«Краснодар» выиграл 4 из 5 последних матчей, поражений нет 7 игр. Дальше – «Динамо»
«Краснодар» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Мурада Мусаева одержала волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
В этом сезоне «быки» проиграли только в первом матче – «Зениту» (2:4). С тех пор у них три ничьих и четыре победы в чемпионате и Фонбет Кубке России.
25 августа «Краснодар» выступит в гостях у московского «Динамо».
P.S. Сперцян, как говорится, "сам сломал - сам починил" %)
Результат есть результат. Верим в команду и главного тренера
А Краснодар понравился в первую очередь тем, что они вырвали победу на зубах. Люблю такие матчи
тренерской мысли не наблюдается