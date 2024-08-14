Бакаев о переходе в «Химки»: «Хотелось вернуться в РПЛ, мне есть что доказывать. А в ОАЭ надо ехать, чтобы заканчивать с футболом» 

Зелимхан Бакаев рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

В прошлом сезоне хавбек выступал в «Аль‑Вахде» из ОАЭ.

— Вы долгое время не играли в . Как изменилась лига?

— Не хочу судить. Спросите лучше у Дениса Глушакова, он опытнее и знает, что и как. Но по мне лига осталась конкурентоспособной, нет легких игр, все борются.

— Вас домой из ОАЭ тянуло?

— Да. Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил [карьеру], мне есть что доказывать. А туда надо ехать, чтобы заканчивать с футболом, как я понял.

— Брат постоянно говорил, чтобы возвращались?

— Нет, не говорил (смеется).

— Солтмурад сказал, что вы о футболе не говорите.

— Я не любитель. Есть рабочий процесс: игры, тренировки, а после не хочу говорить. Лучше не напрягать свой мозг.

— Сколько еще времени надо, чтобы мы увидели в своих лучших кондициях?

— Первую неделю было тяжело, не понимал, что есть такая вещь, как акклиматизация. А сейчас хорошо себя чувствую, в игре тоже. С каждой игрой, надеюсь, буду играть лучше и лучше, – сказал полузащитник «Химок».