Миранчук прилетел в США – с багажом, напоминающим флаг России

Теги МЛС премьер-лига Россия Сборная России по футболу фото Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

«Атланта» показала прибытие Алексея Миранчука в США.

Американский клуб опубликовал фотографии своего новичка, сделанные в аэропорту.

В телеграм-канале сборной России обратили внимание на то, что чемоданы, которые катит перед собой хавбек, сложены так, что напоминают российский флаг.

«Оценили перформанс с багажом? 🇷🇺❤️» – сказано в сообщении.

Фото: x.com/atlutd

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41 комментарий
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мятный
синий
коралловый

ШТА?! 🥴
+167
-13
+154
Ответ Давид Кочинян
мятный синий коралловый ШТА?! 🥴
Мятный - значит элегантность
+67
0
+67
Ответ 0mertas626
Мятный - значит элегантность
Мятный - значит Спортс"
+40
-1
+39
Зелëно-сине-красный🤨🤔
+42
-6
+36
для дальтоников сойдёт
+31
-2
+29
давно ли в цветах флага России появился салатовый?
+29
-5
+24
Ответ vova88
Зелëно-сине-красный🤨🤔
Дагестан
+20
0
+20
Автора новости за дискредитацию флага еще не привлекли?)
+17
-4
+13
бред
+17
-4
+13
Как же он довольно выглядит) Будет кайфовать в штатах, удачи ему)
+8
-1
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Знатно за уши притянули – выглядит жалко. Если бы хотел такой перфоманс, то купил бы сразу чемоданы нужных цветов.
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0
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Зеленый? 💚синий? 💙 оранжевый 🧡
Необычно, но перемены так перемены
+9
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+5
Вот оно ваше ЕГЭ, даже цвета триколора не знают.
+4
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Родина в чемоданах.
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Ответ Nastia Sergey
давно ли в цветах флага России появился салатовый?
Салатовый - это верхний? Я всегда думал, что он более зеленый. Это скорее бледно-мятный.
+1
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Элэнэр
+1
0
+1
как же счастливо Лёша выглядит. Эффект Америки. Кто туда прилетает - тот постоянно на улыбке.

удачи Лёша, и оставайся там подольше, строй семью и жизнь именно там!
+5
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Главное - приберечь этот багаж до встречи с Месси на поле.
Это не просто багаж. Это из "Аталанты" и "Локомотива" багаж.
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Ответ Давид Кочинян
мятный синий коралловый ШТА?! 🥴
Вы дизайнер? Для меня это зелёный и оранжевый
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багаж оленичева, нашелся!
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Ответ Atsuktuvas
Родина в чемоданах.
хорошая книжка
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Лучше промолчать
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Приплести флаг России, даже если его там и близко нет - бесценно
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Пару кликов и сами журналисты sports.ru окрасили бы в нужные цвета.
Этого было бы достаточно, чтобы в Госдуме в понедельник был праздник и орден Алексею присвоят.
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Они там дальтоники?
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Случайно слили инсайд по ребрендингу
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Уже завтра матч с "Лечче".
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Багаж Аленичева
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Прикольно)
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Рубли, баксы и евро. Но рублей маловато взял.
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