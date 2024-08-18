Савио толкнул Энцо в спину на краю штрафной «Ман Сити» – Тэйлор решил, что фола не было, ВАР подтвердил. После падения Фернандеса в борьбе с Диашем пенальти тоже не назначен
«Челси» претендовал на два пенальти в первом тайме игры с «Манчестер Сити».
На 33-й минуте полузащитник «синих» Энцо Фернандес, готовясь принимать мяч у края штрафной площади, получил толчок в спину от вингера «горожан» Савио Морейры и упал на газон.
Главный судья Энтони Тэйлор нарушения правил не зафиксировал, ВАР поддержал это решение.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
На 4-й добавленной к первому тайму минуте Энцо вновь дал понять, что, по его мнению, на нем нарушили правила в штрафной «Ман Сити». В борьбе с Рубеном Диашем хавбек сперва наступил сопернику на ногу, а затем, прокинув мяч мимо падающего португальца, зацепился за его руку и рухнул на газон, сигнализируя о болевых ощущениях в области голени.
Тэйлор вновь не усмотрел нарушения правил на аргентинце. ВАР подтвердил и это решение арбитра.
Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports
При всей моей любви к сити, пенальти я бы не поставил ни в одном из эпизодов.
А Энцо вообще бы дал желтую во втором случае.