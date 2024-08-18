Алаев о непопадании Бакаева в заявку: «Со стороны выглядит крайне странно. «Зенит» и «Химки» говорят, что запрета нет. Некрасивая история»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Александр Алаев прокомментировал ситуацию с Зелимханом Бакаевым.

Ранее стало известно, что полузащитник «Химок» не был включен в заявку на матч 5-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1). Футболист выступает за подмосковную команду на правах аренды из петербургского клуба. Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя.

Руководство «Химок» утверждает, что игрок пропустил матч по медицинским показаниям.

«Не будем долго говорить про регламент. Запрета быть не может. Сейчас общался с руководством «Зенита» и «Химок». Они мне говорят, что запрета нет.

Но давайте называть вещи своими именами. Со стороны это выглядит странно. Не могу по-другому сказать. Возникают вопросы. Верю людям, которые сказали, что нет запретов. Не хочу версии строить. Со стороны – крайне странно.

Вариант проводить расследование? Не хочется проверять как российская футбольная прокуратура. Всегда можно найти вариант, как обойти правила.

Бакаев – хороший футболист, вопросов нет. Не думаю, что «Зенит» опасается, что Бакаев может помешать.

Некрасивая история. Верю, что люди говорят, что ограничений нет. На эмоциях могу наговорить лишнего. Выслушаем все доводы. Сядем. Обсудим ситуацию. В дальнейшем скажем: есть правила, ударили по рукам. Никаких ограничений. Так будет проще существовать, нежели подозревать, проводить дополнительные расследования», – сказал глава РПЛ.

Гендиректор «Химок» о Бакаеве: «Пропускает игру с «Зенитом» по причине недомогания. В контракте нет никаких ограничений»

Бакаев о непопадании в заявку «Химок» на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»

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40 комментариев
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Спасибо нашим хозяевам Алексею Миллеру, Александру Медведеву и Роману Борисовичу Ротенбергу что позаботились и отцепили Бакаева от игры! А то негоже в год столетнего юбилея проигрывать!
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"Версии строить не хочу", но "история некрасивая"
Странный нехочуха какой-то. И ведь не простой обыватель, а глава РПЛ
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был на стадионе Химок. Переходил дорогу и за час до матча Бакаев с другом шли в сторону кафе. Ну как бы кто там и что там говорил - фиг знает
+29
-4
+25
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
А почему тогда Артига и Бакаев сказали что последнему не разрешили играть ?
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+12
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Самое смешное, что этот персонаж учил этике директора Оренбурга, типа нельзя без доказательств говорить какие-то домыслы))
+9
-3
+6
Ответ laziofan
Спасибо нашим хозяевам Алексею Миллеру, Александру Медведеву и Роману Борисовичу Ротенбергу что позаботились и отцепили Бакаева от игры! А то негоже в год столетнего юбилея проигрывать!
С Бакаевым больше шансов на победу было у Зенита, этот вообще днище полное. Они тупо усилили Химки этим решением))
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+5
Какое расследование? Дадут команду из Питера и тебя снимут
+6
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Ответ Владислав88
Он фанат Спартака потому что, это всем известно. Но админ-ресунс у Зенита, только не перепутайте.
Напомни, сколько бывших управленцев Зенита в дальнейшем становились президентами рфс/рпл? 🤭
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«Не будем долго говорить про регламент. Запрета быть не может. Сейчас общался с руководством «Зенита» и «Химок». Они мне говорят, что запрета нет.
___________

мы, русские, не обманываем друг друга (с) (к/ф Брат-2)
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Сбивчивое, бессвязное повествование. Набор отдельных фраз, выдает латентного алкоголика. И в конце эпично: сядем (на троих), обсудим...
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Я бы сказал что гнусная история (
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Кто-то врёт
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Чушь изначально про это правило...Это дело клубов, что и где прописывать. Не должно быть никаких запретов от лиги...Не хочет Зенит чтоб Бакаев против него играл, пусть в 2 матчах игрок отдохнет. Вчем проблема...
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Ты запрет видишь? А он есть
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"Сядем" Оч надеюсь
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Ответ Приорат70
И в чем она странная? Запретов нет, но устные договорённости, очевидно, имелись. Обычное дело
А в том что гендиректор "Химок" говорит, что Бакаев пропускает игру по причине недомогания. А это недомогание игроку и его тренеру неизвестно.
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В Бакаеве вся сила,у кого Бакаев,тот и сельнее.
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Бакаев думал в сказку попал.
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Глава всего российского футбола, когда зенит нарушает правила: блин, странно🥹
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очередная глупость
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Ответ Дмитрий9779
Можно ссыль на эти их слова?
Можете ниже ленту новостей пролистать. Артига это говорил в предматчевом интервью
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Ответ Pucheslav
Можете ниже ленту новостей пролистать. Артига это говорил в предматчевом интервью
Да,спасибо,посмотрел.
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