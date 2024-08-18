Панов об эффекте от 3:2 с Францией: «Люди поверили в сборную, пошло по нарастающей. С Хиддинком – результат на Евро. ЧМ с Черчесовым показал, что сборную любят»
Александр Панов описал эффект от победы над французами.
Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Александр Панов сделал дубль в том матче.
«Хорошо получилось, что люди поверили в сборную.
Дальше сборная уже пошла по нарастающей. Привлечение других футболистов для достижения целей.
С Хиддинком команда добилась хорошего результата на чемпионате Европы. Сборную полюбили.
И с Черчесовым чемпионат мира показал, что в России очень любят сборную», – сказал Панов в сериале «Главные победы».
Это американские горки, а не нарастающая.
И когда не повезло - ух там сборная не виновата, играли как 11 Месси
когда повезло - уууу, распилили деньги, а играли Василии со двора ничего не умеющие, вот если ю не инопланетяне с Нибину ничего бы не было!
Я еще понимаю, когда там Люксембург гордиться нулями с Францией или победой над Швейцарией. Я гордость такими играми понять могу, но даже нефутбольному Люксембургу до лампочки этот нагомяч, т.к. там хотя бы отдают себе отчет, что они ногомячерами не являются.