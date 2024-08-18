Панов об эффекте от 3:2 с Францией: «Люди поверили в сборную, пошло по нарастающей. С Хиддинком – результат на Евро. ЧМ с Черчесовым показал, что сборную любят»

Теги Гус Хиддинк Станислав Черчесов Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Евро-2008 Александр Панов ЧМ-2018 FIFA стад де Франс Футбол

Александр Панов описал эффект от победы над французами.

Сборная России по футболу 5 июня 1999 года выиграла на поле «Стад де Франс» со счетом 3:2. Александр Панов сделал дубль в том матче.

«Хорошо получилось, что люди поверили в сборную.

Дальше сборная уже пошла по нарастающей. Привлечение других футболистов для достижения целей.

С Хиддинком команда добилась хорошего результата на чемпионате Европы. Сборную полюбили.

И с Черчесовым чемпионат мира показал, что в России очень любят сборную», – сказал Панов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

34 комментария
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По какой нарастающей? На ЧЕ в 2000-м не вышли, на ЧМ 2002 и Евро 2004 вышли, но вылетели из группы. На ЧМ 2006 тоже не вышли.
Это американские горки, а не нарастающая.
+42
-4
+38
Ребят это перебор, 8 день вспоминать что было 20 лет назад
+19
-2
+17
Ответ Пытливый Исследователь
По какой нарастающей? На ЧЕ в 2000-м не вышли, на ЧМ 2002 и Евро 2004 вышли, но вылетели из группы. На ЧМ 2006 тоже не вышли. Это американские горки, а не нарастающая.
Я думаю началось все с че 60-го года, оттуда вылезла эта нарастающая
+17
-1
+16
К чему эта новость вообще сейчас ?Под водочку там разговариваете с ними ?
+7
-1
+6
Ответ Бульон Швепс
К чему эта новость вообще сейчас ?Под водочку там разговариваете с ними ?
видимо кто-то дал наводку 🤭
+2
0
+2
Два разнополярных впечатления детства/юности - этот самый матч с Францией и тот самый пропущенный гол в матче с Украиной
+3
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Разговоров, кому-то выиграли чемпионат мира, один матч выиграли то
+2
0
+2
Ответ Бульон Швепс
К чему эта новость вообще сейчас ?Под водочку там разговариваете с ними ?
Наливаю 10-ю стопку, новость непонятна, но ностальгия есть! Панова рядом нет, пью без него!
+1
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+1
Ответ Мистер Блин
с Францией должны были выходить, шедевральную игру поставил Романцев сборной после трёх поражений Бышовца на старте. Помешала случайность выйти. С Хидлингом было неимоверно много фарта. Англию победили, с какого перепуга поставили точку англичанам ,непонятно, фол был до штрафной ,на зырянове по моему. Дальше сборная улетает Израилю, и только потом, победив еле еле Андорру 1:0 , Аршавин вымучил гол удалось пройти благодаря опять же только тому, что хорваты выиграли у Англии. про сборную черчесова вообще говорить не хочется, ощущение, что чм сделали для распила на стадионах и повышения пенсионного возраста. Чо так визжать от 1/4 на чемпионате мира, не пойму, с учётом того, что за сборную и бразильцев брать не гнушались.Сравнивать это все не корректно, Панов футболист был хороший, а на ум так себе.
Весь лонгрид сводится у вас к повезло/не повезло.

