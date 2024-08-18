«Краснодар» выиграл 4 из 5 последних матчей, поражений нет 7 игр. Дальше – «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Мурада Мусаева одержала волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

В этом сезоне «быки» проиграли только в первом матче – «Зениту» (2:4). С тех пор у них три ничьих и четыре победы в чемпионате и Фонбет Кубке России.

25 августа «Краснодар» выступит в гостях у московского «Динамо».

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Juascudx
вот уникальный Мусаев тренер конечно. самая главная проблема Краснодара сейчас - это реализация. играют неплохо, состав очень сильный, но сказать, что неплохие результаты Краснодара в последних матчах - заслуга Мусаева, язык не повернется. Ощущение, что выезжают сейчас чисто на игроках индивидуально
Состав очень сильный?)
+22
-1
+21
Ответ артмаст
Где эксперты которые так кричали про увольнение мусаева?
Что-то хорошее Краснодар показывает?
+26
-10
+16
Ответ Алексей Ненахов
Что-то хорошее Краснодар показывает?
в смысле? а только что - это не хорошее?
+20
-5
+15
Готовлюсь читать очередные комментарии про физрука Мусаева и близость борьбы Краснодара за выживание
+25
-12
+13
Ответ Kanye East_1116222356
Временная удача мусаева.. Человек в футбол не играл, не был под давлением. скоро посыпятся
Мостовой разлогинься
+11
0
+11
Краснодар сегодня понравился. Интересно будет посмотреть матч против Динамо.

P.S. Сперцян, как говорится, "сам сломал - сам починил" %)
+14
-3
+11
Ответ Juascudx
вот уникальный Мусаев тренер конечно. самая главная проблема Краснодара сейчас - это реализация. играют неплохо, состав очень сильный, но сказать, что неплохие результаты Краснодара в последних матчах - заслуга Мусаева, язык не повернется. Ощущение, что выезжают сейчас чисто на игроках индивидуально
Это раньше состав был сильный, с Классоном, Вандерсоном, Кабеллой, Перейрой и тд. А сейчас табун второсортных негров-бегунков
+13
-4
+9
вот уникальный Мусаев тренер конечно. самая главная проблема Краснодара сейчас - это реализация. играют неплохо, состав очень сильный, но сказать, что неплохие результаты Краснодара в последних матчах - заслуга Мусаева, язык не повернется. Ощущение, что выезжают сейчас чисто на игроках индивидуально
+14
-6
+8
Ответ Алексей Ненахов
Что-то хорошее Краснодар показывает?
Победы есть, поражений нет. Вроде когда Ивич был, то тут писали, что ладно все равно какой футбол Краснодар показывает - главное это результат на табло. Логика поменялась?
+9
-2
+7
Сейчас у хейтеров Мусаева начнет подгорать. Прибегут рассказывать про свои влажные фантазии по Ивичу и прочий бред.
Результат есть результат. Верим в команду и главного тренера
+7
-1
+6
Ответ Алексей Ненахов
Что-то хорошее Краснодар показывает?
То же самое показывает, что и при Ивиче, только игры не такие скучные.
+8
-2
+6
Ну что, выписываем Мусаева из физруков до матча с Динамо?)
+5
-1
+4
Где эксперты которые так кричали про увольнение мусаева?
+16
-12
+4
Ответ Kanye East_1116222356
Временная удача мусаева.. Человек в футбол не играл, не был под давлением. скоро посыпятся
и походка не футбольная
+3
0
+3
Ответ Алексей Ненахов
Что-то хорошее Краснодар показывает?
Что-то плохое показывает? Или Мусаев виноват, что клубная селекция очередное ТО провалила? У тех, кто футбол смотрит, а не счёт после матча, вопросы к Мусаеву должны быть только по игре с Факелом и мб Махачкалой, имхо
+7
-4
+3
Ответ arkadykessler
Это раньше состав был сильный, с Классоном, Вандерсоном, Кабеллой, Перейрой и тд. А сейчас табун второсортных негров-бегунков
😉Присмотрись.. у этих негров на груди серебрянные медали🤣🤣!!!
+3
0
+3
Ответ блокад блокадыч
Понравился? В первом тайме были ужасны, во втором до первого гола тоже слабенько, потом да, начали создавать моменты
От команд РПЛ я не жду качества игры, как у Барсы в ее лучшие времена или как у МС. Причем, по определению :) Но... "Других писателей у меня для вас нет" ((с) Сталин).

А Краснодар понравился в первую очередь тем, что они вырвали победу на зубах. Люблю такие матчи
+3
0
+3
Ответ Juascudx
вот уникальный Мусаев тренер конечно. самая главная проблема Краснодара сейчас - это реализация. играют неплохо, состав очень сильный, но сказать, что неплохие результаты Краснодара в последних матчах - заслуга Мусаева, язык не повернется. Ощущение, что выезжают сейчас чисто на игроках индивидуально
Крайние нападающие явно не для борьбы даже за топ 5.
+4
-1
+3
Ответ Циник Петербургский
Краснодар сегодня понравился. Интересно будет посмотреть матч против Динамо. P.S. Сперцян, как говорится, "сам сломал - сам починил" %)
Понравился? В первом тайме были ужасны, во втором до первого гола тоже слабенько, потом да, начали создавать моменты
+2
0
+2
Ответ Kanye East_1116222356
Временная удача мусаева.. Человек в футбол не играл, не был под давлением. скоро посыпятся
Эй, ЗНАТОК, удивись.. -у Мусаева ДВЕ бронзы и серебро.. Лига чемпионов и Лига Европы🤣!! Кроме Семака у кого ещё в РПЛ..? Учи матчасть.. временный!
+2
-1
+1
Ответ Алексей Ненахов
Что-то хорошее Краснодар показывает?
например.. в графе поражений-НОЛЬ!! Это как..? хорошее?? 😉
+1
0
+1
блеклая какая то игра у краснодара
тренерской мысли не наблюдается
+2
-2
0
Ну если сравнивать Краснодар и ЦСКА тот же сейчас, учитывая проблемы в обоих командах, то у быков гораздо более широкие возможности в атаке, свои очки брать будут, исполнители высокого класса. Но в плане потенциала борьбы за высокие места следующий матч с Динамо будет для Мусаева важным.
0
0
0
Ответ Олег Жданов
😉Присмотрись.. у этих негров на груди серебрянные медали🤣🤣!!!
Грустная иллюстрация того, насколько упал уровень РПЛ, если эти негры добрались до серебра(
0
0
0
Красавцы! Браво 👏
0
0
0
Локомотив, Спартак, Краснодар - одни серии. Надеюсь в чемпионате будет интрига до последнего тура
0
0
0
Первый гол сомнительный. Второй считай сам залетел. Игроки не играют, а делают тяжёлую утомительную работу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий