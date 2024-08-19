Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября
Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда.
Игры состоятся 5 и 7 сентября.
«Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени», – сказано в заявлении РФС.
Сборная России в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.
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