Холанд забил 1-й гол в сезоне. У Эрлинга 106 (91+15) очков в 100 играх за «Ман Сити»
Эрлинг Холанд забил первый гол в новом сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» воспользовался передачей Бернарду Силвы и открыл счет на 18-й минуте игры против «Челси» в стартовом туре АПЛ.
Норвежец проводит 100-й матч в составе «горожан». На его счету теперь 106 результативных действий, в том числе 91 гол и 15 голевых пасов, в английском клубе.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Настоящий наконечник !