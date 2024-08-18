Савио толкнул Энцо в спину на краю штрафной «Ман Сити» – Тэйлор решил, что фола не было, ВАР подтвердил. После падения Фернандеса в борьбе с Диашем пенальти тоже не назначен

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Энцо Фернандес Савио Морейра Футбол

«Челси» претендовал на два пенальти в первом тайме игры с «Манчестер Сити».

На 33-й минуте полузащитник «синих» Энцо Фернандес, готовясь принимать мяч у края штрафной площади, получил толчок в спину от вингера «горожан» Савио Морейры и упал на газон.

Главный судья Энтони Тэйлор нарушения правил не зафиксировал, ВАР поддержал это решение.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

На 4-й добавленной к первому тайму минуте Энцо вновь дал понять, что, по его мнению, на нем нарушили правила в штрафной «Ман Сити». В борьбе с Рубеном Диашем хавбек сперва наступил сопернику на ногу, а затем, прокинув мяч мимо падающего португальца, зацепился за его руку и рухнул на газон, сигнализируя о болевых ощущениях в области голени.

Тэйлор вновь не усмотрел нарушения правил на аргентинце. ВАР подтвердил и это решение арбитра.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports

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33 комментария
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Ой да Господи, кто судит забыли. Тейлор! Этим все сказано
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Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
То есть можно влетать в игрока без мяча сзади, сбить с ног и ничего за это не будет, я правильно понимаю?
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Чистейший фол, или можно сзади на полном ходу влетать в игрока вообще без шансов на отбор мяча?
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Смотрите видео, а не картинки.
При всей моей любви к сити, пенальти я бы не поставил ни в одном из эпизодов.
А Энцо вообще бы дал желтую во втором случае.
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не было пенальти в обоих эпизодах. Но Тейлор все равно чушка
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Оливер и Тэйлор вечно тащат «Сити» и убивают их конкурентов в других матчах. Каждый год одно и то же. Это длится уже много лет подряд (со времен чемпионских гонок «Сити» и «Ливерпуля»)
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Пенальти
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Спорц свое дело знает набрасывая ерунду. А в реальности там Энцо ножки начал сгибать еще до контакта.
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Ответ Нголо Щербатски
Счет должен был быть уже 2:1 в пользу Челси. Мансити внаглую тащат судьи!!! Но все равно их уже с ноября не будет в апл, в чемпионшип!!
Тейлор свое дело знает.
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-5
+5
Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
Наличие мяча вообще не влияет. Он может быть и на другой половине поля. Фол либо есть, либо нет.
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+5
Ответ Ola BP
Смотрите видео, а не картинки. При всей моей любви к сити, пенальти я бы не поставил ни в одном из эпизодов. А Энцо вообще бы дал желтую во втором случае.
При всей любви к сити неудивительно 😂
+11
-7
+4
Ответ Axs Men
Ты как будто сегодня родился. Ты матчи раньше смотрел, не видел как трактуют такие моменты?
Ну значит ты легко приведёшь несколько примеров, где игрока без мяча сбили в штрафной и не поставили пегальти
+5
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+4
То есть осуждателей Тейлора вообще не смущает даже то, что на средней картинке Энцо сам фолит, наступая на ногу сопернику?
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+1
С первого же тура тащят ФК 115 нарушений.
+11
-10
+1
Ответ kokakoka
Ну значит ты легко приведёшь несколько примеров, где игрока без мяча сбили в штрафной и не поставили пегальти
Каждый второй угловой в любом матче.
+2
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Ответ Axs Men
Ты как будто сегодня родился. Ты матчи раньше смотрел, не видел как трактуют такие моменты?
В прошлом сезоне Родри завалился на угловом в матче с МЮ - пенка .
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Прошлую лигу чемпионов, ЧЕ и еврокубки судили с разъяснения и, что не каждое касание пенальти не каждое попадание в руку пенальти. В АПЛ ещё в прошлом сезоне перестали давить пенальти при незначительных контактах Эту линию они и выдерживают
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Ответ Damien Coyen
При всей любви к сити неудивительно 😂
При моем отношении к Челси, пенальти не было ни в одном случае. Энцо старый провокатор и должен был получить желтую за наступ.
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