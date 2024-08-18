Миранчук прилетел в США – с багажом, напоминающим флаг России

«Атланта» показала прибытие Алексея Миранчука в США.

Американский клуб опубликовал фотографии своего новичка, сделанные в аэропорту.

В телеграм-канале сборной России обратили внимание на то, что чемоданы, которые катит перед собой хавбек, сложены так, что напоминают российский флаг.

«Оценили перформанс с багажом? 🇷🇺❤️» – сказано в сообщении.

Фото: x.com/atlutd