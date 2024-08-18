Савио толкнул Энцо в спину на краю штрафной «Ман Сити» – Тэйлор решил, что фола не было, ВАР подтвердил. После падения Фернандеса в борьбе с Диашем пенальти тоже не назначен

«Челси» претендовал на два пенальти в первом тайме игры с «Манчестер Сити».

На 33-й минуте полузащитник «синих» , готовясь принимать мяч у края штрафной площади, получил толчок в спину от вингера «горожан» и упал на газон.

Главный судья нарушения правил не зафиксировал, ВАР поддержал это решение.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

На 4-й добавленной к первому тайму минуте Энцо вновь дал понять, что, по его мнению, на нем нарушили правила в штрафной «Ман Сити». В борьбе с Рубеном Диашем хавбек сперва наступил сопернику на ногу, а затем, прокинув мяч мимо падающего португальца, зацепился за его руку и рухнул на газон, сигнализируя о болевых ощущениях в области голени.

Тэйлор вновь не усмотрел нарушения правил на аргентинце. ВАР подтвердил и это решение арбитра.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports