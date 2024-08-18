Панов об эффекте от 3:2 с Францией: «Люди поверили в сборную, пошло по нарастающей. С Хиддинком – результат на Евро. ЧМ с Черчесовым показал, что сборную любят»

Александр Панов описал эффект от победы над французами.

по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. сделал дубль в том матче.

«Хорошо получилось, что люди поверили в сборную.

Дальше сборная уже пошла по нарастающей. Привлечение других футболистов для достижения целей.

С Хиддинком команда добилась хорошего результата на чемпионате Европы. Сборную полюбили.

И с чемпионат мира показал, что в России очень любят сборную», – сказал Панов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink