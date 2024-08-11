Онана освободил угол Холанду и рукой показывал туда во время серии пенальти в Суперкубке Англии. Эрлинг ударил в другой и забил
Андре Онана провоцировал Эрлинга Холанда во время серии пенальти.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Сити» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 6:7 по пенальти).
В серии послематчевых пенальти вратарь «МЮ», пытаясь перехитрить Эрлинга Холанда, встал в правую сторону ворот, оставив другой угол открытым для норвежца и, улыбаясь, показал ему, что он может туда пробить.
Холанд не последовал указаниям вратаря и низом пробил в тот угол, где находился голкипер, который прыгнул в ту сторону, куда изначально указывал.
Скриншот: кадр из трансляции
Онана указывал игрокам «Арсенала», в какой угол бить, во время серии пенальти. Габриэл забил туда и жестами показал вратарю «МЮ», что ему надо молчать
Говорят, Боснич при САФе 20 лет назад тоже чудил знатно.
Холанд оценил честность голкипера.
Очевидные вещи же, но он просто прыгает в другой