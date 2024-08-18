«Краснодар» выиграл 4 из 5 последних матчей, поражений нет 7 игр. Дальше – «Динамо»

«Краснодар» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Мурада Мусаева одержала волевую победу над « » (2:1) в 5-м туре Мир .

В этом сезоне «быки» проиграли только в первом матче – «Зениту» (2:4). С тех пор у них три ничьих и четыре победы в чемпионате и Фонбет Кубке России.

25 августа « » выступит в гостях у московского «Динамо».