дзюба что ли ?)
+13
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Ответ Maxim Sirotkin
вы можете что-то еще предложить? Умные все
Могу. Берём и не выдёргиваем людей из клубов до тех пор, пока сборная РФ снова не начнёт играть в международных турнирах. Какой смысл в её существовании прямо сейчас?
+11
0
+11
Ответ Оригинальный Ник
Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной
Ну если тебе непонятно, то вопрос только о твоём умственном состоянии. Сборной нужно играть, соперники есть, тонус, очки, мир видит, что сборная играет, что тут может быть непонятно?
+20
-12
+8
Ответ Maxim Sirotkin
вы можете что-то еще предложить? Умные все
Да, можем предложить перестать клоунаду и распустить сборную до окончания ситуации. Не тратить ни деньги, ни ресурсы людей, ни время.
+8
0
+8
Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной
+24
-17
+7
Ответ Serge Vendino
Перекличка шутников объявляется открытой. Но по факту легко разве сейчас соперников найти? Хоккеисты все время с Белоруссией играют, а тут пытаются с разными сборными договориться: иногда сильные соглашаются, как Камерун и Сербия, иногда приходится со слабыми играть. А что еще делать, раз сборная в таких условиях вынуждена существовать?
А нужна ли вообще сборная в таких условиях? Кому от этих несчастных матчей будет лучше?
+8
-2
+6
Ответ Макс Фет
парад идиотизма был бы если эти 2.5 года сборная не сыграла ни одного маича
Ну объясни смысл этих матчей.
+7
-2
+5
Ответ Maxim Sirotkin
По факту, вообще какой сиысл в футболе? Если боьельшики хотят финансирровать клубы? Пустт финснсируют, мне он уже давно не интересен, не наш не иностраный, Что там клубы сильно пострадают от того что по 1-2 игрокп, наших проседут матчи Вообще в идеале, на мой взгляд лига болюна быть как в США, но это так, мысли
Только болельщики и должны его финансировать, если уж по-честному. Только те конкретные люди, которым эта движуха интересна, которые хотят за ней наблюдать.

Государство с его деньгами и чиновниками вообще нужно гнать из спорта (и из всех остальных развлекательных сфер) поганой метлой, запретив когда-либо приближаться к нему вновь.
+4
0
+4
Ответ Serge Vendino
Перекличка шутников объявляется открытой. Но по факту легко разве сейчас соперников найти? Хоккеисты все время с Белоруссией играют, а тут пытаются с разными сборными договориться: иногда сильные соглашаются, как Камерун и Сербия, иногда приходится со слабыми играть. А что еще делать, раз сборная в таких условиях вынуждена существовать?
И зачем ей существовать в этих условиях?
+5
-2
+3
Перекличка шутников объявляется открытой. Но по факту легко разве сейчас соперников найти? Хоккеисты все время с Белоруссией играют, а тут пытаются с разными сборными договориться: иногда сильные соглашаются, как Камерун и Сербия, иногда приходится со слабыми играть. А что еще делать, раз сборная в таких условиях вынуждена существовать?
+11
-8
+3
Ответ Metalloid
Ну тебе не понятно, а мне вот вполне понятно.
Так просвети, вдруг тоже проникнусь этой идеей?
+3
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Ответ Ебздрогыч
Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России.
А боковыми чистильщик бассейна и посудомойщик
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Ответ Serge Vendino
Потому что никто не знает, когда появится возможность играть на турнирах, игроков надо обкатывать
Ля, ну если нет возможности играть турниры,к чему готовить команду?
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Я долго думал для чего нужны поездки сборной для игры с несильными соперниками.
ШОПИНГ - из России ушли многие бренды и за рубежом можно пошопиться по полной. И халявная доставка.
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Ответ Doni Brasco91
Развиваемся)))Через лет 10 будут рассказывать, что если бы не забанили то стали чемпионами мира))
А еще через 10 скажут, что стали- слышал про одну такую страну в Азии.
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Ответ Денис Грибанов
Ну объясни смысл этих матчей.
Команда, которая несколько лет не проводит матчей, вылетает из рейтинга ФИФА.

При этом российский футбол не может что так, что эдык отказаться от окон на выступления сборной, это не хоккей, легионеры все равно уезжают в свои сборные.

Матчи зрителей собирают, трансляции продаются, Валера и его штаб зарплату получают.
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Ответ Aleksey Yashin
А в октябре с Турцией и Египтом
Не! Эмираты же!😉
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Прекрасные матчи, хорошая идея, интересные соперники. Матчи и футбол должен быть в кайф. Тайланд выше Таджикистана в рейтинге. У нас тоже не Бразилия.
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А что, вполне такой нефиговый тим-билдинг))) И локация подходящая))
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Может привезут игроков, как в фильме убойный футбол (шаолинский), я б посмотрел тогда.
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Давайте-давайте, парни, собрались
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Кто куда, а мы за билетами … Спасская башня вроде в Кремле
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Ответ Metalloid
Я выше написал, обкатка игроков, поддержание тонуса, сигнал всему миру, что мы играем и мнение европы с сша не сильно кого-то волнует за пределами их территорий.
Иными словами, "Показать кузькину мать". Классика)
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С кем?
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