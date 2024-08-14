Бакаев о переходе в «Химки»: «Хотелось вернуться в РПЛ, мне есть что доказывать. А в ОАЭ надо ехать, чтобы заканчивать с футболом» 

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев рассказал о своем переходе из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

В прошлом сезоне хавбек выступал в «Аль‑Вахде» из ОАЭ.

— Вы долгое время не играли в РПЛ. Как изменилась лига?

— Не хочу судить. Спросите лучше у Дениса Глушакова, он опытнее и знает, что и как. Но по мне лига осталась конкурентоспособной, нет легких игр, все борются.

— Вас домой из ОАЭ тянуло?

— Да. Хотелось вернуться, потому что я еще не закончил [карьеру], мне есть что доказывать. А туда надо ехать, чтобы заканчивать с футболом, как я понял.

— Брат постоянно говорил, чтобы возвращались?

— Нет, не говорил (смеется).

— Солтмурад сказал, что вы о футболе не говорите.

— Я не любитель. Есть рабочий процесс: игры, тренировки, а после не хочу говорить. Лучше не напрягать свой мозг.

— Сколько еще времени надо, чтобы мы увидели Бакаева в своих лучших кондициях?

— Первую неделю было тяжело, не понимал, что есть такая вещь, как акклиматизация. А сейчас хорошо себя чувствую, в игре тоже. С каждой игрой, надеюсь, буду играть лучше и лучше, – сказал полузащитник «Химок».

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41 комментарий
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переходом в Химки можно доказать только факт, что ты кончился как футболист)))
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Ответ Simplicissimus
переходом в Химки можно доказать только факт, что ты кончился как футболист)))
Да он особо и не начинался
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Бакаев уже доказал, что он может только на словах говорить громкие слова. А по итогу убежал в Зенит ради денег, хотя было понятно, что там играть не будет. Потом поехал к арабам, а теперь говорит, что туда едут только пенсионеры и ему есть что доказывать в РПЛ, хотя по факту он даже арабов не убедил. А Химки это просто санитар РПЛ, все косые, хромые, старые и сбитые летчики по итогу сливаются туда
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Было бы что напрягать, чего уж там...
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Уж лучше в ОАЭ заканчивать,чем в Химках
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А кому он хочет доказывать? Спартаку, который верил в него и давал шансы, но который он бросил ради шкурного интереса? Или Зениту, которому вообще без разницы на этого лимитчика? По факту он сейчас интерес только своему папе и маме, всем остальным абсолютно плевать
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Ответ Simplicissimus
переходом в Химки можно доказать только факт, что ты кончился как футболист)))
А он был футболистом?
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Вот такой у вас и уровень, что для вас это РАБОТА... А это между прочим ИГРА... Потренировался,- забыл. Отыграл, - забыл... Рабочий процесс... Еще зарплаты бы получали как простые рабочие...
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+6
Ответ V l a d
Посмотрим, где он доказывать будет, если Химки в ФНЛ вылетят.
Опять какую-нибудь пафосную чушь как сейчас скажет и будет этим доволен)
+4
0
+4
Ответ moroz194712@icloud.com
Согласен! И даже в лиге пенсионеров где он по идее должен быть топ - 0 уровень показал, смотрел полтора тайма его игры в 🇦🇪 НИКАКОЙ
Типичный лимитчик в общем. Глупый, жадный и с гиганским самомнением
+4
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Игрок который запомнился мне только пафосным мотивационными речами в духе ингушского Стэтхема
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Ответ alexey102rus
Опять какую-нибудь пафосную чушь как сейчас скажет и будет этим доволен)
Бакаев после вылета Химок: "Буду рад сыграть в лучшей лиге мира! Мне есть что доказывать".
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Посмотрим, где он доказывать будет, если Химки в ФНЛ вылетят.
+3
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Судя по всем действиям этого игрока, то, что у него в голове, не напрягалось никогда. Теперь осталось "доказать", что хоть в химках не на лавке. Прос**нная карьера.
+3
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Он хоть в курсе что такое Химки и кто у них владелец? Это вообще не про футбол команда.
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Ответ alexey102rus
Бакаев уже доказал, что он может только на словах говорить громкие слова. А по итогу убежал в Зенит ради денег, хотя было понятно, что там играть не будет. Потом поехал к арабам, а теперь говорит, что туда едут только пенсионеры и ему есть что доказывать в РПЛ, хотя по факту он даже арабов не убедил. А Химки это просто санитар РПЛ, все косые, хромые, старые и сбитые летчики по итогу сливаются туда
Согласен! И даже в лиге пенсионеров где он по идее должен быть топ - 0 уровень показал, смотрел полтора тайма его игры в 🇦🇪 НИКАКОЙ
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а когда там играл, то говорил обратное
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Нужно понять, что Зенит просто зачищает российские клубы от перспективных футболистов, а потом разбрасывает их как ненужных, завершать карьеру.
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Ответ fussballer
Бакаев после вылета Химок: "Буду рад сыграть в лучшей лиге мира! Мне есть что доказывать".
Скорее что-нибудь вроде: "я не могу бросить клуб, будем делать все чтобы вернуться" (Хотя по факту он будет получать ЗП как в РПЛ и никому больше на уровне РПЛ не сдался)
+1
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Соболев так же закончит...транзитом !!!
+2
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Ответ Simplicissimus
переходом в Химки можно доказать только факт, что ты кончился как футболист)))
Да не спешите вы его хоронить,он же сказал ,у него тут ещё дела...)
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Ответ Казеич
И при всем при этом, самое удивительное, что он так и будет играть в нашей лиге до пенсии
А потом и про Химки скажет тоже самое)))
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Ответ alexey102rus
Скорее что-нибудь вроде: "я не могу бросить клуб, будем делать все чтобы вернуться" (Хотя по факту он будет получать ЗП как в РПЛ и никому больше на уровне РПЛ не сдался)
Возможно и так.
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Ответ Ржевский
Судя по последним трансферам из Зенита только две дороги: либо в Эмираты, либо в Химки (Оренбург, Сочи). Круговой это понял и сбежал. Надеюсь до остальных тоже дойдет
Если бы хотели то и могли и в основе заиграть ,работать просто не хотят ,вот и сидят на лавочке .
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Ответ Оператор Дзюбы
а когда там играл, то говорил обратное
Он когда в Спартаке ныл и обижался на замены и что на лавке сидел ,когда в Зенит перешёл говорил обратное ,мол мне нормально на лавке ,надо выигрывать конкуренцию типо того короче
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Уровень принятия решений конечно 80-го левела. Поехал в ОАЭ, чтобы на своей шкуре понять что там заканчивают с футболом.

А как бы до этого, это было не понятно?)) Как бы то, что ты до такого уровня докатился, то же ни о чем не говорит и нигде не екаёт?)

С того момента, как ты выбрал деньги, а не футбол, все и пошло у тебя по звизде. И не только у тебя, к слову.
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Один из самых талантливых российских футболистов своего поколения.
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Да он в 2022 уже закончил с футболом, после этого пошли заработки
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Судя по последним трансферам из Зенита только две дороги: либо в Эмираты, либо в Химки (Оренбург, Сочи). Круговой это понял и сбежал. Надеюсь до остальных тоже дойдет
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И при всем при этом, самое удивительное, что он так и будет играть в нашей лиге до пенсии
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