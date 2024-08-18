Миранчук прилетел в США – с багажом, напоминающим флаг России
«Атланта» показала прибытие Алексея Миранчука в США.
Американский клуб опубликовал фотографии своего новичка, сделанные в аэропорту.
В телеграм-канале сборной России обратили внимание на то, что чемоданы, которые катит перед собой хавбек, сложены так, что напоминают российский флаг.
«Оценили перформанс с багажом? 🇷🇺❤️» – сказано в сообщении.
Фото: x.com/atlutd
синий
коралловый
ШТА?! 🥴
Необычно, но перемены так перемены
удачи Лёша, и оставайся там подольше, строй семью и жизнь именно там!
Это не просто багаж. Это из "Аталанты" и "Локомотива" багаж.
Этого было бы достаточно, чтобы в Госдуме в понедельник был праздник и орден Алексею присвоят.