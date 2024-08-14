Бакаев о переходе в «Химки»: «Хотелось вернуться в РПЛ, мне есть что доказывать. А в ОАЭ надо ехать, чтобы заканчивать с футболом»
Зелимхан Бакаев рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.
В прошлом сезоне хавбек выступал в «Аль‑Вахде» из ОАЭ.
— Вы долгое время не играли в РПЛ. Как изменилась лига?
— Не хочу судить. Спросите лучше у Дениса Глушакова, он опытнее и знает, что и как. Но по мне лига осталась конкурентоспособной, нет легких игр, все борются.
— Вас домой из ОАЭ тянуло?
— Да. Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил [карьеру], мне есть что доказывать. А туда надо ехать, чтобы заканчивать с футболом, как я понял.
— Брат постоянно говорил, чтобы возвращались?
— Нет, не говорил (смеется).
— Солтмурад сказал, что вы о футболе не говорите.
— Я не любитель. Есть рабочий процесс: игры, тренировки, а после не хочу говорить. Лучше не напрягать свой мозг.
— Сколько еще времени надо, чтобы мы увидели Бакаева в своих лучших кондициях?
— Первую неделю было тяжело, не понимал, что есть такая вещь, как акклиматизация. А сейчас хорошо себя чувствую, в игре тоже. С каждой игрой, надеюсь, буду играть лучше и лучше, – сказал полузащитник «Химок».
А как бы до этого, это было не понятно?)) Как бы то, что ты до такого уровня докатился, то же ни о чем не говорит и нигде не екаёт?)
С того момента, как ты выбрал деньги, а не футбол, все и пошло у тебя по звизде. И не только у тебя, к слову.