Онана освободил угол Холанду и рукой показывал туда во время серии пенальти в Суперкубке Англии. Эрлинг ударил в другой и забил

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперкубок Англии Андре Онана Эрлинг Холанд Футбол

Андре Онана провоцировал Эрлинга Холанда во время серии пенальти.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Сити» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 6:7 по пенальти). 

В серии послематчевых пенальти вратарь «МЮ», пытаясь перехитрить Эрлинга Холанда, встал в правую сторону ворот, оставив другой угол открытым для норвежца и, улыбаясь, показал ему, что он может туда пробить.

Холанд не последовал указаниям вратаря и низом пробил в тот угол, где находился голкипер, который прыгнул в ту сторону, куда изначально указывал.

Скриншот: кадр из трансляции

Онана указывал игрокам «Арсенала», в какой угол бить, во время серии пенальти. Габриэл забил туда и жестами показал вратарю «МЮ», что ему надо молчать

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38 комментариев
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Кто Онане забивал, тот в цирке не смеётся.
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Сказочный
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Пока что Онана сам себя переигрывает в этой затее
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Как если бы паренёк из гетто учил жизни добропорядочного гражданина. Вот что смешно.
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Ответ Dexter Morgan
Онана самый слабый основной вратарь в истории топ-клубов. Это же надо было абсолютного середняка сделать основным вратарём в клубе уровня МЮ. Ну и тренер такой же.
Ну, если о футболе судить только по статьям со спортса, то да, ужасный кипер. Молод ты, видать, чтобы заход Бартеза в МЮ помнить
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Эрлинг: «Спасибо, что подсказал»🤓
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Ответ Dexter Morgan
Ну мне 32. Я многое застал. А Бартез был топовым вратарём. Иногда косячил. Но при нём МЮ не пропускал в районе 50 голов за сезон в АПЛ. Онана никогда рядом не будет стоять с Бартезом. Тот вообще чемпион всего и вся.
Мы выступление вратаря оцениваем исключительно по пропущенным голам? Ничего, что ещё за этот показатель отвечает ещё 5-7 человек перед ним?
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Клоунада продолжается
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За такое надо на банку просто сажать
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Ответ Dexter Morgan
Ну мне 32. Я многое застал. А Бартез был топовым вратарём. Иногда косячил. Но при нём МЮ не пропускал в районе 50 голов за сезон в АПЛ. Онана никогда рядом не будет стоять с Бартезом. Тот вообще чемпион всего и вся.
Не был Бартез топовым вратарём. Кан, Касильяс, Ван Дер Сар, Чех, Буффон да даже Купе были на голову выше, чем лысый. Хорошим - да, как и Онана впрочем. Напомнишь, кто тогда был в обороне и у руля МЮ? Де Хеа тот же начинал крайне неуверенно, так что спускать всех собак на Онану - такое себе.
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Стремный рамщик м.ю
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Клоун, ты как мешок упал ещё во время разбега Рубена Диаша перед ударил, тот покатил мяч слабее некуда. Из-за этого и проиграли серию.

