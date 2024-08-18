Холанд забил 1-й гол в сезоне. У Эрлинга 106 (91+15) очков в 100 играх за «Ман Сити»

Эрлинг Холанд забил первый гол в новом сезоне.

Нападающий « » воспользовался передачей и открыл счет на 18-й минуте игры против « » в стартовом туре .

Норвежец проводит 100-й матч в составе «горожан». На его счету теперь 106 результативных действий, в том числе 91 гол и 15 голевых пасов, в английском клубе.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.