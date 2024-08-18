Холанд забил 1-й гол в сезоне. У Эрлинга 106 (91+15) очков в 100 играх за «Ман Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Бернарду Силва Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил первый гол в новом сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» воспользовался передачей Бернарду Силвы и открыл счет на 18-й минуте игры против «Челси» в стартовом туре АПЛ.

Норвежец проводит 100-й матч в составе «горожан». На его счету теперь 106 результативных действий, в том числе 91 гол и 15 голевых пасов, в английском клубе.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Попустил Кукурелью, который песенки про него пел)
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+30
Только и может всяким середнякам забивать
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Докукарекался Кукурелья
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И что? У Игоря Лебеденко 46 голов в 250 играх за Торпедо.
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Ответ ljolik888
Статистика конечно супер , но в больших матчах Холланд не так заметен . Если прибавит и в этом , то будет претендентом на золотой мяч !
Холанд уже должен был быть с ним после требла в первом сезоне за Сити, но отдали Месси как всегда за 3 матча хороших
+13
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Ответ ljolik888
Статистика конечно супер , но в больших матчах Холланд не так заметен . Если прибавит и в этом , то будет претендентом на золотой мяч !
У него украли железобетонный ЗМ. Опять отдали дитя ФИФА и УЕФА.
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ещё 12 мячей и будет лучшим бомбардиром из действующих игроков, ещё 32 и выйдет на чистое второе место среди всех игроков Сити в истории (1е место Агуэро ещё далеко 169 голов нужно))
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Ответ eao79rus
Только и может всяким середнякам забивать
чел то есть ты считаешь челси середняком апл?
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Эрлинг хорош. Совиньо будет новое открытие у Пепа
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Шикарная статистика !
Настоящий наконечник !
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машина )
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Молодэц.. ☝️
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Чумовая статистика у Эрлинга конечно, если обойдется без серьезных травм и спадов, то в тройке по голам за всю историю должен быть, а может и повыше!!!🇳🇴
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Холанд лучший голеадор, а Кевин де Брейне лучший распаковщик последних пяти лет и лучший футболист последних двух лет, любимчик Пепа
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Холанд лучший голеадор, а Кевин де Брейне лучший распаковщик последних пяти лет и лучший футболист последних двух лет, любимчик Пепа
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