И когда не повезло - ух там сборная не виновата, играли как 11 Месси
когда повезло - уууу, распилили деньги, а играли Василии со двора ничего не умеющие, вот если ю не инопланетяне с Нибину ничего бы не было!
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Ответ Пытливый Исследователь
По какой нарастающей? На ЧЕ в 2000-м не вышли, на ЧМ 2002 и Евро 2004 вышли, но вылетели из группы. На ЧМ 2006 тоже не вышли. Это американские горки, а не нарастающая.
В Америке они называются "русские горки"))
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Ответ Анри Карлайл
Черчесов быдло и как тренер - ноль.
зато когда в раме когда стоял , чеканил неплохо!)
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с Францией должны были выходить, шедевральную игру поставил Романцев сборной после трёх поражений Бышовца на старте. Помешала случайность выйти. С Хидлингом было неимоверно много фарта. Англию победили, с какого перепуга поставили точку англичанам ,непонятно, фол был до штрафной ,на зырянове по моему. Дальше сборная улетает Израилю, и только потом, победив еле еле Андорру 1:0 , Аршавин вымучил гол удалось пройти благодаря опять же только тому, что хорваты выиграли у Англии. про сборную черчесова вообще говорить не хочется, ощущение, что чм сделали для распила на стадионах и повышения пенсионного возраста. Чо так визжать от 1/4 на чемпионате мира, не пойму, с учётом того, что за сборную и бразильцев брать не гнушались.Сравнивать это все не корректно, Панов футболист был хороший, а на ум так себе.
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Саня, за себя говори. Матч с англичанами в отборе к евро 08, вот где могло что-то зашеаелиться. А тот поход на евро 2000 был легендарным, спасибо ОИРу, но его вратарский выбор всё и угробил.
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Не знаю почему в России принято считать, что у нас футбольная страна. В футбольной стране не живут прошлым. А у нас все в духе "А вот Яшин единственный вратарь с ЗМ", "А вот 25 лет назад Францию нахлабучили в Париже", "А вот 16 лет назад голландцев опрокинули".
Я еще понимаю, когда там Люксембург гордиться нулями с Францией или победой над Швейцарией. Я гордость такими играми понять могу, но даже нефутбольному Люксембургу до лампочки этот нагомяч, т.к. там хотя бы отдают себе отчет, что они ногомячерами не являются.
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Ответ Анри Карлайл
Черчесов быдло и как тренер - ноль.
Не быдло, а человек с мышлением средневекового крестьянина)
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Человеческая психология - примыкать к победителю. Сборная, которая побеждает всегда будет иметь больше фанов, чем сборная, которая проигрывает...
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Детали упустил, что было между. От любви до ненависти.....
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Почему по нарастающей пошло от победы на Францией в 1998-м а не от победы на Лихтенштейном в 2005-м?
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Ответ Леонид Кушнир
Я думаю началось все с че 60-го года, оттуда вылезла эта нарастающая
А евреи всегда всем недовольны, только в Израиле хорошо😁✌️
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Ответ Alex Bryz
Ребят это перебор, 8 день вспоминать что было 20 лет назад
Ну а что, как будто, но кажется, что всё же)
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Ответ Alex Bryz
Ребят это перебор, 8 день вспоминать что было 20 лет назад
Это запой
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Ответ Alex Bryz
Ребят это перебор, 8 день вспоминать что было 20 лет назад
А в России такая традиция, вспоминать столетней давности заслуги и ими кичиться
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Ответ Alex Bryz
Ребят это перебор, 8 день вспоминать что было 20 лет назад
Интересно французы тоже до сих пор гордятся своей победой в Москве в том отборе?
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помню глаза Панова до сих пор после его голов Франции)))😂😂😂😂
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Ответ Мистер Блин
с Францией должны были выходить, шедевральную игру поставил Романцев сборной после трёх поражений Бышовца на старте. Помешала случайность выйти. С Хидлингом было неимоверно много фарта. Англию победили, с какого перепуга поставили точку англичанам ,непонятно, фол был до штрафной ,на зырянове по моему. Дальше сборная улетает Израилю, и только потом, победив еле еле Андорру 1:0 , Аршавин вымучил гол удалось пройти благодаря опять же только тому, что хорваты выиграли у Англии. про сборную черчесова вообще говорить не хочется, ощущение, что чм сделали для распила на стадионах и повышения пенсионного возраста. Чо так визжать от 1/4 на чемпионате мира, не пойму, с учётом того, что за сборную и бразильцев брать не гнушались.Сравнивать это все не корректно, Панов футболист был хороший, а на ум так себе.
Все по делу написал, полностью согласен. Одно уточнение: Андорре забил тогда Сычев, а Аршавин там заработал только удаление, из-за чего пропустил первые две игры финальной стадии Евро.
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Ответ Din Tin
Два разнополярных впечатления детства/юности - этот самый матч с Францией и тот самый пропущенный гол в матче с Украиной
для меня четвертьфинал Евро и Марибор
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Странное сравнение, команды Романцева и Хиддинка от себя играли, а Стас поставил автобус
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