Говорят, Боснич при САФе 20 лет назад тоже чудил знатно.
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Очередной акт онанизма окончился безрезультатно
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Эт че за дятел.. Он так показыва куда упадет банан
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За мгновение до удара он двинулся в центр и сразу прыгнул куда показывал, а Холланд спокойно катнул в считай гарантированный левый угол. Ибо на противоходе Онана никак бы не допрыгнул туда. Короче, облегчил задачу камерунец максимально. Но мб когда-нибудь кто-то и правда ударит куда показывает Онана и тот отобьёт. Хотя это совсем другая история.
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Бро думал, что попадет в эдит под фонк
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Онана честно показал, куда будет прыгать.
Холанд оценил честность голкипера.
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Пытается косплеить Эмилиано. Получается херовенько
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Клоунана, сам себя обыграл
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Расскажите Онане, что нападающий не идиот и понимает, что после такой распрыжки к центру, переложиться и прыгнуть в угол, где стоял, невероятно сложно, а значит и шанс забить в этот угол у бьющего выше.
Очевидные вещи же, но он просто прыгает в другой
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Ответ Никита Китаев
При такой защите и Бартез, и Де Хеа, и Ван дер Сар бы вынимали не намного меньше мячей. Если Онана такой бездарь, то как его брали в Интер и Аякс? Притом с Интером в финале лч играл. Выглядит как ситуация, при которой Онана не готов сейвить всё и вся с мертвой защитой, но он и не обязан это делать
Ну он и в Интере случайно оказался. А вот в Аяксе ему место. Аякс сейчас не имеет никакого отношения к топ-клубам. Вратарь не скилловой вообще. Тот же Пикфорд играет в Эвертоне, клубу тяжело, но вратарь топовый. И поэтому основной вратарь сборной Англии. А тут вратарь сборной Камеруна, которого даже от сборной отлучали, стоит на воротах МЮ. Виноват не только он, но и другие игроки, и тренер, руководство МЮ. Зато Роналду и Де Хеа плохими оказались.
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Ответ [torturing_you]
Потому что явно открывая один угол ты и его теряешь, потому что не успеешь долететь, даже среагировав на удар, и тот угол, где стоишь, потому что не успеешь сложиться под сильный удар низом. Было огромное количество передач на эту тему: бьющий смотрит в основном на мяч, а не на вратаря.
Жду его встречи с Палмером. Палмер ударит тот самый угол, куда Онана показывает. Либо будет паненка.
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Ответ [torturing_you]
Самое бестолковое, что можно вообще сделать. Особенно против игрока с хорошим ударом
Почему? Шанс вытащить удар от топ-пенальтиста невелик. Почему бы не попробовать действовать нестандартно, рассмешить, удивить - авось мимо створа пальнет.
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Ответ Dexter Morgan
Как если бы паренёк из гетто учил жизни добропорядочного гражданина. Вот что смешно.
Ты добропорядочный гражданин видимо?
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Ответ Kirill Dmitriev
Не был Бартез топовым вратарём. Кан, Касильяс, Ван Дер Сар, Чех, Буффон да даже Купе были на голову выше, чем лысый. Хорошим - да, как и Онана впрочем. Напомнишь, кто тогда был в обороне и у руля МЮ? Де Хеа тот же начинал крайне неуверенно, так что спускать всех собак на Онану - такое себе.
Так эти вратари были сильнее Бартеза, но это никак не отменяет его топовый уровень. В те годы вообще уровень футбола был повыше. И статус звезды и топового игрока надо было заслужить. Вот у Манчестер Сити почему-то всё в порядке. Все топы. Нет случайных людей.
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Ответ Kirill Dmitriev
Ну, если о футболе судить только по статьям со спортса, то да, ужасный кипер. Молод ты, видать, чтобы заход Бартеза в МЮ помнить
Там еще пару матчей таиби основным был до этого
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Онана прям «тащил» сегодня. Оказался бесполезным
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Ответ Никита Китаев
Мы выступление вратаря оцениваем исключительно по пропущенным голам? Ничего, что ещё за этот показатель отвечает ещё 5-7 человек перед ним?
Так дело в том, что его вообще не должно быть в этом клубе. Как и многих других игроков. При Фергюсоне его бы даже третьим вратарём не взяли в команду.
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Самое бестолковое, что можно вообще сделать. Особенно против игрока с хорошим ударом
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-2
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Ответ Kirill Dmitriev
Ну, если о футболе судить только по статьям со спортса, то да, ужасный кипер. Молод ты, видать, чтобы заход Бартеза в МЮ помнить
Ну мне 32. Я многое застал. А Бартез был топовым вратарём. Иногда косячил. Но при нём МЮ не пропускал в районе 50 голов за сезон в АПЛ. Онана никогда рядом не будет стоять с Бартезом. Тот вообще чемпион всего и вся.
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-6
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